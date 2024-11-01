edición general
22 meneos
89 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

Cajera de supermercado

No sé si el clasismo repugnante que desprenden estos comentarios da más asco que vergüenza o más vergüenza que asco.
Insultar a Irene Montero se ha convertido en una especie de pasatiempo nacional, una variante del dominó practicada por cuñados de toda índole que plantan su exabrupto en el bar o en las redes con la misma energía con que se planta el seis doble en la mesa. Se insulta a Irene Montero, se toma uno el carajillo, suelta un eructo y adelante. Qué se debe, Paco.

| etiquetas: irene montero , cajera de supermercado , clasismo , opinión
18 4 11 K 0 opinion
50 comentarios
18 4 11 K 0 opinion
Comentarios destacados:            
powernergia #12 powernergia
#10 No me lo digas, ni de derecha ni de izquierda.
3 K 50
#18 Nastar
#12 no, progresista, pero se ve que ahora soy facha, sign of the times....
1 K 6
Arcangeldemadera #38 Arcangeldemadera
#12 para muchos ser de izquierdas es estar a favor de entrada masiva de inmigración en vez de mejoras en los derechos laborales y la vida cotidiana.

Para muchos es estar a favor de causas de países lejanos en vez de los problemas de casa.

Exacto, no contéis conmigo par esta "izquierda" yo nunca fórmate parte.
1 K 5
Andreham #40 Andreham
#38 Tu problema es que por algún motivo te has creído el "en vez de" en lugar del "y".
1 K 11
powernergia #25 powernergia
#22 ¿Mineros? ¿En serio?

Ya no te caben más frases hechas y memas.

xD
2 K 47
Arcangeldemadera #32 Arcangeldemadera
#25 por supuesto. Yo recuerdo a los mineros como los primos de zumosol del 15m.
0 K 6
Cabre13 #36 Cabre13
#33 Que sí, que estás muy informado.
1 K 27
Arcangeldemadera #1 Arcangeldemadera *
Nadie odia que fuera cajera. Lo que odian es que con única experiencia como cajera escalara en un partido político relevante para el pueblo, se metiera en un chiringuito y dejará en mal lugar a ese partido, haciendo perder a la izquierda su oportunidad para un partido de izquierdas real, la izquierda unida que no consiguió julio anguita.
Eso es lo que odiamos de ella.

Ella sola ha hecho perder a podemos 65 escaños de los 70.
Su guerra de sexos.
Su campaña esclusivo de la transexualidad que es una minoría en una minoría.
Y ya por último su defensa a capa y espada de odleologias como el islam o países como irán, que son completamente incompatibles con lo lgtbi y el feminismo.
20 K 25
Delay #2 Delay *
#1 "haciendo perder a la izquierda su oportunidad para un partido de izquierdas real, la izquierda unida que no consiguió julio anguita.
Eso es lo que odiamos de ella"

Se te ve a ti muy de izquierdas, sí... Y de Podemos xD xD xD  media
12 K 100
powernergia #6 powernergia *
#1 Solo por el odio que le tenéis los carcundos ya merece la pena votarla, estoy viendo esos espumarajos por la boca.
xD xD
#3 #4 #5
#2
11 K 123
ThePato #9 ThePato
#6 Si entras insultando debe ser que tienes razón :roll:
4 K 54
#10 Nastar
#6 odio ninguno, y nunca me he considerado de derechas, pero esa mujer manipula y miente para el beneficio de su ideologia que ni es el progresismo ni es la izquierda.

Teneis el enemigo en casa, cada vez la izquierda esta mas hundida, y solo mirais al dedo....
2 K 17
Arcangeldemadera #23 Arcangeldemadera *
#10
La fuente está en Internet, yo no la voy a buscar pero dijo algo como que le parecía bien trabajar para una cedena iráni par hablar de cosas jóvenes o algo así. Ella reconoce que trabajo para una television iráni junto a Pablo Iglesias. Si estas tan, peto tan comprometida con el feminismo y te da igual trabajar par ael Machismo más brutal, entonces no es compromiso, es dienero.
0 K 6
Arcangeldemadera #22 Arcangeldemadera *
#6 tu mismo. Pero pierdes la oportunidad de que sirva un partido de izquierdas real. Con gente comprometida con la izquierda, no con causas, con el pueblo, mineros, albañiles, jubilados, médicos, jóvenes, etc, etc, etc.
Todos esos a los que ahora llaman ignorantes que solo tienen el graduado, que tratáis como machistas por que han trabajado por su familia 60 años mientras su mujer cuidaba de él y sus hijos.
Todos eso que antes eran su gente y ahora sienten puta vergüenza de votarles.
0 K 6
Pacman #45 Pacman
#6 Me temo que cada vez menos gente piensa de esa forma xD

