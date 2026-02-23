La caída al vacío de un menor en una boda gitana en un hotel de L'Hospitalet acaba con disturbios y destrozos

Un niño de unos cinco años se encuentra ingresado en estado crítico en el Hospital Sant Joan de Déu después de precipitarse desde una altura de unos 20 metros este fin de semana durante la celebración de una boda gitana en el hotel Hyatt Regency Barcelona Tower. El accidente desencadenó momentos de gran tensión entre los asistentes a la boda, que pertenecían a una misma familia extensa, de etnia gitana. En los primeros instantes posteriores a la caída se vivieron escenas de nerviosismo, con gritos y destrozos en dependencias del hotel.