Científicos británicos han creado la primera cerveza sin alcohol que emborracha, no da resaca y no se detecta en los controles de alcoholemia

Un laboratorio de científicos británicos ha logrado desarrollar la primera cerveza sin alcohol que consigue reproducir los mismos efectos que la sensación de embriaguez, pero evitando las consecuencias negativas del alcohol como la resaca, la agresividad o la dependencia a esta. Esta bebida recibió el nombre de GABYR y se fabrica en Gaba Labs, a las afueras de Londres. Este proyecto fue desarrollado por el neurocientífico David Nutt, jefe de este laboratorio, el cual tras varios años investigando el comportamiento del alcohol en el cerebro, id