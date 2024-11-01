Cajera de supermercado

No sé si el clasismo repugnante que desprenden estos comentarios da más asco que vergüenza o más vergüenza que asco.

Insultar a Irene Montero se ha convertido en una especie de pasatiempo nacional, una variante del dominó practicada por cuñados de toda índole que plantan su exabrupto en el bar o en las redes con la misma energía con que se planta el seis doble en la mesa. Se insulta a Irene Montero, se toma uno el carajillo, suelta un eructo y adelante. Qué se debe, Paco.