edición general
3 meneos
32 clics

China ha logrado un nuevo récord mundial en tecnología de levitación magnética (maglev) (Eng)

El vehículo de pruebas de aproximadamente una tonelada fue acelerado de 0 a 700 km/h en solo 2 segundos en una pista experimental de 400 m, y luego se detuvo de forma segura.

| etiquetas: récord , levitación magnética , china , maglev , alta velocidad , experimento
3 0 0 K 83 ciencia
4 comentarios
3 0 0 K 83 ciencia
#1 Mesopotámico
Otro gran logro de la ingeniería inversa
0 K 7
#2 Mustela
Lo que no han logrado es que el certificado de la página web sea válido.
0 K 11
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
"tras el viaje ahora tengo los ojos en la nuca, pero OK" Dijo la primera pasajera :troll:
1 K 20
#4 mcfgdbbn3 *
Puede valer como sustituto de Dodonpa, una montaña francesa que había en #Japón y que aceleraba a 4G. :-P
rcdb.com/1423.htm (si el enlace no funciona, la buscáis en esa página)
Es una pena que las montañas francesas que molan las quiten para sustituirlas por otras insulsas. :-(
Incluso están estropeando Stampida en PortAventura: están poniendo vía de acero. :palm: :-( Ahorran costes, pero la entrada no baja. >:-(
Y además, muchas montañas francesas modernas son más propensas al fallo, porque tienen cambios de vía, desvíos y chorradas así.
0 K 12

menéame