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China pone en marcha la mayor planta solar del mundo: así es Midong, el nuevo gigante energético

China pone en marcha la mayor planta solar del mundo: así es Midong, el nuevo gigante energético

Está situada en el desierto del Gobi. Con 3,5 GW de capacidad y más de 5,26 millones de paneles, puede generar 6,09 TWh anuales, suficiente para tres millones de hogares. El proyecto, impulsado por China Green Development Group, incorpora tecnologías avanzadas como paneles bifaciales, limpieza automatizada sin agua y drones para instalación. Midong simboliza el liderazgo chino en renovables y su estrategia de grandes infraestructuras energéticas conectadas a grandes redes de transmisión de largo alcance y tecnologías cada vez más sofisticadas.

| etiquetas: china , fotovoltaica , midong
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30 comentarios
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Comentarios destacados:          
#1 tropezon *
Solo en mayo de 2025, China añadió 93 GW de capacidad solar, lo que equivale a instalar unos 100 paneles por segundo.

La escala asusta
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#13 colemur
#1 ¿ Por qué asusta ? Son 1.000 millones de habitantes, unas 25 veces lo de España. Han instalado una central de 35GW, lo equivalente en España sería instalar una central de algo menos de 1,5 GW. España debió instalar en 2025 unos 4 GW de solar. Vamos más rápidos que ellos, si nos restringimos a esta noticia.
Pero es lo de siempre, aunque en algunos campos seamos punteros del mundo, el español medio ( o algunos españoles) siempre pensarán que España es un país tecnológicamente retrasado.
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estemenda #16 estemenda
#13 No asusta pero aGobia :troll:
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troll_hdlgp #18 troll_hdlgp
#13 Asusta por los números netos, no por los relativos, aunque en proporción haya instalado "poco" en total ha instalado mucho. También asusta porque esto no es lineal, China cada vez esta instalando mas y mas solar, y lo peor es que tienen la hegemonía en la fabricación de paneles y en la fabricación de baterías ósea que esto "es solo el principio", encima con la que esta liando USA con el petróleo me huelo que habrán metido el turbo en este asunto.
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#21 colemur
#18 Lo de cambiar el petróleo y los fósiles por energías renovables es algo que empezaron España y Dinamarca hace décadas y ahora se ha extendido por el mundo.
Señal de que era el camino correcto.
Lo que vemos ahora no es "solo el principio", sino que ya está muy avanzado el tema. Más de dos décadas llevamos en ello.
La pena no haberle sabido sacar en España rendimiento comercial. Uno de los problemas de que el PP llegara al gobierno, que se cargó todo ese tipo de industria para ganar a cambio... ¿ nada ?
Pero vale, entiendo que muchos solo veis lo que pasa con los EEUU y con China y al resto de países ni nos consideráis.
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troll_hdlgp #22 troll_hdlgp
#21 No estoy hablando de las energías renovables en general ni de la solar en general, cuando digo "es solo el principio" me refiero a que parece que China a instalado mucho, pero que va a instalar muchísimo mas, independientemente de lo que hayan hecho otros países y otras renovables.
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#28 Lacerated
#13 Tu relato tiene un fallo de bulto. Son 1.400 millones.
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#30 tropezon
#13 En mayo instalaron 93 GW. En un mes.
En 5 meses 200 GW.

Tu estás hablando de 1 sola central, no de todo lo que instalaron. Si haces la cuenta del año, y lo divides entre 25, sale que instalaron unos 18 GW comparandolo con España.
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Kleshk #2 Kleshk
Mientras EEUU se autodestruye...

...China va haciendo faena
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frankiegth #9 frankiegth *
#2. Justo venía a decir lo mismo. Oriente construye mientras occidente destruye. Da muchísimo que repensar.
3 K 25
#15 colemur
#9 ¿ Por qué en Occidente destruimos ? YO no veo que en España estemos destruyendo nada.
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frankiegth #23 frankiegth *
#15. Ciego es el que no quiere ver. España, Italia, Francia e incluso Alemania miran en este momento, respecto a la guerra atroz e ilegal contra Irán, por sus propios intereses, pero no dejan de ser paises alineados con las "políticas" occidentales dirigidas desde el imperio.

