'Christmas Market', el mercadillo que indigna a los vecinos de Palma: "Nos quitan un parque público para un negocio privado"

Los residentes critican la cesión de uno de los pocos espacios verdes de la ciudad para la celebración del evento, organizado por dos patronales del comercio y promovido por un empresario de origen alemán. Los mercaderes tradicionales lamentan que no se haya contado con ellos y que no se potencie el producto local
Y próximamente Templo de Debod
Es imparable. Estas cosas son difíciles de detener porque cada vez son menos los vecinos que quieren mantener… » ver todo el comentario
¿Qué será lo próximo?¿Comprar jueces?
Esto es tema de los comerciantes locales, que no quieren la competencia del mercadillo. Esos son los "vecinos".
Pensaba que ElDiario limitaba los bulos a los temas de política, pero parece que una vez se coge carrerilla, ya le cogen el gusto y no paran. Cuando haces "pop" ya no hay stop
Porque uno de los males de la turistificación masiva es que, junto con los habitantes tradicionales, desaparece el pequeño comercio de toda la vida.
Bueno ,sí lo entiendo, como fascista de derechas, tu único dios es el $$, así que que se jodan los que se tengan que joder mientras otros paguen más.
¿Quieres decir que el Diario.es se ha inventado “La Associació Barri Cívic de Santa Catalina i Es Jonquet”? ¿Qué defiende los intereses de comerciantes locales pero para hacerlo necesita hacerlo en nombre de vecinos por alguna razón que los no ilustrados desconocemos?
¿O simplemente has propuesto un bulo para ver si cazábamos tu bulo? ¿O te gusta extender tus bulos según preferencias ideológicas?