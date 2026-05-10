Clavijo se queda solo y ‘desaparece’ del operativo del Hondius

El cuerpo diplomático de los distintos países cierra filas con España y avala su trabajo, así como también el Papa. Representantes del cuerpo diplomático de varios países como Países Bajos, Francia o el Reino Unido, avalan el trabajo realizado por el Gobierno de España y criticando, en el ‘off’, la postura del Ejecutivo regional de Fernando Clavijo. Uno de los cónsules ha llegado a calificar al presidente canario de “querer ser el redentor del pueblo canario frente a un Gobierno español culpable de traer un virus a las islas”. Por su parte el..