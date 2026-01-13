edición general
Los caseros ganan un 82% más que los inquilinos y la brecha seguirá creciendo con la renovación masiva de contratos en 2026

El Ministerio de Consumo alerta de que los propietarios duplican la renta de los arrendatarios en ocho comunidades, mientras el Gobierno propone nuevas ayudas fiscales a arrendadores.

anarion321 #3 anarion321
¿Me estas diciendo que una persona que cobra una renta y un sueldo gana más que una persona que sólo cobra un sueldo?

¿Alguien ha contrastado estas cifras con el MIT para ver si son correctas?
#4 covacho
#3 Digo más: ¿Me estas diciendo que una persona que cobra una renta y un sueldo gana más que una persona que sólo cobra un sueldo y le paga una renta al otro?

Este artículo está escrito por idiotas y para idiotas.
#5 EISev
#3 y que una persona con media de edad 50-60 gana más que una persona más joven en media

Desconozco los datos, así a ojo a más edad más porcentaje de vivienda en propiedad
magnifiqus #1 magnifiqus
Hemos sido psoeizados una vez más
#2 covacho
El agua moja.
