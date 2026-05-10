Clavijo se queda solo y ‘desaparece’ del operativo del Hondius

El cuerpo diplomático de los distintos países cierra filas con España y avala su trabajo, así como también el Papa. Representantes del cuerpo diplomático de varios países como Países Bajos, Francia o el Reino Unido, avalan el trabajo realizado por el Gobierno de España y criticando, en el ‘off’, la postura del Ejecutivo regional de Fernando Clavijo. Uno de los cónsules ha llegado a calificar al presidente canario de “querer ser el redentor del pueblo canario frente a un Gobierno español culpable de traer un virus a las islas”. Por su parte el..
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Se que debe mucho al PP y a su fama sa sala segunda del TS; Marchena le ayudó a no entrar en el trullo por el caso Grúas cuando parecía sin salida ¿Pero tanto como para hacer el ridículo a nivel internacional? Porque no tengáis duda; detrás está el PP.
El PP cuando gobierna en cualquier crisis, tragedia o accidente, por sistema humilla a las víctimas si con ello oculta su nefasta gestión. Si el que gobierna es otro, se dedica a desestabilizar el país apoyándose en los discursos de la ultraderecha fanática para ello.
Votar PP mata... Escucharlo y comprarle sus mentiras, también.
No defiendo a uno, pero coño que hay que ser autocritico con las cosas, algo mal tenemos los que si somos autocriticos y no pasamos ni una.
Tampoco dudéis de que el PP y sus prostituidos medios encontraran la forma de criticar la operación, desde Sanchez hasta el informático
En fin, a hostias se aprende.
La consigna es Sanchez malo inútil fuera SI o SI, como si tiene que venir a España TrumPP a hacer un Venezuela, no dudes que lo apoyarían
Y haciendo pataletas como esta solo refuerzan esa percepción.