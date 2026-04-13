Comienza el bloqueo del estrecho de Ormuz anunciado por Trump

El bloqueo al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz que anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzará este lunes a las 10:00 hora de Washington, (14:00 GMT), tras el fracaso de las conversaciones de paz del fin de semana en Pakistán.
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Por cierto ¿Seguro que un buque de guerra EEUU va a abordar y/o a atacar y/o a hundir un petrolero chino? ¿Seguro?
Lleva medio año así. Se ve que le gusta el pan y agua meneante.
P.d.: Elenita, cariño, si quieres te puedo llevar a las mazmorras una ración de chuches yanquis.
Bueno, ya estará por aquí con sus mil clones y/o acólitos para soltar sus perlitas.
Y así el barril Irán recupera las perdidas de la guerra, USA también y todo lo pagan los otros países del Golfo.
Good bye Lenin!
Pérsicode Trump y por eso tiene que bombardearlos en nombre de Dios.