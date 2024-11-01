Científicos dan la alerta sobre el jamón y el bacon vendido en Reino Unido y su relación con el cáncer

Los científicos afirman que el tocino y el jamón que se venden en el Reino Unido deberían llevar etiquetas similares a las de los cigarrillos en las que se advierta que las sustancias químicas que contienen provocan cáncer de intestino.

Su petición se produce en un momento en el que critican a los sucesivos gobiernos británicos por no haber hecho «prácticamente nada» para reducir el riesgo que suponen los nitritos en la década transcurrida desde que se descubrió que son cancerígenos.