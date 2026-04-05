China pone en marcha la mayor planta solar del mundo: así es Midong, el nuevo gigante energético

Está situada en el desierto del Gobi. Con 3,5 GW de capacidad y más de 5,26 millones de paneles, puede generar 6,09 TWh anuales, suficiente para tres millones de hogares. El proyecto, impulsado por China Green Development Group, incorpora tecnologías avanzadas como paneles bifaciales, limpieza automatizada sin agua y drones para instalación. Midong simboliza el liderazgo chino en renovables y su estrategia de grandes infraestructuras energéticas conectadas a grandes redes de transmisión de largo alcance y tecnologías cada vez más sofisticadas.
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La escala asusta
Pero es lo de siempre, aunque en algunos campos seamos punteros del mundo, el español medio ( o algunos españoles) siempre pensarán que España es un país tecnológicamente retrasado.
Señal de que era el camino correcto.
Lo que vemos ahora no es "solo el principio", sino que ya está muy avanzado el tema. Más de dos décadas llevamos en ello.
La pena no haberle sabido sacar en España rendimiento comercial. Uno de los problemas de que el PP llegara al gobierno, que se cargó todo ese tipo de industria para ganar a cambio... ¿ nada ?
Pero vale, entiendo que muchos solo veis lo que pasa con los EEUU y con China y al resto de países ni nos consideráis.
En 5 meses 200 GW.
Tu estás hablando de 1 sola central, no de todo lo que instalaron. Si haces la cuenta del año, y lo divides entre 25, sale que instalaron unos 18 GW comparandolo con España.
...China va haciendo faena
Mira a Líbano, un país mediterráneo que bien podría ser España o cualquier otro país europeo, y en Europa se limitan a "condenar" los bombardeos sobre población civil. Y no solo eso, se atreven a tildar a las fuerzas que defienden el Líbano de "grupos terroristas". Acojonante el cuajo de los que dicen llamarse "nuestros" representantes.
www.meneame.net/story/dos-ataques-contra-cascos-azules-matan-dos-solda
www.meneame.net/story/menos-tres-cascos-azules-heridos-otra-explosion-
www.meneame.net/story/muere-casco-azul-finul-impacto-proyectil-sur-lib
Y lo digo medio en serio. Si alguien está dando pasos de gigantes en la eficiencia de las renovables es China. Y Europa está abocada a las renovables sí o sí. #4
Lo que dices #11 es cierto, porque los gringos no son tan imbéciles como su presidente. Cualquiera con dos dedos de frente sabe que el precio del GW producido con solar es un chollo y que los costes de instalación y explotación son bajos. Pero, aún así, van muy atrasados con respecto al resto del planeta.
Teniendo en cuenta la mierda que sueltan los vientos del desierto, y la poca agua que hay en un desierto... pues solo queda ver cómo funciona
De una noticia al azar: okdiario.com/ciencia/china-pasa-juego-devuelto-vida-desierto-instaland
"Los residentes locales ahora encuentran empleo en tareas de mantenimiento de la central o en la agricultura orgánica que surge bajo los paneles solares, las cual sirve de alimento para ovejas y ganado durante el invierno."
xcancel.com/SpoxCHN_MaoNing/status/2040452551381000638
La escala de esa instalación en el video es simplemente apabullante, jesus ¿Como se verá desde el espacio? buscado.
En google earth ya se puede ver el inicio de la obra, pfff me resulta curioso que aunque se vea todo desértico, a menos de 6 kilometros hay lagos y depósitos abiertos de agua.. La planta esta justo en el borde… » ver todo el comentario