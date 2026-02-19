edición general
25 meneos
33 clics
Cargos policiales buscan “mierda” en el expediente de la víctima del DAO para desacreditarla

Cargos policiales buscan “mierda” en el expediente de la víctima del DAO para desacreditarla

egún informan fuentes de la división de personal: “Ya han pasado muchos jefazos buscando mierda en su historial”. En concreto, afirman: “Desvelando su identidad y que no salga nada más”. “Este caso puede no quedar ahí y salpicar a más gente”, denuncian fuentes de la Policía. Que muestran su “sorpresa” por el hecho de que alguien se haya atrevido a ir en contra de él, “por todas las represalias que va a tener ella o todas las consecuencias que va a tener la mujer, probablemente ahora empiece lo malo contra ella”.

| etiquetas: dao , policía nacional , agresiones sexuales , josé ángel gonzález
21 4 0 K 321 actualidad
10 comentarios
21 4 0 K 321 actualidad
Comentarios destacados:      
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Por eso muchos no le denunciaron.
6 K 96
cocolisto #3 cocolisto
Menuda charca infecta es la policía. No se que leches hace Marlaska con una banda que dirige un cuerpo que debería proteger a la ciudadanía y que sin embargo, acosadores de periodistas o personas de izquierdas sean señalados como objetivos a exterminar estén impunes después de tanto tiempo.
Si el objeto de los ataques hubiera sido el preparao o el putero, ya estarían entre rejas los autores.
5 K 68
IkkiFenix #5 IkkiFenix *
#3 ¿Te crees que Marlaska es mejor? Ha sido criticado por hacer caso omiso de denuncias de torturas, ¿crees que el importa una violación?
2 K 38
IkkiFenix #8 IkkiFenix
#5 queria decir mejor
0 K 12
cocolisto #10 cocolisto
#5 Era una manera de hablar.Por supuesto Marlaska no da ninguna confianza y además de su historial es un personaje pernicioso en su actividad como ministro cuando no colaborador de tantos desmanes de la PN.
0 K 20
Thornton #2 Thornton
A ver cuanto tiempo tarda Ok Diario, o el Mundo, o alguna basura similar en sacar comentarios de "compañeros" de la víctima acusándola de "provocar", criticar su forma de vestir, o cosas parecidas.
3 K 63
IkkiFenix #7 IkkiFenix *
Si la violación es cierta, su expediente debería interesarnos bien poco. Lo que importa es si hay delito o no lo hay. Haber si ahora, hay que tener un expediente impoluto, y si no tienen derecho a abusar de ti.
2 K 45
Un_señor_de_Cuenca #9 Un_señor_de_Cuenca
Es para echarse a temblar la cantidad de casos de delitos en los cuerpos policiales que aparecen, una y otra vez.
Estos tipos están encargados de velar por una ley que ellos mismos pisotean: corruptelas, violaciones, violencia injustificada, abusos, tráfico de drogas... y seguimos para bingo.
1 K 26
makinavaja #4 makinavaja
Es lo que tiene darle poder, permiso para ejercer la violencia, y armas, a ciertas personas sin ejercer ningún control sobre ellas....
0 K 12
#6 Almirantecaraculo
Qué es compañero coño?
0 K 8

menéame