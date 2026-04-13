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Comienza el bloqueo del estrecho de Ormuz anunciado por Trump

Comienza el bloqueo del estrecho de Ormuz anunciado por Trump

El bloqueo al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz que anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzará este lunes a las 10:00 hora de Washington, (14:00 GMT), tras el fracaso de las conversaciones de paz del fin de semana en Pakistán.

| etiquetas: trump , bloqueo , ormuz
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29 comentarios
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Comentarios destacados:        
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro
Supongo que esto autoriza a que cualquier otro pais, aplique un bloqueo a los buques norteamericanos, en cualquier otra parte del mundo...
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Spirito #6 Spirito
#3 Efectivamente. Lo que ocurre es que eso nos llevaría a una escalada y locura bélica que no quiero ni imaginar.
2 K 29
#23 noopino
#6 si... Que eeuu pague por pasar por Gibraltar.
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Spirito #4 Spirito *
Ahora vendrá Elenita (alias la Caudilla) y su séquito de monaguillos yanquinejos a aplaudir hasta con las orejas y a contarnos lo malvados que son los iraníes. Sus cabecitas atocinadas no entienden de otra cosa. xD

Por cierto ¿Seguro que un buque de guerra EEUU va a abordar y/o a atacar y/o a hundir un petrolero chino? ¿Seguro? :popcorn:
5 K 71
MiguelDeUnamano #14 MiguelDeUnamano
#4 Está castigada en una esquina por ver nazis por todos lados.
2 K 37
Spirito #16 Spirito
#14 xD ¿Otra vez en las mazmorras? xD

Lleva medio año así. Se ve que le gusta el pan y agua meneante. xD

P.d.: Elenita, cariño, si quieres te puedo llevar a las mazmorras una ración de chuches yanquis. :troll:
1 K 25
MiguelDeUnamano #17 MiguelDeUnamano
#16 Unos tranchetes, que caben por debajo de la puerta. xD
1 K 25
Spirito #24 Spirito *
#17 Pero se los tendría que arrimar con un palo o algo, porque esa criatura me muerde seguro y me envenena con su piquito de oro. xD
1 K 25
Mltfrtk #22 Mltfrtk
#4 Tiene un strike que reporté por insultos directos. Así que no, no vendrá :-)
1 K 32
Spirito #26 Spirito *
#22 Yo no la reporto nunca, ni la negativizo porque me entretiene y me encanta cuando le hago supurar bilis y espumarajos. xD

Bueno, ya estará por aquí con sus mil clones y/o acólitos para soltar sus perlitas. xD
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Mltfrtk #28 Mltfrtk
#26 Lo sé, me estuvo intentando acosar ayer con otras cuentas. No veas qué partimiento de culo.
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sotillo #8 sotillo
Ya me va gustar ver abordar un petrolero de la India cargado de petróleo iraní como los últimos que ha dejado pasar Irán, esto va a ser de unas risas
4 K 62
ipanies #5 ipanies
Y si lo hacemos nosotros con el estrecho de Gibraltar??
3 K 53
#9 hipernes
#5 pero solo a los barcos de EEUU, los demás pasan
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Aokromes #15 Aokromes
#9 e israel.
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#20 hipernes
#15 y argentina
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Findeton #1 Findeton
Veremos si para a cargueros chinos.
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sotillo #19 sotillo
#1 Tengo curiosidad que va a hacer con los petroleros cargados que salen de Irán hacia la India, esta gente es tonta del todo
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#2 xuanra2002
Pues que paguen primero a Irán - Oman y luego a USA.
Y así el barril Irán recupera las perdidas de la guerra, USA también y todo lo pagan los otros países del Golfo.
1 K 22
efectogamonal #29 efectogamonal
Pero qué bloqueo ni qué bloqueo, si Irán tiene poder absoluto sobre el estrecho de Ormuz, qué cojones está diciendo este panfleto {0x1f525}
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Lutin #10 Lutin
Vaya con el baluarte mundial de la democracia, menudo destape ha hecho Trump de la esencia Norteamericana, mucho más jodida que la del novio travestido de Kristi Noemí.
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jm22381 #7 jm22381
¿A qué hora pasa el primer barco chino? :popcorn:
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Verdaderofalso #13 Verdaderofalso
#7 con el casco del barco pintado de la bandera China xD
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Stathamdepueblo #18 Stathamdepueblo
Van a tener que formar convoyes para evitar a los nazis, la historia se repite
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reithor #27 reithor
Yo con estas cosas me imagino que le enseñan un mapa con una barrera pintada, y en Ormuz no pasa nada...

Good bye Lenin!
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#12 yukatan
pero como lo va a hacer??? va a tomar los barcos?? los va a disparar???
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Spirito #21 Spirito
#12 Sí, dirán que el cartel de Los Soles se ha ido de vacaciones al Golfo Pérsico de Trump y por eso tiene que bombardearlos en nombre de Dios. xD
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#25 yukatan *
#21 no hay huevos de tirarle a un barco de Pakistan, China, India... no me lo creo
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menéame