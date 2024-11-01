Cajera de supermercado

No sé si el clasismo repugnante que desprenden estos comentarios da más asco que vergüenza o más vergüenza que asco.
Insultar a Irene Montero se ha convertido en una especie de pasatiempo nacional, una variante del dominó practicada por cuñados de toda índole que plantan su exabrupto en el bar o en las redes con la misma energía con que se planta el seis doble en la mesa. Se insulta a Irene Montero, se toma uno el carajillo, suelta un eructo y adelante. Qué se debe, Paco.
Para muchos es estar a favor de causas de países lejanos en vez de los problemas de casa.
Exacto, no contéis conmigo par esta "izquierda" yo nunca fórmate parte.
Ya no te caben más frases hechas y memas.
Eso es lo que odiamos de ella.
Ella sola ha hecho perder a podemos 65 escaños de los 70.
Su guerra de sexos.
Su campaña esclusivo de la transexualidad que es una minoría en una minoría.
Y ya por último su defensa a capa y espada de odleologias como el islam o países como irán, que son completamente incompatibles con lo lgtbi y el feminismo.
Eso es lo que odiamos de ella"
Se te ve a ti muy de izquierdas, sí... Y de Podemos
#3 #4 #5
#2
Teneis el enemigo en casa, cada vez la izquierda esta mas hundida, y solo mirais al dedo....
La fuente está en Internet, yo no la voy a buscar pero dijo algo como que le parecía bien trabajar para una cedena iráni par hablar de cosas jóvenes o algo así. Ella reconoce que trabajo para una television iráni junto a Pablo Iglesias. Si estas tan, peto tan comprometida con el feminismo y te da igual trabajar par ael Machismo más brutal, entonces no es compromiso, es dienero.
Todos esos a los que ahora llaman ignorantes que solo tienen el graduado, que tratáis como machistas por que han trabajado por su familia 60 años mientras su mujer cuidaba de él y sus hijos.
Todos eso que antes eran su gente y ahora sienten puta vergüenza de votarles.
Mira los resultados, miralos, Juan. Las caras! Graba las caras!
Así que decir que "su única experiencia profesional" como si el resto tuviera una trayectoria en el sector publico o privado de tres páginas de CV es, como poco, hilarante.
Ellos llegaron para barrer eso. Enchufados, incompetentes, etc.
Recuerdo a Pablo Iglesias debatiendo ocn uno del gobierno de Aguirre y le preguntaba "y te parece bien que estés cobrando 100.000 euros cuando una persona con más experiencia y más preparada no cobra ni 2000 al mes?"
Luego el ministerio de igualdad ha sido el chiringuito más grande de la historia de España. En la cabeza tenían a un montón de chavalas sin ninguna experiencia en absolutamente nadá cobrando 120.000 más dietas. Todos amigos, todos conocidos. Mira la nefasta Angela Rodriguez pam....
Yo creo que es muy difícil aceptar sus formas aun siendo de izquierdas...
El problema es la declaración posterior. La de "ojalá la teoría del reemplazo sea cierta". Teniendo en cuenta que críticas la sociedad occidental e idolatras el islam pidiendo que se hagan ritos islámicos en lugares públicos, como la matanza del cordero, cuando en España ese tipo de sacrificios se han prohíbo por la ley animal, ley que también dices respetar.... Pues yo que se..... Quizás ese comentario se lo podrían haber ahorrado. Da un poco de repelús pensar que tus políticos prefieren un nación con cultura de países fallidos a la tuya.
No me digas tonterías!
Es un personaje insoportable wue mientras ha gobernado con podemos con aquellos 70 escaños ha empeorado notablemente la vida de los españoles.
Hoy por hoy hay un retroceso gigantesco en la, seguridad de la mujer en España. Es tremendo, cada poco tiempo hay una violacion en manada o a alguna niña.
Vivimos peor que Nunca, jamás podemos pagar un piso.
Tengo que cambiar mi manera de expresarme por ella, cuando ella dice literalmente "os importa una mierda" ella puede mal hablar y yo no? Como esta esto...
Ni me molesto en contestarte!
Ña soy fatal para los nombres, seguro que algún usuario es capaz de poner alguno más.
Esperable...
Me pregunto cómo lo hizo.
Se saca una carrera con matrículas de honor, saca un master, tiene opción de ir a Harvard a formarse, lleva metida desde adolescente en política pero tú la conoces por "ser cajera".
Irene no habla ningún idioma aparte de español.
Yo mido a una persona por sus actos
Pues por lo que leo de tus comentarios parece que mides a las personas por lo que lees en la prensa.
No sé si esto pretende insinuar que no está justificado.
Las críticas a Irene Montero por haber sido cajera son indudablemente clasistas, ¿pero qué hay de llamarle cuñado, jugador de dominó y borracho de bar a quienes son críticos con ella o con su partido?