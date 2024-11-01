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La CIA llevó a cabo una operación de engaño dentro de Irán, difundiendo una narrativa falsa de que el aviador derribado ya había sido encontrado y estaba siendo trasladado por tierra [ENG]

La CIA llevó a cabo una operación de engaño dentro de Irán, difundiendo una narrativa falsa de que el aviador derribado ya había sido encontrado y estaba siendo trasladado por tierra [ENG]

Estados Unidos utilizó una “campaña de engaño” encubierta liderada por la CIA para localizar y rescatar a un miembro de la tripulación de un F-15 desaparecido en el interior de Irán, según un informe de NBC News que cita a funcionarios estadounidenses. El segundo aviador del F-15E Strike Eagle derribado fue rescatado sano y salvo tras haber quedado atrapado tras las líneas enemigas desde el viernes, informó NBC News, citando a dos funcionarios de Estados Unidos.

| etiquetas: cia , engaño , piloto , rescate , irán
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51 comentarios
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Comentarios destacados:              
#6 #3 Lo mejor es que dicen que fueron dañados y los tuvieron que abandonar, jajajaja, como si no se los hubieran tirado abajo
TooBased #3 TooBased *
Raro que hayan decidido hacer una "campaña de engaño" y perder dos Black Hawks...

Esto sí que suena a campaña de engaño y justificación...  media
28 K 279
Harkon #6 Harkon
#3 Lo mejor es que dicen que fueron dañados y los tuvieron que abandonar, jajajaja, como si no se los hubieran tirado abajo
10 K 113
#42 R2dC
#6 Como los del dakar. Ellos mismos les prendieron fuego para cobrar el seguro y que la columna de humo les ayude a localizarlos para que les rescaten xD
1 K 26
ostiayajoder #15 ostiayajoder
#3 y un c130 y un littlebird....
1 K 25
#19 Wizardd
#15 En ABC news ha salido hace un rato que son 4 littlebird.
0 K 7
#44 R2dC
#19 Estos deben de ser los pajarillos que escuchaba maduro :troll:
0 K 9
Asmode0 #17 Asmode0
#3 esa foto es del c130. Y supuestamente lo han reventado porque ha aterrizado en una pista de tierra y luego no podía volver a despegar por haberse enterrado debido a su peso, algo que es totalmente posible y hasta normal. Y antes de caer en manos enemigas los explotan, como hacen todos los ejércitos del mundo.
1 K 13
#33 C.Nutrio
#17 Ni de coña. Ese avión (y en concreto su tren de aterrizaje) está diseñado para aterrizar y despegar hasta en un patatal.
Otra cosa es si lo han acribillado, claro.
0 K 7
Asmode0 #47 Asmode0
#33 si, pero que esté diseñado para eso no quiere decir que siempre vaya a poder hacerlo. Depende de las condiciones, variante del avión, peso, etc puede quedarse atrapado. No es una posibilidad tan remota. Cierto que es un todoterreno y puede con todo pero la posibilidad existe.

Un coche 4x4 todoterreno también está diseñado para ir por terrenos delicados y también puede quedarse atrapado por mucha tracción total que tenga y bloqueos de diferencial o lo que sea. Es una comparativa un poco cutre pero para que se entienda.
0 K 10
nemeame #29 nemeame
#3 No "perdieron" los Black Hawks, se quedaron sin snacks en el minibar y activaron la autodestrucción para que no cayesen en manos enemigas
0 K 10
Andreham #4 Andreham
Es increíble cómo Hollywood intenta vender como éxito y FUCK YEAH AMERICA (eagle emoji) la cagada monumental de perder 2 aviones y pilotos en territorio enemigo por una guerra no declarada legalmente para que se deje de hablar de la lista de pedófilos en la que aparece su presidente lol
27 K 225
Rembrandt #11 Rembrandt
#4 si han rescatado a los pilotos es normal que lo vendan como un éxito. Sean unos terroristas o no... es normal y lógico.

Declarar guerras legalmente, ya no se lleva..... las últimas creo que fueron en la segunda guerra mundial??

Y sobre lo de Epstein..... joder, si EEUU lleva metiendose en guerras (y en Iran) desde hace mil años. No necesitan listas ni historias, ni a Trump, para ir de terrorismo por el mundo.