Mira los resultados, miralos, Juan. Las caras! Graba las caras!
0 K 20
Narmer #7 Narmer
#2 Yo los voté, pero que alguien tan sumamente mediocre como Montero y Belarra sean las que están al frente del partido me ha decepcionado profundamente. Y suscribo todo lo que dice @Arcangeldemadera
3 K 42
#8 lamonjamellada
#1 un número nada desdeñable de políticos no tienen ninguna experiencia laboral salvo haber militado en el partido de turno y escalar carguitos. Nada. Ni paseador de perros, ni abogado, ni panadero, ni profesor.
Así que decir que "su única experiencia profesional" como si el resto tuviera una trayectoria en el sector publico o privado de tres páginas de CV es, como poco, hilarante.
5 K 86
Arcangeldemadera #26 Arcangeldemadera
#8 pero ahí me das la razón.
Ellos llegaron para barrer eso. Enchufados, incompetentes, etc.
Recuerdo a Pablo Iglesias debatiendo ocn uno del gobierno de Aguirre y le preguntaba "y te parece bien que estés cobrando 100.000 euros cuando una persona con más experiencia y más preparada no cobra ni 2000 al mes?"
Luego el ministerio de igualdad ha sido el chiringuito más grande de la historia de España. En la cabeza tenían a un montón de chavalas sin ninguna experiencia en absolutamente nadá cobrando 120.000 más dietas. Todos amigos, todos conocidos. Mira la nefasta Angela Rodriguez pam....
0 K 6
#11 caret
#1 y las últimas declaraciones sobre la legalización de 500k inmigrantes... Y en general que desprende odio y división. Por lo menos así lo veo yo.

Yo creo que es muy difícil aceptar sus formas aun siendo de izquierdas...
2 K 24
Arcangeldemadera #28 Arcangeldemadera
#11 dicen que serán entre 500.000 y 800.000 ni saben cuanto son.
El problema es la declaración posterior. La de "ojalá la teoría del reemplazo sea cierta". Teniendo en cuenta que críticas la sociedad occidental e idolatras el islam pidiendo que se hagan ritos islámicos en lugares públicos, como la matanza del cordero, cuando en España ese tipo de sacrificios se han prohíbo por la ley animal, ley que también dices respetar.... Pues yo que se..... Quizás ese comentario se lo podrían haber ahorrado. Da un poco de repelús pensar que tus políticos prefieren un nación con cultura de países fallidos a la tuya.
0 K 6
#13 luckyy *
#1 qué coñore importara si jamas les has votado. Si que se te ve preocupado
0 K 9
Arcangeldemadera #29 Arcangeldemadera
#13 yo como 70 escaños más que ya no los votamos, lo hicimos...
0 K 6
#16 Nusku
#1 El declive de Podemos fue principalmente gracias al acoso mediático y judicial constante durante años.

No me digas tonterías!
5 K 60
Arcangeldemadera #30 Arcangeldemadera
#16 para nada el machaque de feminismo y el señalamiento con antorchas de a quien le saliera del chichi a ellas.
Es un personaje insoportable wue mientras ha gobernado con podemos con aquellos 70 escaños ha empeorado notablemente la vida de los españoles.
Hoy por hoy hay un retroceso gigantesco en la, seguridad de la mujer en España. Es tremendo, cada poco tiempo hay una violacion en manada o a alguna niña.
Vivimos peor que Nunca, jamás podemos pagar un piso.
0 K 6
#41 Nusku *
#30 Que haya más noticias de agresiones no significa que haya más violencia que antes, sino que ahora las mujeres denuncian lo que antes callaban por miedo. Decir que legislaba 'por lo que le salía del chichi' es simplemente un insulto machista que ignora que esas leyes son mandatos internacionales.
1 K 13
Arcangeldemadera #43 Arcangeldemadera
#41 habría sido menos machito "lo que le sale de los huevos".
Tengo que cambiar mi manera de expresarme por ella, cuando ella dice literalmente "os importa una mierda" ella puede mal hablar y yo no? Como esta esto...
0 K 6
#44 Nusku *
#43 Madre mía, menudo festival de comentarios racistas, pro sionistas y misóginos que acumulas en tu historial!
Ni me molesto en contestarte!
0 K 10
#42 Febrero2027
#16 Y a que no les votaba nadie
0 K 6
Dakaira #17 Dakaira
#1 abascal, Ayuso, Feijoo, la muchacha random del PP que era abogada pero no...

