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Cómo Ayuso arruinó a la derecha mexicana

El conservadurismo mexicano torpemente abrazó una agenda política que desdeña a la mayoría de sus votantes. Para ser francos, el mexicano promedio no sabe quién es Ayuso. Solo vio a sus gobernadores de derechas con una señora que les es ajena y que proclama que México se debe escribir con jota. Las burlas fueron inevitables y fulminantes. (Visible en modo lectura)

| etiquetas: ayuso , arruinó , derecha , mexicana , torpeza , cortés
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6 comentarios
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MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
Nacho Cano, exintegrante de Mecano, quien aseguró que, así como sin Cristo no habría cristianismo, sin Cortés no habría México. xD
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manuelpepito #2 manuelpepito
Ayuso es gilipollas y una sinvergüenza. El problema es que aquí hay mucha gente que le sigue el rollo porque va contra el PsoE y contra la izquierda. Y hay mucha gente que es de derechas de toda la vida, y eso es lo que vende.
Cuando sale fuera y se pone a soltar gilipolleces sin el contexto español, se ve a lo lejos que es gilipollas perdida.
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pepel #4 pepel
Ayuso, malincheate antes de volver.
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fofito #6 fofito
Está Ayuso Tonicantonizandose?
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#3 txepel
Es gracioso porque la derecha española utiliza a la derecha mexicana como la derecha norteamericana utiliza a la derecha española.
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Blackat #5 Blackat
Que pena no se hubiera quedado un mes mas, con un poco de suerte le hubieran dado un buen paseo de esos que a los de su cuerda tanto le gustaba dar a los republicanos....
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menéame