Esto podría haberlo hecho Obama, Kamala o Biden tranquilamente. Lo harían con…   » ver todo el comentario
1 K 23
#21 soberao
#11 No es la primera vez que un presidente americano monta una guerra para ocultar su mala gestión y otros escándalos, lo mismo con Netanyahoo.
1 K 27
Rembrandt #31 Rembrandt *
#21 si, y no es la primera vez que israel y eeuu hacen genocidios.... con otros presidentes. A lo que voy es que se centra mucho en ambas figuras, como si estuvieran acorralados y es su escapatoria. Como si esto no fuera algo que lo harían esos países en cualquier otro momento....

Esto de Iran y lo de Palestina, es política de estado. Y han hecho lo mismo esos estados durante décadas.

Siempre buscan una excusa para excusarse.... porque les viene bien cuando termine esto echar la culpa al presidente de turno. Ey, que esto era Trump..... que quería tapar no se qué. La realidad es que el tema de Epstein está más que finiquitado. Y lo de Netanyahu , todo el arco político apoya las guerras y genocidios....
0 K 11
#45 R2dC
#21 Que malvinas ni que malvinas.
0 K 9
#25 yukatan
#11 pues parece que dentro hay un muerto al menos.... ya hay foto
1 K 16
Rembrandt #32 Rembrandt
#25 puede haber foto o puede ser un montaje ....

.... raro es que nadie hable de ello salvo una página iraní? .... y que los yankis se fueran dejando al muerto ahí ????

En fin, que todo puede ser, pero yo de primeras no me creería todo lo que ves en esta web. Que mucho es bulo.
0 K 11
#34 yukatan
#32 de momento, podemos decir que los que mas han mentido no son los iranis la verdad....
0 K 9
Rembrandt #35 Rembrandt
#34 pero qué patética respuesta es esa?

te tragas una trola, la difundes...... y sueltas... ejque los otros mienten más

Sabes lo que puedes hacer??? lo puto lógico, no tragarte ni difundir trolas... de ninguno.
0 K 11
#39 yukatan *
#35 yo no he difundido la foto. Y lo de que Trump miente mas.. tampoco es de mi repertorio de invenciones.
0 K 9
Rembrandt #40 Rembrandt
#39 Has meneado la noticia, eso es difundirla .... y has dado por buena una fuente bien cutre.

Y además, sigues con la tontería de que como otros mienten más.... pues entonces, está justificado difundir trolas.
0 K 11
#41 yukatan
#40 por lo que veo tu sabes que es trola.... así sin más. Me tengo que creer que dos aviones no podian despegar y el helicoptero tampoco podia.... y que han rescatado a uno sano y salvo que luego esta gravemente herido y que en todo eso no ha muerto ni un solo americano, solo iranis... pues es que ni intentandolo muy fuerte me lo creo.
0 K 9
Rembrandt #43 Rembrandt
#41 A ver, parece trola por muchas razones. La primera es porque no hay fuente. No enlazan el telegram ni otras fuentes oficiales .....

Segundo, esto sería una noticia internacional de primera magnitud y habría salido ya en la televisión iraní.... y en los medios internacionales serios. No parece que sea el caso.

En la misma noticia, aparecen vídeos..... pero no se ve al muerto. no?

La foto del muerto parece un coche.............

Sobre la operación , pues si, puedes ser raro y puede…   » ver todo el comentario
0 K 11
#48 yukatan
#43 ciertamente , estas en lo cierto. Parece fake y no es oficial ni en Iran por lo visto.
0 K 9
Harkon #46 Harkon
#4 Ya van 2 blackhawks, 2 C-130, y 4 Littlebirds según voy leyendo.

Luego nos lo venderá la propaganda otanista como la operación del siglo tras la captura de Bin Ladden.

Hoy en las noticias de la 5 llamaban al terrorista piloto del F15, valiente guerrero, casi vomito
0 K 17
Supercinexin #2 Supercinexin
"Noticias" basura, sinceramente. Irrelevantes y que sólo añaden ruido. Como el dibujico generado por IA para ilustrar el artículo, que ya de por sí te lo dice todo.
21 K 212
Tannhauser #22 Tannhauser
#2 Pero tío, que tú subiste la del F-35 sin pruebas, te quejas de lo mismo que hiciste tú.
4 K 49
Connect #5 Connect
Venga hombre!! xD
Eso es como el que le han pillado y dice que es que ya lo sabía, que lo ha hecho a propósito para engañar. Te han dado colega, no me seas crio!! xD