Ña soy fatal para los nombres, seguro que algún usuario es capaz de poner alguno más.
2 K 43
Arcangeldemadera #31 Arcangeldemadera
#17 al menos me das la razón. Cuando alguien te viene con, no, no y aquel que eh? Directamente me dices que es una incompetente par Asus funciones y la comparas con alguien también incompetente.
0 K 6
Dakaira #49 Dakaira
#31 no, que va , creo que no me entendiste xD

Esperable...
0 K 20
#19 coydanerko
#1 escalara en un partido político relevante para el pueblo

Me pregunto cómo lo hizo.
0 K 7
#20 muerola
#1 no como la cúpula del PP esos son todos grandes intelectuales
1 K 14
Arcangeldemadera #35 Arcangeldemadera
#20 te digo lo mismo que he dicho a otro. Si comparas a Irene montero con incompetentes para defenderla es por que piensas que es una incompetente.
0 K 6
Cabre13 #21 Cabre13
#1 con única experiencia como cajera
Se saca una carrera con matrículas de honor, saca un master, tiene opción de ir a Harvard a formarse, lleva metida desde adolescente en política pero tú la conoces por "ser cajera".
2 K 47
Arcangeldemadera #33 Arcangeldemadera
#21 pero si no sabe inglés. Habría sido UE mirar con lupa lo de havard.... A ver si va a ser un curso para políticos o algo así, a mi pueblo fue uno de una universidad imprtsntidima a dar un curso a políticos de allí.... Es un pueblo de mierda.
0 K 6
bronco1890 #50 bronco1890
#21 Sin hablar un perfecto inglés no te dejan ni acercarte a Harvard, ni aunque pagues la millonada que cuesta uno de esos Senior Scholars, mucho menos te dan una beca.
Irene no habla ningún idioma aparte de español.
0 K 10
Andreham #39 Andreham
#1 Si bien estoy de acuerdo en que las decisiones y sobretodo declaraciones políticas de esta mujer no han sido las más acertadas, decir que ella es la causante de la pérdida de votos de Podemos es de ser muy de "yo antes votaba a Podemos y ahora sólo queda Vox".
0 K 8
Bhuvaya #47 Bhuvaya
#1 no engañas a nadie, cutreee xD xD xD
0 K 6
ThePato #5 ThePato
Yo mido a una persona por sus actos y esta exministra lo único que ha hecho en su labor frente al ministerio fue gastar millones de euros en una app que no usa nadie, dejar libres a violadores y una ley que elimina la presunción de inocencia en virtud de tu sexo.
1 K 15
Asimismov #27 Asimismov
#5 ¡hostia tío!
Yo mido a una persona por sus actos
Pues por lo que leo de tus comentarios parece que mides a las personas por lo que lees en la prensa.
2 K 48
#4 Cincocuatrotres
Particularmente a mí las últimas declaraciones me bastan para colocarla en el nivel más bajo posible, es increíble que alguien que esté en política haga esas declaraciones, a mí alrededor que es gente normal, más o menos de todo el arco parlamentario los comentarios eran super negativos por lo que dijo está mujer, ella se está cavando su viaje al olvido
1 K 14
#14 caret
#4 no puedo estar más de acuerdo. Para mi es una salida más del tiesto, pero del todo.
0 K 6
#24 crissis
Irene Montero, la odiadora profesional que acusa de odio a los demás.
0 K 7
Febrero2034 #48 Febrero2034
Los directivos de SEAT en los años 60 tb eran muy de poner a sus parejas en puestos de trabajo bien remunerados
0 K 7
#15 coydanerko
Insultar a Irene Montero se ha convertido en una especie de pasatiempo nacional

No sé si esto pretende insinuar que no está justificado.
0 K 7
#3 Nastar
matizar que esa señora se insulta a si misma cada vez que abre la boca....aquello de mas vale estar callado y parecer tonto que abrir la boca y demostrarlo
0 K 7
theMooche #34 theMooche
Pablo Iglesias, quien mostró en el pasado su oposición contra los medios de comunicación privados, usa su propio medio para despreciar y crear una imagen patética de los oponentes de su cónyuge (muchos de ellos despreciables y patéticos, en efecto).
Las críticas a Irene Montero por haber sido cajera son indudablemente clasistas, ¿pero qué hay de llamarle cuñado, jugador de dominó y borracho de bar a quienes son críticos con ella o con su partido?
0 K 7
Arcangeldemadera #37 Arcangeldemadera *
#_2 ser de izquierdas es estar a favor de menores abandonados usados como herramienta política y chiringuito? Exacto, no cuestes conmigo, ni con el 90% de la gente.
0 K 6

menéame