La caída al vacío de un menor en una boda gitana en un hotel de L'Hospitalet acaba con disturbios y destrozos

Un niño de unos cinco años se encuentra ingresado en estado crítico en el Hospital Sant Joan de Déu después de precipitarse desde una altura de unos 20 metros este fin de semana durante la celebración de una boda gitana en el hotel Hyatt Regency Barcelona Tower. El accidente desencadenó momentos de gran tensión entre los asistentes a la boda, que pertenecían a una misma familia extensa, de etnia gitana. En los primeros instantes posteriores a la caída se vivieron escenas de nerviosismo, con gritos y destrozos en dependencias del hotel.

strike5000
La culpa siempre es de los demás. Recuerdo aquel caso en que una niña cruzó corriendo una calle y un conductor no pudo frenar a tiempo ni esquivarla. Afortunadamente la niña sufrió heridas leves, pero el conductor recibió seis disparos a manos del padre de la pequeña.

Rectifico:

No llegó a golpear a la niña y le pegaron nueve tiros, no seis. No le dejaron ni ver si la niña estaba bien. Yo tengo muy claro que si me pasa algo así sigo conduciendo hasta la comisaría más cercana y me entrego…   » ver todo el comentario
34
joffer
#2 Esto es un payo que...
3
Magankie
#2 Interesante. Detenidos por tener relación con el tiroteo, pero no dice nada por el asesinato. Se fueron de rositas?
0
Elbaronrojo
#2 Mi padre contaba que una vez en madrid un camión mató un perro y cuando el tipo paró y se bajó para ver que había pasado lo mataron y acto seguido lo volvieron a sentar en la cabina.
0
plutanasio
Un abrazo y mucha fuerza para los trabajadores del Hospital de Sant Joan de Deu. Esperemos que no les pase nada.
26
Nastar
El chiste se cuenta solo, estos son unos payos que sufren un accidente durante una celebracion y no la lian para demostrar su dolor.... En fin, asi nos va....
21
mcfgdbbn3
#1: Yo si fuera gerente del hotel les hubiera dicho que la culpa es de la Fuerza de la Gravedad, que le pidan cuentas a Newton y Galileo, que ellos son quienes la inventaron. :roll:

Luego se quejarán de que intentan esquivarles a la hora de contratar bodas. Al menos esas familias pueden ir a una lista negra y legalmente estarían más protegidos si los rechazan.
0
Lusco2
#13 Esto es lo que me sale con traductor caló :
Sos dice usted payo, Newton e duque es suetí sos lo mato
1
Cabre13
Me cuelgo de #1 para preguntar...
¿Cómo es que de todos los periódicos que dan información sobre esto solo El Caso parece tener información sobre disturbios en el hotel?
cronicaglobal.elespanol.com/vida/20260223/tragedia-emblematico-hotel-b
www.andaluciainformacion.es/articulo/sociedad/grave-nino-5-anos-caida-;   » ver todo el comentario
3
burgerconqueso
#23 porque una cosa es el accidente, lo de los disturbios es cultural, y ya sabes, hay que respetarlo
0
Nómada_sedentario
#23 se nota que eres una persona instruida que ha desarrollado un pensamiento crítico. A diferencia de #1, cuya inquina al colectivo gitano es digna de estudio psiquiátrico.
0
Un_señor_de_Cuenca
Huelo a strike.
Ya en serio, hay un problema muy serio que parece que nadie quiere resolver. No puede ser que una buena parte de las familias gitanas tengan estos comportamientos en lugares públicos y que simplemente se trate de tapar como algo anecdótico, cuando sucede demasiado a menudo, especialmente en hospitales.
12
PerritaPiloto
#7 El problema es que los gitanos lo hacen todo juntos. Si uno de ellos necesita cirugía, pues hay 30 de ellos en los pasillos de quirófanos. La cultura ajena les permea más despacio, al retoralomentarse tanto. Al igual que la costumbre de querer arreglar la scosad inmediatamente y a su manera.
2
Savatage51
#12 mira a ver, que el teclado te hace cosas raras.
1
burgerconqueso
#12 y a hostias y disparos...
0
Don_Pixote
#7 el karma esta para gastarlo :-D
1
neiviMuubs
#7 y recordemos que esta humillante guia existe...

www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/promoSaludEquidad/equidad

