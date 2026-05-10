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Clavijo se queda solo y ‘desaparece’ del operativo del Hondius

Clavijo se queda solo y ‘desaparece’ del operativo del Hondius

El cuerpo diplomático de los distintos países cierra filas con España y avala su trabajo, así como también el Papa. Representantes del cuerpo diplomático de varios países como Países Bajos, Francia o el Reino Unido, avalan el trabajo realizado por el Gobierno de España y criticando, en el ‘off’, la postura del Ejecutivo regional de Fernando Clavijo. Uno de los cónsules ha llegado a calificar al presidente canario de “querer ser el redentor del pueblo canario frente a un Gobierno español culpable de traer un virus a las islas”. Por su parte el..

| etiquetas: clavijo , solo , desaparecido , operativo , hondius
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21 comentarios
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Comentarios destacados:        
oceanon3d #1 oceanon3d *
Payaso de mierda el tipo este. Vergüenza ajena. Lo que tenemos que aguantar los canarios no tiene nombre.

Se que debe mucho al PP y a su fama sa sala segunda del TS; Marchena le ayudó a no entrar en el trullo por el caso Grúas cuando parecía sin salida ¿Pero tanto como para hacer el ridículo a nivel internacional? Porque no tengáis duda; detrás está el PP.
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#7 CuiProdestHocBellum
#1 Pero lo españoles tienen que verlo. Hay que insistir y mostrar quienes son los que dirigen la derechusma.
El PP cuando gobierna en cualquier crisis, tragedia o accidente, por sistema humilla a las víctimas si con ello oculta su nefasta gestión. Si el que gobierna es otro, se dedica a desestabilizar el país apoyándose en los discursos de la ultraderecha fanática para ello.
Votar PP mata... Escucharlo y comprarle sus mentiras, también.
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#12 sorecer
#1 No sabía lo del caso Gruas. No se puede estar a todo. Si es que es una vergüenza.
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Suriv #16 Suriv
#1 Si es lamentable, pero parece que la gente de les vota sufren el sindorme de Estocolmo o directamente son como los hooligans del futból, aunque vea el patadón de su jugador estrella incluso hasta el propio jugador reconocerlo, ellos negarán la mayor.

No defiendo a uno, pero coño que hay que ser autocritico con las cosas, algo mal tenemos los que si somos autocriticos y no pasamos ni una.
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cocolisto #2 cocolisto
Nunca entenderé el papel de éste hombre que hasta anteayer ensalzaba la colaboración entre las distintas administraciones. Y de golpe, previa llamada de Génova seguramente, se pone a echar pestes y lo que había sido una actuación de lo más institucional, él ha pasado a ser despreciable.
24 K 241
Penetrator #11 Penetrator
#2 Pues igual que Mazón cuando la DANA, que de la noche a la mañana pasó de agradecer la colaboración del gobierno de España a decir que les habían abandonado y que todo era culpa era del gobierno. Cosas de tener un discurso que se va adaptando sobre la marcha según convenga en lugar de tener uno medio coherente.
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Supercinexin #13 Supercinexin
#11 Cosas de que te llame por teléfono El Jefe. O sea, que te llame José María Aznar.
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paputayo #20 paputayo
#11 Igual que el Caso Alsasua cambió a raíz de una llamada. Son siempre los mismos con los mismos intereses.
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Suriv #15 Suriv
#2 El relato, el otro dia leyendo un tweet ponía "que la ministra de sanidad como era de la madrid, que siempre mandaban", menos mal que no saben que Genova esta en Madrid y manda a una persona que ellos han eligido para el bien de Canarias y sus intereses cuando esta velando para otros
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Kantinero #3 Kantinero *
Canarios, habéis votado a un miserable para representaros, más os vale que vuestras vidas no dependan de él

Tampoco dudéis de que el PP y sus prostituidos medios encontraran la forma de criticar la operación, desde Sanchez hasta el informático
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#17 Maldito *
#3 Lo gracioso del asunto es que CC no gana unas elecciones ni por error. Pero por el sistema electoral canario facilita mucho que CC o pacte con el PSOE o pacte con el PP (normalmente lo segundo) pero quedándose siempre con el gobierno.
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ur_quan_master #4 ur_quan_master
Parece que 2026 va a ser el año en que la gente normal al fin toma conciencia de lo peligrosos que son los populistas zafios e ignorantes en puestos de poder.

En fin, a hostias se aprende.
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cocolisto #6 cocolisto
#4 Ojalá tengas razón pero después de Mazon y las inundaciones, los incendios en Castilla y León y la muerte por abandono en las residencias de Madrid, no me haría muchas ilusiones.
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Kantinero #9 Kantinero
#4 No seas inocente, verás lo que tardan en intoxicar el operativo ante sus seguidores con ayuda de A3, 4, 6, ABC, Confidencial y los demás.
La consigna es Sanchez malo inútil fuera SI o SI, como si tiene que venir a España TrumPP a hacer un Venezuela, no dudes que lo apoyarían
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alfema #5 alfema
El problema es que la gente tiene muy poca memoria, cuatro discursitos y estamos en las mismas.
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cocolisto #8 cocolisto *
#5 ¡Como que no tienen memoria!. Anda que tardan en acordarse que es mejor votar partidos incompetentes, sectarios y filonazis que a cualquier partido que ellos entiendan como rojos.
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Ehorus #14 Ehorus
Nada que decir de la persona que ha bajado sin nada??????
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#10 chocoleches
Es un "el que pueda hacer que haga" de manual.
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Aiden_85 #19 Aiden_85
#10 Lo mismo hay que cambiar el mensaje de pues si quieren dejar colgadas a las personas que se pueden permitir un crucero de lujo de semanas, cómo tratarían al resto.
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pitercio #18 pitercio
Corrupción Canaria ha perdido una oportunidad que te cagas para parecer personas y que pintan algo, en lugar de unos peleles con orientación criminal tan inútiles como peligrosos. Ni a posta lo podían hacer peor, menos mal que no se han cargado a nadie.
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Pilfer #21 Pilfer
A mi lo que me hace gracia es la distorsión que hay con respecto a Pedro sanchez, aquí muchísimos lo ven como el peor presidente fe la historia De España, y mientras tanto los lideres del extranjero lo ven como un líder nato.

Y haciendo pataletas como esta solo refuerzan esa percepción.
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menéame