Canonical extiende el soporte de Ubuntu LTS hasta los 15 años

La empresa Canonical ha anunciado una ampliación histórica: las versiones Ubuntu LTS ahora contarán con 15 años de soporte, gracias a un nuevo complemento incluido dentro de Ubuntu Pro

#1 Sigo_intentandolo
Pues no esta mal... anda que no hay infraestructura que puede funcionar décadas y se tiene que cambiar por falta de soporte...
