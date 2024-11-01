La CIA llevó a cabo una operación de engaño dentro de Irán, difundiendo una narrativa falsa de que el aviador derribado ya había sido encontrado y estaba siendo trasladado por tierra [ENG]

Estados Unidos utilizó una “campaña de engaño” encubierta liderada por la CIA para localizar y rescatar a un miembro de la tripulación de un F-15 desaparecido en el interior de Irán, según un informe de NBC News que cita a funcionarios estadounidenses. El segundo aviador del F-15E Strike Eagle derribado fue rescatado sano y salvo tras haber quedado atrapado tras las líneas enemigas desde el viernes, informó NBC News, citando a dos funcionarios de Estados Unidos.
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Esto sí que suena a campaña de engaño y justificación...
Otra cosa es si lo han acribillado, claro.
Un coche 4x4 todoterreno también está diseñado para ir por terrenos delicados y también puede quedarse atrapado por mucha tracción total que tenga y bloqueos de diferencial o lo que sea. Es una comparativa un poco cutre pero para que se entienda.
Declarar guerras legalmente, ya no se lleva..... las últimas creo que fueron en la segunda guerra mundial??
Y sobre lo de Epstein..... joder, si EEUU lleva metiendose en guerras (y en Iran) desde hace mil años. No necesitan listas ni historias, ni a Trump, para ir de terrorismo por el mundo.
Esto podría haberlo hecho Obama, Kamala o Biden tranquilamente. Lo harían con… » ver todo el comentario
Esto de Iran y lo de Palestina, es política de estado. Y han hecho lo mismo esos estados durante décadas.
Siempre buscan una excusa para excusarse.... porque les viene bien cuando termine esto echar la culpa al presidente de turno. Ey, que esto era Trump..... que quería tapar no se qué. La realidad es que el tema de Epstein está más que finiquitado. Y lo de Netanyahu , todo el arco político apoya las guerras y genocidios....
.... raro es que nadie hable de ello salvo una página iraní? .... y que los yankis se fueran dejando al muerto ahí ????
En fin, que todo puede ser, pero yo de primeras no me creería todo lo que ves en esta web. Que mucho es bulo.
te tragas una trola, la difundes...... y sueltas... ejque los otros mienten más
Sabes lo que puedes hacer??? lo puto lógico, no tragarte ni difundir trolas... de ninguno.
Y además, sigues con la tontería de que como otros mienten más.... pues entonces, está justificado difundir trolas.
Segundo, esto sería una noticia internacional de primera magnitud y habría salido ya en la televisión iraní.... y en los medios internacionales serios. No parece que sea el caso.
En la misma noticia, aparecen vídeos..... pero no se ve al muerto. no?
La foto del muerto parece un coche.............
Sobre la operación , pues si, puedes ser raro y puede… » ver todo el comentario
Luego nos lo venderá la propaganda otanista como la operación del siglo tras la captura de Bin Ladden.
Hoy en las noticias de la 5 llamaban al terrorista piloto del F15, valiente guerrero, casi vomito
Eso es como el que le han pillado y dice que es que ya lo sabía, que lo ha hecho a propósito para engañar. Te han dado colega, no me seas crio!!
Esta es otra de las razones por las que te das cuenta que los americanos va muuuuy perdidos. A este paso no se si ni tendrán armamento para dejar Irán como la edad de piedra.
Así, el capital estadounidense "se empleó para formar conglomerados mediáticos globales capaces de promover el estilo de vida estadounidense en diversos productos culturales"; Prevenir la propagación de narrativas alternativas siempre ha sido una verdadera obsesión para Estados Unidos, que ha perseguido, entre otras cosas, imponiendo un monopolio global sobre la infraestructura de telecomunicaciones:
Q, como siempre... igual es alguien local q entro antes de q le cayera el.misil o igual derribaron el C130... No lo sabemos ni lo sabremos en breves, me temo.
Pero Trump anda como muy desquiciado:
Me gustaria q alguien me confirmase si ese comunicado en truth socoal es veridico pq flipo...
Por ejemplo, que Jesucristo no decía Dios si no Alāh
/www.youtube.com/shorts/zdkmwWyE0mE
Edit.
Los tíos estos parecen retrasados.
Este Trump es un tipo muy listo.
¿Lo sabremos alguna vez?