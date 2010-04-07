Cómo afectaría al precio de la luz el cierre de las centrales nucleares en España

En escenario sin nucleares,el gas tendría que suplir gran parte de la pérdida de generación, lo que supondría un aumento del precio mayorista de la electricidad de unos 37 €/MWh, incrementándose la factura eléctrica en un 23% para el sector doméstico y la pequeña y mediana empresa y en un 35% para la industria. Otro de los problemas que destaca el informe es que "el suministro de electricidad se vería comprometido en situaciones de alta demanda y baja producción renovable, tal y como ya ha ocurrido en el pasado".
Pero las empresas preferirian un accidente nuclear que obligaría al Estado a hacerse cargo, y evitarian los costes que ahora les toca para desmantelar las centrales. El PP es más que capaz de ceder a la voluntad de las empresas y ponernos en peligro a la población
¿Accidentes graves en centrales nucleares en España? 0.
La central de Cofrantes aguantó la DANA. De hecho, fue crítica a la hora de garantizar el suministro energético durante esos días.
www.infojucar.com/2025/03/la-central-de-cofrentes-fue-clave-en-la.html
Por otro lado es energia no contaminante y el puente necesario hasta que la ciencia avance lo suficiente para poder ser sustituido. La otra opción es el gas que altamente contaminante en todos sus momentos ademas de poder tambien tener accidentes.
La actividad humana tiene riesgos.
- Fukushima: un maremoto.
- Chernobil: no seguir las normas de seguridad en una dictadura.
¿Cual de las 2 dices que va a suceder en Españita?
Ahora, si vas a venir con el "y si" pues entonces habra que aplicarlo a todo, ¿no?
- Empecemos con todos los hombres en sus casas y separados de sus mujeres por "y si" les da por matarlas.
- Todos los aviones en tierra por "y si" hay un accidente.
Mejor instalar antes el sistema que pueda sustituirlo
Yo tampoco "creo" en sistemas de almacenamiento, hay otras muchísimas opciones antes que esa. Osea que no veo nada interesante tu comentario.
Por cierto, quiero mencionar que este informe fue elaborado por PWC ... la consultora sancionada por no respetar la imparcialidad, y condenada en un montón de litigios judiciales... para qué quieres más, no?
Otro dato, en Alemania el precio subió sólo 16€ (dato también exagerado, pero es lo que asegura PWC en otro informe)... aquí dicen que 37€ ... vaya jetas eh?
1. Si se soluciona la fusión nuclear estar a un paso de implementarla.
2. Tener capacidad de fabricar misiles atómicos -no tenerlos almacenados, pero poder montar uno en plazo de días-
PwC-Iberdrola: 15 años de relación que han desembocado en el contrato de auditoría
www.elconfidencial.com/empresas/2025-10-28/pwc-iberdrola-15-anos-relac
PwC incorpora como socio a Pedro Larrea, ex directivo de Endesa
cincodias.elpais.com/cincodias/2010/04/07/empresas/1270647601_850215.h
PwC y Naturgy piden más inversión para superar la escasez de los ciclos combinados
www.merca2.es/2023/12/18/pwc-naturgy-ciclos-combinados-1514469/
PwC y sus informes me pueden comer los huevos
Quieres un dato? en otros paises que han cerrado las nucleares, y que tenían mayor dependencia de las nucleares... el precio no ha subido 37#, ni 30€, ni 25#, ni 20€ ... ni 15€
Hace años que no miras que tecnologías cierran el precio: La hidráulica y renovable la mayoría de las horas.
www.omie.es/es/market-results-history/monthly/daily-market/marginal-pr
Esas probabilidad aumenta o disminuye cuando se amplía la vida útil de las centrales construidas en los 70?