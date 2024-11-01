edición general
Irán desafía a Trump: promete paso libre por Ormuz a quienes rompan con EEUU e Israel

El estrecho de Ormuz, situado entre Irán y la península arábiga, es una de las rutas marítimas más importantes del planeta para el transporte de energía

¡Toma medida inteligente de Irán!

Y me parece lógica y razonable esa medida.
La Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado que los barcos de países europeos o árabes que rompan relaciones diplomáticas con Washington y Tel Aviv podrán transitar con total seguridad por el estrecho de Ormuz a partir de ahora. El mensaje fue difundido a través de un comunicado recogido por la televisión pública iraní IRIB, en el que se plantea esta medida como una respuesta directa al papel de Estados Unidos e Israel en la ofensiva militar contra territorio iraní.
Mis dieses!!!