Un poco más y piden a los sanitarios que les pongan una alfombra roja y les tiren claveles por encima cuando les tengan que atender. Por dios, que a la postre unos son usuarios y otros solo quieren ayudarles a nivel de salud y bienestar. A mi juicio, con estas cosas solo van a empeorar la otrorización y el tribalismo por ambos lados.
3
Alakrán_
Cualquier oportunidad es buena para liarla.
Espero que el niño se recupere, milagro que esté vivo si cayó de 20 metros, que son unos 6-7 pisos, caería en un jardín.
Hotel de 5 estrellas, que no farte de ná!  media
9
DrEvil
#3 Ya que estamos, una investigación del origen de los fondos para pagar el guateque... no estaría mal.
8
Aiden_85
#15 no sé cuanto valdrá una celebración así. Pero se supone que pagos superiores a 1000€ es por transferencia obligatoriamente. Es posible que al gerente le duela un poquito la cabeza.
0
correcorrecorre
#35 Lo pagarían cada uno de manera individual. Si había 200 invitados, pagaron cada uno lo suyo, fin del problema.
0
Eretmocerus38
#3 El equipo médico puede decir que está en estado crítico, aunque esté muerto, para calmar los nervios. Me parece hasta lo aconsejable para evitar males mayores al personal sanitario y poder huir del lugar del accidente.
1
Don_Pixote
Yo revisaria el cableado del hotel por si falta algo
10
Elbaronrojo
#4 Si, porque ahora ya no hay tuberías de hierro o cobre.
0
elsnons
Doble o triple vigilancia en Sant Joan de Deu, allí hay muchos niños que ahora corren un gravísimo peligro .
3
Magankie
#5 Ahora? Si siempre están allí...
0
Borgiano
Pinta a caso aislado, circulen, por favor.
2
Andreham
Ya es una putada bien gorda que vayan a un sitio donde la noche más barata es de 130€ y para el que asumo que esta gente ha tenido que ahorrar durante mucho, mucho tiempo (a fin de cuentas no tienen casi dinero, viven en la indigencia casi) para darse el lujazo de celebrar la boda, y entre jolglorio y jolglorio el niño se les caiga desde un segundo o tercer piso (20 metros pues será como una segunda o tercera planta) y el hotel de repente tenga desperfectos y problemas, con lo que les ha costado sacar el dinero para esas dependencias y lo especial, única e irrepetible que iba a ser la situación para todos los asistentes.

Espero que pongan un 1 en la review y le hagan saber a todos sus allegados que a ese hotel mejor no volver.
2
Nastar
#9 es ironico no?

Esa gente nos entierran a ti y a mi en dinero, otra cosa es que este declarado en algun sitio ...la prueba la tienes donde lo han celebrado, dudo que sea barata una boda alli
3
Andreham
#24 Pero hombre, cómo va a ser irónico, ¿no ves que los pobres viven en chabolas y barrios que se caen porque por algún motivo desaparece el cobre de las paredes y hasta el marco de las puertas, literalmente?
1
discoaguapanela
#9
Imagino la factura de más de mil euros del hotel sin poder pagar en efectivo.
1
hrAd
#9 20 metros son más de 2 o 3 plantas. Al menos 5.
0
Enésimo_strike
¿Ningún detenido?
1
Nobby
#11 Sí, el gerente del hotel :troll:
4
chocoleches
Es curioso que no lo llevaran al hospital de Bellvitge, que está literalmente en frente del hotel.

PD: Me autorrespondo, Bellvitge no tiene pediatría.
0
decker
"destrozos en las dependencias del hotel"
No voy a decir lo que pienso de esta gentuza, porque el strike puede ser mayúsculo.
0
Pedro_Bear
Soy el único que desearía dinamitar ese hotel cada vez que lo veo de lo feo que es?
0
sieteymedio
Más excepciones del clan de los pelirrojos.
0
Tannhauser
Maldita Gravedad que no les deja integrarse en la sociedad. Alguien debería crear cursos y guías de estilo para que la Gravedad aprenda a tratarlos como es debido.
0
ColaKO
Sigo sin comprender la actitud que tienen algunos gitanos de acosar e incluso agredir a los sanitarios. Cualquiera diría que les hacen más difícil poder hacer su trabajo y ayudar a sus familiares cuando hay 20-30 personas en medio dando por saco.

Entiendo que la cultura gitana tiene un dolor performativo, similar al que se muestra en los funerales del mundo islámico o en la India, pero lo de los sanitarios me confunde.
0
Songji
#40 Pues está muy clara la función coercitiva de esas performances de grupo violentas. Y no hay más que ver cómo se salen con la suya una y otra vez cuando la lían, cuando llegan a Urgencias y se acaban saltando las colas porque nadie quiere jaleos con ellos, etc.
Estas cosas es lo que tiene, que o las cortas de raíz con mano dura, o aprenden que funciona y siguen usando esas técnicas.
1
salchipapa77
Liada en el hotel y hospital. Luego que si racismo porque no les quieren alquilar un local o reservar un comedor.
0
Savatage51
Acojonaditos estarán los pediatras de ese hospital. Pobres, la que se les viene encima.
0
rafran
Aún no llegan al nivel de las bodas dothraki, si no hay 3 muertos por lo menos no es celebración ni es ná
0

