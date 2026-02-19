Cargos policiales buscan “mierda” en el expediente de la víctima del DAO para desacreditarla

egún informan fuentes de la división de personal: “Ya han pasado muchos jefazos buscando mierda en su historial”. En concreto, afirman: “Desvelando su identidad y que no salga nada más”. “Este caso puede no quedar ahí y salpicar a más gente”, denuncian fuentes de la Policía. Que muestran su “sorpresa” por el hecho de que alguien se haya atrevido a ir en contra de él, “por todas las represalias que va a tener ella o todas las consecuencias que va a tener la mujer, probablemente ahora empiece lo malo contra ella”.