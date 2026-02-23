La caída al vacío de un menor en una boda gitana en un hotel de L'Hospitalet acaba con disturbios y destrozos

Un niño de unos cinco años se encuentra ingresado en estado crítico en el Hospital Sant Joan de Déu después de precipitarse desde una altura de unos 20 metros este fin de semana durante la celebración de una boda gitana en el hotel Hyatt Regency Barcelona Tower. El accidente desencadenó momentos de gran tensión entre los asistentes a la boda, que pertenecían a una misma familia extensa, de etnia gitana. En los primeros instantes posteriores a la caída se vivieron escenas de nerviosismo, con gritos y destrozos en dependencias del hotel.
Rectifico:
Rectifico:

No llegó a golpear a la niña y le pegaron nueve tiros, no seis. No le dejaron ni ver si la niña estaba bien. Yo tengo muy claro que si me pasa algo así sigo conduciendo hasta la comisaría más cercana y me entrego…
Luego se quejarán de que intentan esquivarles a la hora de contratar bodas. Al menos esas familias pueden ir a una lista negra y legalmente estarían más protegidos si los rechazan.
Sos dice usted payo, Newton e duque es suetí sos lo mato
¿Cómo es que de todos los periódicos que dan información sobre esto solo El Caso parece tener información sobre disturbios en el hotel?


Ya en serio, hay un problema muy serio que parece que nadie quiere resolver. No puede ser que una buena parte de las familias gitanas tengan estos comportamientos en lugares públicos y que simplemente se trate de tapar como algo anecdótico, cuando sucede demasiado a menudo, especialmente en hospitales.

Un poco más y piden a los sanitarios que les pongan una alfombra roja y les tiren claveles por encima cuando les tengan que atender. Por dios, que a la postre unos son usuarios y otros solo quieren ayudarles a nivel de salud y bienestar. A mi juicio, con estas cosas solo van a empeorar la otrorización y el tribalismo por ambos lados.
Espero que el niño se recupere, milagro que esté vivo si cayó de 20 metros, que son unos 6-7 pisos, caería en un jardín.
Hotel de 5 estrellas, que no farte de ná!
Espero que pongan un 1 en la review y le hagan saber a todos sus allegados que a ese hotel mejor no volver.
Esa gente nos entierran a ti y a mi en dinero, otra cosa es que este declarado en algun sitio ...la prueba la tienes donde lo han celebrado, dudo que sea barata una boda alli
Imagino la factura de más de mil euros del hotel sin poder pagar en efectivo.
PD: Me autorrespondo, Bellvitge no tiene pediatría.
No voy a decir lo que pienso de esta gentuza, porque el strike puede ser mayúsculo.
Entiendo que la cultura gitana tiene un dolor performativo, similar al que se muestra en los funerales del mundo islámico o en la India, pero lo de los sanitarios me confunde.
Estas cosas es lo que tiene, que o las cortas de raíz con mano dura, o aprenden que funciona y siguen usando esas técnicas.