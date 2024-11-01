Científicos dan la alerta sobre el jamón y el bacon vendido en Reino Unido y su relación con el cáncer

Los científicos afirman que el tocino y el jamón que se venden en el Reino Unido deberían llevar etiquetas similares a las de los cigarrillos en las que se advierta que las sustancias químicas que contienen provocan cáncer de intestino.
Su petición se produce en un momento en el que critican a los sucesivos gobiernos británicos por no haber hecho «prácticamente nada» para reducir el riesgo que suponen los nitritos en la década transcurrida desde que se descubrió que son cancerígenos. [eng]
| etiquetas: cancer , jamon , bacon
Llega "las vacunas provocan cancer para que no disminuya el consumo de jamón a costa de matarte"
La ultraderecha siempre matandote
Los nitritos y, a veces, los nitratos (E-251 o E-252) se utilizan como aditivos en productos cárnicos".
Tus insultos y tu rabia son mis medallas, muchas gracias
#1
Y tú te opones... ¿No serás técnico de sistemas informáticos en andalucía?