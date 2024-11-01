Los caseros tienen una renta media anual de 23.638 euros más que los inquilinos, según un estudio de Consumo

El próximo Real Decreto-ley que ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incluye –entre otras medidas– incentivos fiscales para contener los alquileres. Concretamente, se contempla una bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que renueven los contratos sin subir el precio a sus inquilinos.
Se habrán quedado calvos.
Al hablar de medias, entiendo lo que decís, pero muchos tienen un pisito heredado alquilado...
Es a la vez causa y efecto. Sube tú renta porque cobras un alquiler, pero también puedes cobrar el alquiler porque tienes una renta alta que te permite invertir.
Los que tienen más de una casa, para poder alquilarla, tienen una media superior a estos.
Ahora falta, para darle más sensacionalismo a la noticia, que digan que los que llevan más años trabajando tienen un sueldo medio superior a los que acaban de empezar y ya tienen los votos asegurados de la generación "porque yo lo valgo".
Si las personas que viven de alquiler están en problemas económicos e incluso deben desplazarse porque hay una burguesía que controla el mercado del alquiler la obligación de los políticos de izquierdas es luchar contra esta desigualdad.
Reducir los impuestos a quienes más tienen no es una medida de izquierdas.
Una forma más de no protestar por los salarios bajos y asumir que lo normal es estar en modo supervivencia.
Está claro que necesitan algún tipo de bonificación en el IRPF.
Si curras a pagar.