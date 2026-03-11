edición general
Carguero tailandés atacado en el Estrecho de Ormuz: rescatan a 20 marineros y hay tres desaparecidos

Mientras cruzaba el estrecho, se produjo una explosión en la popa que provocó un incendio en la sala de máquinas, donde se cree que estaban de guardia los tres marineros desaparecidos. La Armada omaní está a cargo del operativo para salvar a los tripulantes del Mayuree Naree e informó que está realizando esfuerzos por los que aún no han sido encontrados.

josde #3 josde
Una mina es la causa de esa explosión,
jonolulu #4 jonolulu *
#1 #3 O el barco estaba fondeado y la mina estaba a la deriva, o no tiene mucho sentido tener un impacto en popa

PD: y aún estando fondeado, con corriente los barcos se posicionan con la proa contra la corriente
Tarod #5 Tarod *
#4 Parece que hay varios tipos de minas, no solo las que te encuentras flotando según avanzas. Están las de fondo y las de contacto que te alcanzan según navegas donde toque. En popa perfectamente.
josde #7 josde
#4 Pone en la noticia que navegaba, puede ser que la mina pasara la proa y el mismo movimiento del barco la lanzara contra la popa
#8 capitan.meneito
#3 ropopo pom, ropopo pom,
cenutrios_unidos #6 cenutrios_unidos
Está noticia es un bulo. Trump ya tiene ganada la guerra.
josde #9 josde
#6 A lo mejor es una mina suya. :troll:
Tarod #1 Tarod *
Pues sí, parece que Irán ha conseguido minar el estrecho.
La foto del agujero en la popa del artículo es muy buena.
Pontecorvo #2 Pontecorvo
NOOOO mis ladyboysss noooo
