'Christmas Market', el mercadillo que indigna a los vecinos de Palma: "Nos quitan un parque público para un negocio privado"

Los residentes critican la cesión de uno de los pocos espacios verdes de la ciudad para la celebración del evento, organizado por dos patronales del comercio y promovido por un empresario de origen alemán. Los mercaderes tradicionales lamentan que no se haya contado con ellos y que no se potencie el producto local

#9 harverto
Con el PP, pierden todos, menos 4
alfema #4 alfema
Supongo que eso pasará en muchos más sitios, en Vigo se monta el Cies Market en la plaza de Compostela y otro en la zona de Bouzas, en la alameda de Suárez Llanos.

Guía completa de la Navidad más grande de la historia de Vigo
Un_señor_de_Cuenca #1 Un_señor_de_Cuenca
Y encima con el nombre en inglés. Una buena ración de gentrificación y tontería para todos.
JuanCarVen #3 JuanCarVen
#1 Se ve que el engendro de Madrid ha creado escuela. Ceder espacio público para el desarrollo de negocios privados.
Cehona #10 Cehona *
#3 Plaza de Colón, plaza de España, zona Puente del Rey...
Y próximamente Templo de Debod
Connect #5 Connect
A mi me toca las narices la gentrificación y siempre temo que llegue a mi barrio. Pero las ciudades se han ido transformando y moldeando a lo largo de su historia gracias a los cambios muchas veces de gente que venía de fuera. Ahora estamos viviendo esta transformación a la que ahora se llama gentrificación y mañana vendrá otra. Ha habido transformaciones que han destruido ciudades.

Es imparable. Estas cosas son difíciles de detener porque cada vez son menos los vecinos que quieren mantener…   » ver todo el comentario
powernergia #13 powernergia *
Negativo por soltar bulos.

Edit: para el ignorante del ignore el tal Lenari en #_6

Negativo por perdida de tiempo en otro comentario.
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
"Cortilandia" todos los años
EldelaPepi #11 EldelaPepi
¿En serio?¿Que el pp prioriza el dinero por encima de los ciudadanos?
¿Qué será lo próximo?¿Comprar jueces?
Lenari #6 Lenari
Indigna a los "vecinos" xD

Esto es tema de los comerciantes locales, que no quieren la competencia del mercadillo. Esos son los "vecinos".

Pensaba que ElDiario limitaba los bulos a los temas de política, pero parece que una vez se coge carrerilla, ya le cogen el gusto y no paran. Cuando haces "pop" ya no hay stop xD
cromax #7 cromax
#6 Ah ¿Pero quedan comercios locales en Palma? ¿Y residentes? ¿Existen aún los mallorquines? :troll:
Porque uno de los males de la turistificación masiva es que, junto con los habitantes tradicionales, desaparece el pequeño comercio de toda la vida.
Andreham #8 Andreham
#6 Como patriota fascista de derechas que eres, no entiendo cómo puedes defender a empresarios extranjeros antes que al producto patrio propio.

Bueno ,sí lo entiendo, como fascista de derechas, tu único dios es el $$, así que que se jodan los que se tengan que joder mientras otros paguen más.
beltzak #12 beltzak
#6 ¿Dónde está el bulo?

www.cronicabalear.es/mallorca/2025-11-10/denuncian-que-el-mercado-navi

www.europapress.es/illes-balears/noticia-vecinos-santa-catalina-jonque

¿Quieres decir que el Diario.es se ha inventado “La Associació Barri Cívic de Santa Catalina i Es Jonquet”? ¿Qué defiende los intereses de comerciantes locales pero para hacerlo necesita hacerlo en nombre de vecinos por alguna razón que los no ilustrados desconocemos?

¿O simplemente has propuesto un bulo para ver si cazábamos tu bulo? ¿O te gusta extender tus bulos según preferencias ideológicas?

:-P
