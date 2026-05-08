Cómo Ayuso arruinó a la derecha mexicana

El conservadurismo mexicano torpemente abrazó una agenda política que desdeña a la mayoría de sus votantes. Para ser francos, el mexicano promedio no sabe quién es Ayuso. Solo vio a sus gobernadores de derechas con una señora que les es ajena y que proclama que México se debe escribir con jota. Las burlas fueron inevitables y fulminantes. (Visible en modo lectura)