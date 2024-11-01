La CIA llevó a cabo una operación de engaño dentro de Irán, difundiendo una narrativa falsa de que el aviador derribado ya había sido encontrado y estaba siendo trasladado por tierra [ENG]

Estados Unidos utilizó una “campaña de engaño” encubierta liderada por la CIA para localizar y rescatar a un miembro de la tripulación de un F-15 desaparecido en el interior de Irán, según un informe de NBC News que cita a funcionarios estadounidenses. El segundo aviador del F-15E Strike Eagle derribado fue rescatado sano y salvo tras haber quedado atrapado tras las líneas enemigas desde el viernes, informó NBC News, citando a dos funcionarios de Estados Unidos.