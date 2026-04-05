China pone en marcha la mayor planta solar del mundo: así es Midong, el nuevo gigante energético

Está situada en el desierto del Gobi. Con 3,5 GW de capacidad y más de 5,26 millones de paneles, puede generar 6,09 TWh anuales, suficiente para tres millones de hogares. El proyecto, impulsado por China Green Development Group, incorpora tecnologías avanzadas como paneles bifaciales, limpieza automatizada sin agua y drones para instalación. Midong simboliza el liderazgo chino en renovables y su estrategia de grandes infraestructuras energéticas conectadas a grandes redes de transmisión de largo alcance y tecnologías cada vez más sofisticadas.