Esta es otra de las razones por las que te das cuenta que los americanos va muuuuy perdidos. A este paso no se si ni tendrán armamento para dejar Irán como la edad de piedra.
4 K 68
#9 tierramar *
«La política imperialista más eficaz no consiste en la conquista de territorios ni en el control de las rutas económicas, sino en la conquista y el control de las mentes humanas». www.lacasademitia.es/articulo/politica/eeuu-como-funciona-guerra-cogni
Así, el capital estadounidense "se empleó para formar conglomerados mediáticos globales capaces de promover el estilo de vida estadounidense en diversos productos culturales"; Prevenir la propagación de narrativas alternativas siempre ha sido una verdadera obsesión para Estados Unidos, que ha perseguido, entre otras cosas, imponiendo un monopolio global sobre la infraestructura de telecomunicaciones:
3 K 49
#8 tierramar
EEUU está permanentemente en guerraS, la primera y global contra la población mundial ,es la guerra cognitiva y ban ganando: tienen invadido la mente de gran parte de la población "occidental" (sus colonias). Para empezar sus propios ciudadanos viven en Matriz, es la guerra de los MEGARICOS, a la población les han hecho creer que viven en el mejor país del mundo, y no se lo cuestionan, aunque les cueste las vidas: utilizan a sus ciudadanos como carne de cañon para sus guerras, los impuestos son para las guerras de los megaricos haciendoles creer que es por el pais,...
1 K 35
ostiayajoder #16 ostiayajoder *
Vale, he leido q han encontrado cadaveres dentro de el C130

Q, como siempre... igual es alguien local q entro antes de q le cayera el.misil o igual derribaron el C130... No lo sabemos ni lo sabremos en breves, me temo.

Pero Trump anda como muy desquiciado:

Me gustaria q alguien me confirmase si ese comunicado en truth socoal es veridico pq flipo...  media
2 K 27
#20 yukatan
#16 es es... no sabe por donde salir
0 K 9
Jakeukalane #26 Jakeukalane
#20 ¿Alabad a Allah, dice?
0 K 11
#27 yukatan
#26 Alabado sea Allah
0 K 9
alehopio #50 alehopio
#26 #20 Es bonito conocer la historia, para saber cosas que te cambian tu visión del mundo.

Por ejemplo, que Jesucristo no decía Dios si no Alāh

/www.youtube.com/shorts/zdkmwWyE0mE
0 K 19
Jakeukalane #51 Jakeukalane *
#50 sí, ya lo sabía. Pasa en Malta. Católicos con lengua árabe o similar dicen allah. Igualmente no tiene mucho que ver con lo que estábamos discutiendo y es el grado profundo de imbecilidad de Trump.
Edit.
Los tíos estos parecen retrasados.
0 K 11
marola #24 marola
#16 Sí lo es, hasta están flipando sus propios paisanos.
0 K 9
#36 C.Nutrio
#16 A ver, lo de los cadáveres es otro brillante plan de Trump. En realidad ya los llevaba el C-130 cuando despegó para que los iraníes crean que han achicharrado a unos pocos yankis, pero es falso. Los pilotos de verdad fueron rescatados por aviones invisibles (que a su vez dejaron restos de blackhawks y de littlebirds también para despistar)
Este Trump es un tipo muy listo.
1 K 16
ostiayajoder #37 ostiayajoder
#36 claramente juega al ajedrez en 5D
1 K 16
#38 C.Nutrio
#37 Me da a mí que a Trump no le da ni para jugar al cinquillo. xD
1 K 16
#28 slender_1
Cómo debió ser la 2º Guerra Mundial (por ejemplo) donde había a lo sumo 4 periódicos de papel escribiendo noticias al dictado de un amo que era absolutamente IMPARCIAL.
2 K 24
#13 DotorMaster
Hostia, osea que todo está siendo una operación de engaño, y en realidad todo va según lo planeado!?!? Genios!
0 K 15
tommyx #18 tommyx
Jijijiji, que pillastres son. :troll:
0 K 13
chematrix #10 chematrix
En caso de guerra toda noticia es propaganda. En caso de paz, todo es mentira. Mal lo tenemos.
1 K 13
#7 detectordefalacias
Me encanta la imagen... Si yo fuera un soldado Iraní también me quedaría "?" Si viera a un señor con medio cuerpo en la tierra controlar el marco de un portátil de proporciones no euclideas
0 K 10
#12 Cincocuatrotres
A ver quien la suelta mayor, los yankis con Trump al frente estan desatados, no te puedes creer nada.
0 K 7
anv #14 anv
¿Pero al final lo han rescatado o no?
¿Lo sabremos alguna vez?
0 K 7
#30 wonsterboy *
#14 No sé, muchos te dirán que la noticia pro iraní es propaganda y debe tumbarse, pero en esta no aparecen, ni dicen nada. Por lo que sea...
0 K 7

menéame