Cómo afectaría al precio de la luz el cierre de las centrales nucleares en España

En escenario sin nucleares,el gas tendría que suplir gran parte de la pérdida de generación, lo que supondría un aumento del precio mayorista de la electricidad de unos 37 €/MWh, incrementándose la factura eléctrica en un 23% para el sector doméstico y la pequeña y mediana empresa y en un 35% para la industria. Otro de los problemas que destaca el informe es que "el suministro de electricidad se vería comprometido en situaciones de alta demanda y baja producción renovable, tal y como ya ha ocurrido en el pasado".

#6 tierramar
Otra pregunta : ¿Cuanto costaría un accidente nuclear a España? Inasumible el coste, zonas inhabitables, enfermedades...
Pero las empresas preferirian un accidente nuclear que obligaría al Estado a hacerse cargo, y evitarian los costes que ahora les toca para desmantelar las centrales. El PP es más que capaz de ceder a la voluntad de las empresas y ponernos en peligro a la población
crycom #15 crycom
#6 Para eso están las inspecciones.
¿Accidentes graves en centrales nucleares en España? 0.
D303 #16 D303
#6 Ahí le has dado.
ummon #17 ummon
#6 ¿Alguien se imagina un accidente nuclear en Cofrentes (Valencia).?
angelitoMagno #22 angelitoMagno
#17 Por imaginar, podemos imaginar. ¿Alguien se imagina que todos los embalses de España se rompieran a la vez?

La central de Cofrantes aguantó la DANA. De hecho, fue crítica a la hora de garantizar el suministro energético durante esos días.
www.infojucar.com/2025/03/la-central-de-cofrentes-fue-clave-en-la.html
#20 aldeca77
#6 El riesgo 0 no existe, esta claro pero en la historia ha habido 3 accidentes graves Chernóbil (1986), Fukushima (2011), Windscale (1957) actualmente hay unos 417 reactores activos. De los accidentes al igual que en la aviacion se aprende mucho y se incluyen mejoras que limiten esos errores que condujeron a accidentes.
Por otro lado es energia no contaminante y el puente necesario hasta que la ciencia avance lo suficiente para poder ser sustituido. La otra opción es el gas que altamente contaminante en todos sus momentos ademas de poder tambien tener accidentes.
La actividad humana tiene riesgos.
Atusateelpelo #24 Atusateelpelo
#6 En la historia ha habido fundamentalmente 2 accidentes graves:

- Fukushima: un maremoto.
- Chernobil: no seguir las normas de seguridad en una dictadura.

¿Cual de las 2 dices que va a suceder en Españita?

Ahora, si vas a venir con el "y si" pues entonces habra que aplicarlo a todo, ¿no?

- Empecemos con todos los hombres en sus casas y separados de sus mujeres por "y si" les da por matarlas.
- Todos los aviones en tierra por "y si" hay un accidente.
- Todos…   » ver todo el comentario
Toñi_Calvo #26 Toñi_Calvo
#6 Y añado un accidente en cualquier central nuclear que ya ha superado con creces su vida natural. Pero oye los coche hay que renovarlos al cumplir 10 años de uso.
#7 tierramar *
www.meneame.net/story/energia-renovable-frente-nuclear-disipar-mitos-e La energía renovable frente nuclear: disipar los mitos (ENG) Las energías renovables limpias y seguras tienen el potencial de suministrar el 100% de la demanda mundial de electricidad, pero el primer obstáculo es refutar los mitos deliberadamente engañosos destinados a promover la industria nuclear políticamente poderosa
jonolulu #10 jonolulu
#7 Not found
Yonny #1 Yonny *
En mi opinión da igual lo que cueste, deben cerrarse, y debemos ir actualizando nuestra producción eléctrica hacia fuentes más sostenibles.

Este comentario NO está patrocinado por Iberdrola, Endesa ni Naturgy.
#2 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 La cruda realidad es que no existe capacidad de almacenamiento para sustituir al 20% del suministro de la electricidad fuera de las horas solares por más fotovoltaica que se instale.

Mejor instalar antes el sistema que pueda sustituirlo
Yonny #4 Yonny
#2

Yo tampoco "creo" en sistemas de almacenamiento, hay otras muchísimas opciones antes que esa. Osea que no veo nada interesante tu comentario.
0 K 10
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 Pues di cuáles son esas opciones que hasta el MITECO las desconoce y no las tiene contempladas en el PNIEC
Yonny #11 Yonny *
#9

Por cierto, quiero mencionar que este informe fue elaborado por PWC ... la consultora sancionada por no respetar la imparcialidad, y condenada en un montón de litigios judiciales... para qué quieres más, no?

Otro dato, en Alemania el precio subió sólo 16€ (dato también exagerado, pero es lo que asegura PWC en otro informe)... aquí dicen que 37€ ... vaya jetas eh?
laveolo #23 laveolo *
#1 En mi opinión, debe potenciarse. España ha de tener una industria nuclear potente por dos motivos:

1. Si se soluciona la fusión nuclear estar a un paso de implementarla.
2. Tener capacidad de fabricar misiles atómicos -no tenerlos almacenados, pero poder montar uno en plazo de días-
jonolulu #3 jonolulu *
#13 aldeca77
#3 Entonces te basas en tu sentido comun, tu sentido politico, tu sentido patriotico cual de tus sentidos. Porque huyes de datos y te quedas en la merienda...me diras como avanzas asi.
Yonny #18 Yonny *
#13 Los datos no son los que da alguien que NO es independiente.

Quieres un dato? en otros paises que han cerrado las nucleares, y que tenían mayor dependencia de las nucleares... el precio no ha subido 37#, ni 30€, ni 25#, ni 20€ ... ni 15€
#25 aldeca77
#18 que país es ese? Alemania?
loborojo #5 loborojo
¿Cual es coste de accidente nuclear sí mantenemos funcionando centrales nucleares más allá de su vida útil?
Aokromes #8 Aokromes
el precio de la electricidad ya es segun la electricidad mas cara del pool, es decir las de ciclo combinado, que ya se usan por lo tanto no cambiaria nada del precio.
#14 El_dinero_no_es_de_nadie
#8 No, no es el gas quien fija el precio en el pool, el gas entra por restricciones técnicas.
Hace años que no miras que tecnologías cierran el precio: La hidráulica y renovable la mayoría de las horas.
www.omie.es/es/market-results-history/monthly/daily-market/marginal-pr  media
angelitoMagno #21 angelitoMagno
#19 No lo se, estoy preguntando. Asumo que si el gobierno y el Consejo de Seguridad Nuclear da el visto bueno a ampliar esa vida útil será porque las centrales siguen teniendo unas garantías de seguridad suficientes y que en caso de no tenerlas se les obligará a realizar las modificaciones necesarias para garantizar dicha seguridad.
angelitoMagno #12 angelitoMagno
¿Cuales son las posibilidades de una accidente nuclear en España? ¿Alguien lo ha calculado?
loborojo #19 loborojo
#12 ¿Cual es el riesgo aceptable considerando las dimensiones de la catástrofe?
Esas probabilidad aumenta o disminuye cuando se amplía la vida útil de las centrales construidas en los 70?