Mira a Líbano, un país mediterráneo que bien podría ser España o cualquier otro país europeo, y en Europa se limitan a "condenar" los bombardeos sobre población civil. Y no solo eso, se atreven a tildar a las fuerzas que defienden el Líbano de "grupos terroristas". Acojonante el cuajo de los que dicen llamarse "nuestros" representantes.
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#25 colemur
#23 ¿ Solo condenar ? ¿ Quieres coger un fusil e ir allí a hacer algo más ?
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frankiegth #26 frankiegth *
#25. Ya se está allí, con los cascos azules limitándose a esquivar los ataques que se producen contra ellos mismos, y ni con esas tienen ya garantías de no salir mal parados.
www.meneame.net/story/dos-ataques-contra-cascos-azules-matan-dos-solda
www.meneame.net/story/menos-tres-cascos-azules-heridos-otra-explosion-
www.meneame.net/story/muere-casco-azul-finul-impacto-proyectil-sur-lib
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#11 colemur
#2 EEUU también está añadiendo mucha energía solar a sus sistema.
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cromax #17 cromax *
#2 In China we trust. :troll:
Y lo digo medio en serio. Si alguien está dando pasos de gigantes en la eficiencia de las renovables es China. Y Europa está abocada a las renovables sí o sí. #4
Lo que dices #11 es cierto, porque los gringos no son tan imbéciles como su presidente. Cualquiera con dos dedos de frente sabe que el precio del GW producido con solar es un chollo y que los costes de instalación y explotación son bajos. Pero, aún así, van muy atrasados con respecto al resto del planeta.
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#24 srskiner
#2 los rendimientos de la paz
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Mauro_Nacho #4 Mauro_Nacho
Esto es lo que hay que hacer para independizarse de las combustibles fósiles, para que la economía no se vea de repente ante el colapso que puede producir si fallan los suministros de petróleo y de gas que vienen del exterior.
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#14 colemur
#4 ... que es lo que España lleva haciendo unas dos décadas y pico, con el paréntesis en la época de Rajoy.
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#3 Pitchford
A los bichos del desierto seguro que les gustan estos sombrajos..
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#5 tropezon
#3 Es interesante eso que dicen que han creado un sistema de limpieza de paneles sin agua.
Teniendo en cuenta la mierda que sueltan los vientos del desierto, y la poca agua que hay en un desierto... pues solo queda ver cómo funciona
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#7 Pitchford
#5 Sí, he supuesto que será mediante soplidos de aire, pero a saber.. Los paneles de uno de los rovers marcianos se limpiaban bastante bien con las ventiscas. Además, algo de agua de lluvia recogerán para una buena limpieza manual anual.
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UnDousTres #6 UnDousTres
#3 Hicieron una parecida en el pasado y reverdecieron el desierto (por la sombra). No sabría decirte si bueno o malo para los animales del desierto, pero para nosotros no pinta mal.
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troll_hdlgp #19 troll_hdlgp *
#6 No solo por la sombra, por la noche los paneles recogen humedad que cae al suelo dando mejores condiciones para que crezcan las plantas, de hecho crecen tanto que ha tenido que contratar ganado para que les limpie de vegetación,,,, haciendo mas fértil el suelo y por tanto mas plantas y al final han creado un interesante miniecosistema.

De una noticia al azar: okdiario.com/ciencia/china-pasa-juego-devuelto-vida-desierto-instaland

"Los residentes locales ahora encuentran empleo en tareas de mantenimiento de la central o en la agricultura orgánica que surge bajo los paneles solares, las cual sirve de alimento para ovejas y ganado durante el invierno."
3 K 27
Catapulta #29 Catapulta
#19 Por lo tanto han destruido el ecosistema desértico.
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jm22381 #8 jm22381
En Qinghai, al noroeste de China, el césped crece demasiado rápido bajo los paneles solares. Cortarlo cuesta una fortuna. ¿La solución? Ovejas. Comen. Fertilizan. Obtenemos energía limpia + cordero. {0x1f411}
xcancel.com/SpoxCHN_MaoNing/status/2040452551381000638
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placeres #10 placeres
Que tontos los chinos, si hubieran leído meneame habrían sabido que el mejor sitio para esos paneles era el centro de Beijing y no necesitaban trasladarse al desierto. /s

La escala de esa instalación en el video es simplemente apabullante, jesus ¿Como se verá desde el espacio? buscado.
En google earth ya se puede ver el inicio de la obra, pfff me resulta curioso que aunque se vea todo desértico, a menos de 6 kilometros hay lagos y depósitos abiertos de agua.. La planta esta justo en el borde…   » ver todo el comentario
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troll_hdlgp #20 troll_hdlgp
#10 ¿Electrostática?¿Y un simple parabrisas no les vale? :troll:
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sieteymedio #12 sieteymedio
3 millones de hogares debe ser como una ciudad pequeña en China.
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FunFrock #27 FunFrock
Cuantos bosques se han cortado para esto? Recuerdo haber visto montañas y montañas peladas llenas de placas
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menéame