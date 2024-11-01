·
Irán desafía a Trump: promete paso libre por Ormuz a quienes rompan con EEUU e Israel
El estrecho de Ormuz, situado entre Irán y la península arábiga, es una de las rutas marítimas más importantes del planeta para el transporte de energía
