Científicos dan la alerta sobre el jamón y el bacon vendido en Reino Unido y su relación con el cáncer

Los científicos afirman que el tocino y el jamón que se venden en el Reino Unido deberían llevar etiquetas similares a las de los cigarrillos en las que se advierta que las sustancias químicas que contienen provocan cáncer de intestino.
Su petición se produce en un momento en el que critican a los sucesivos gobiernos británicos por no haber hecho «prácticamente nada» para reducir el riesgo que suponen los nitritos en la década transcurrida desde que se descubrió que son cancerígenos. [eng]

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
De los creadores de "negamos el cambio climático para hacer negocios a costa de matarte"

Llega "las vacunas provocan cancer para que no disminuya el consumo de jamón a costa de matarte"

La ultraderecha siempre matandote
NPCMeneaMePersigue #13 NPCMeneaMePersigue *
#12 En España también llevan nitritos "generalmente sí llevan nitritos (E-249 o E-250) tanto el jamón curado (incluyendo el serrano y el ibérico) como el bacon que se comercializa en España.

Los nitritos y, a veces, los nitratos (E-251 o E-252) se utilizan como aditivos en productos cárnicos".

Tus insultos y tu rabia son mis medallas, muchas gracias

Pertinax #6 Pertinax *
#1 ¿Estás abriendo tu Ventana de Overton particular dado el escaso éxito de tus campañas con otros holocaustos?
NPCMeneaMePersigue #7 NPCMeneaMePersigue
#6 Te veo pertinaz, como siempre, desviando el tema del meneo. Señalar la luna y y mirar el dedo. No vaya a ser que salvemos vidas
Pertinax #8 Pertinax *
#7 Pero qué vas a salvar tú aquí, alma de cántaro.
NPCMeneaMePersigue #11 NPCMeneaMePersigue
#8 Si la gente sabe que el jamon provoca cancer, muere menos gente.

Y tú te opones... ¿No serás técnico de sistemas informáticos en andalucía?
Pertinax #12 Pertinax *
#11 Tu propio envío, que obviamente no has leído, se refiere a nitritos agregados al jamón. En RU además. Deja de hacer el ridículo con tus flipadas, social justice warrior de pacotilla.
#2 kaos_subversivo
Hay bacon sin nitritos aunque es algo mas caro y cuesta encontrarlo
#3 dclunedo
Mah--- y sus seguidores aprueba esta iniciativa :troll:
Kmisetas #4 Kmisetas
Pues siendo en UK están a salvo.. Por alli ya casi nadie come jamón.
ElBeaver #9 ElBeaver
#4 Cada vez menos, ahora ni siquiera la cecina sudafricana biltong
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
Ya entiendo la campaña de la ultra derecha de "pero comen jamón?" a cualquier sucesos
SeñorPresunciones #10 SeñorPresunciones
Me recuerda a aquella canción, come mierda, come mierda , ya verás que rica está...
