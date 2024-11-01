edición general
5 meneos
78 clics
Científicos británicos han creado la primera cerveza sin alcohol que emborracha, no da resaca y no se detecta en los controles de alcoholemia

Científicos británicos han creado la primera cerveza sin alcohol que emborracha, no da resaca y no se detecta en los controles de alcoholemia

Un laboratorio de científicos británicos ha logrado desarrollar la primera cerveza sin alcohol que consigue reproducir los mismos efectos que la sensación de embriaguez, pero evitando las consecuencias negativas del alcohol como la resaca, la agresividad o la dependencia a esta. Esta bebida recibió el nombre de GABYR y se fabrica en Gaba Labs, a las afueras de Londres. Este proyecto fue desarrollado por el neurocientífico David Nutt, jefe de este laboratorio, el cual tras varios años investigando el comportamiento del alcohol en el cerebro, id

| etiquetas: cerveza , científicos británicos , alohol
4 1 0 K 51 actualidad
12 comentarios
4 1 0 K 51 actualidad
#2 Leclercia_adecarboxylata
Genial para la seguridad vial.
2 K 39
#4 laruladelnorte
Los expertos advierten de que, aunque no se detecte en los controles de alcoholemia, sí tiene un efecto de relajación que puede afectar al control del vehículo, por lo que no es aconsejable su consumo en este tipo de situaciones.

Pues sacando lo de la resaca sigue siendo un peligro para la conducción...
1 K 23
antesdarle #1 antesdarle
Solo podía venir de un británico :troll:
1 K 22
karakol #3 karakol
:take:
0 K 19
Fotoperfecta #6 Fotoperfecta *
Solo falta que actúe como pomada anticaídas cuando se tiran por los balcones.xD xD xD
0 K 13
earthboy #7 earthboy
Le ahogas dos o tres rivotriles y a funcionar.
0 K 10
Cantro #11 Cantro *
#10 La gracia estaría en poder beber toda la que te apetezca sin tener que estar preocupándose por esas cosas

Esencialmente, si tengo que conducir no bebo cerveza, o bebo poca y con mucho margen. No se trata de conocer el límite, si no de eliminarlo
0 K 10
Cantro #8 Cantro
Lo peor de la cerveza es precisamente la borrachera, al menos para mi
0 K 10
AntiTankie #10 AntiTankie
#8 conocer el limite es lo suyo, tampoco afecta de la misma manera por la tarde que por la mañana
0 K 6
Wintermutius #9 Wintermutius
No se detecta en los controles de alcoholemia, pero seguro que en ellos de drogas, sí.
0 K 7
Khadgar #12 Khadgar
#9 Supongo que tendría que ser a través de un análisis concreto para este compuesto.
0 K 13
Enero2025 #5 Enero2025
Lo mismo decían del Fentanilo…
0 K 6

menéame