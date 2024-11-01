edición general
Los caseros tienen una renta media anual de 23.638 euros más que los inquilinos, según un estudio de Consumo

El próximo Real Decreto-ley que ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incluye –entre otras medidas– incentivos fiscales para contener los alquileres. Concretamente, se contempla una bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que renueven los contratos sin subir el precio a sus inquilinos.

21 comentarios
sleep_timer #5 sleep_timer
Justo la que pilla de los inquilinos.
Se habrán quedado calvos.
3 K 39
#6 bol
#5 Tienen su propia máquina de hacer dinero.
0 K 6
KoLoRo #7 KoLoRo
#5 Casi 2000 pavos de renta... si que pagas tu de alquiler si xD
0 K 6
Robus #9 Robus
#7 Media... muchos propietarios tienen más de un piso.
0 K 11
KoLoRo #11 KoLoRo
#10 #9 Relax...

Al hablar de medias, entiendo lo que decís, pero muchos tienen un pisito heredado alquilado... :roll:
0 K 6
sleep_timer #10 sleep_timer
#7 ¿Lo mismo a lo mejor no has pensado que puede tener 3 pisos? o 2?
0 K 11
cosmonauta #12 cosmonauta
#5 Ese no es, ni de cerca, el alquiler medio.

Es a la vez causa y efecto. Sube tú renta porque cobras un alquiler, pero también puedes cobrar el alquiler porque tienes una renta alta que te permite invertir.
0 K 12
Robus #8 Robus
La gente que tiene casa en propiedad tiene una renta media superior a los que no tienen casa.

Los que tienen más de una casa, para poder alquilarla, tienen una media superior a estos.

Ahora falta, para darle más sensacionalismo a la noticia, que digan que los que llevan más años trabajando tienen un sueldo medio superior a los que acaban de empezar y ya tienen los votos asegurados de la generación "porque yo lo valgo". :roll:
2 K 25
reivaj01 #14 reivaj01
#8 Eso irá en otro artículo que habla sobre que los dueños de las empresas suelen tener una renta superior a la de sus empleados.
1 K 21
taSanás #15 taSanás
#8 el que tiene 3 coches tiene una renta más alta. Compra 3 coches para ser rico!!
0 K 8
powernergia #1 powernergia
Esos pobres jubilados que malviven con su pensión.

xD
1 K 22
Findeton #16 Findeton
#1 Como tienen más, robémosles.
0 K 9
nopolar #2 nopolar
Es lo que se llama vivir de las rentas.
1 K 19
Gadfly #18 Gadfly
#2 si. Malditas hormigas tan trabajadoras y ahorradoras.
0 K 6
Mltfrtk #17 Mltfrtk
No son pobres caseros, son especuladores millonarios, que les follen :peineta:
0 K 12
#21 Abril_2025
La finalidad de los partidos de izquierdas debería ser distribuir la riqueza y reducir las desigualdades.

Si las personas que viven de alquiler están en problemas económicos e incluso deben desplazarse porque hay una burguesía que controla el mercado del alquiler la obligación de los políticos de izquierdas es luchar contra esta desigualdad.

Reducir los impuestos a quienes más tienen no es una medida de izquierdas.
0 K 11
MacMagic #20 MacMagic
Tener 23k más que el inquilino es ser millonarios, te tienes que reír de los grandes argumentos que se leen por aquí. Es igual que cuando dije que cotizar 5000€ no era tener sueldo alto y más de un listo me dijo que era poco menos que millonario.

Una forma más de no protestar por los salarios bajos y asumir que lo normal es estar en modo supervivencia.
0 K 10
#3 rbrn *
{0x1f680}

Está claro que necesitan algún tipo de bonificación en el IRPF.

Si curras a pagar.
0 K 10
taSanás #13 taSanás *
Oh sorpresa, un particular que tiene capacidad económica y puede ahorrar, ha invertido en vivienda.
0 K 8
Estoeslaostia #4 Estoeslaostia
Y van con iPhone.
0 K 7
#19 electron_hole_pair
Y seguimos cayendo, una y otra vez, en la trampa de la polarización. Cada vez nos tienen más divididos. Que si hombres vs mujeres, derecha vs izquierda, propietarios vs inquilinos...
0 K 6

