La buena muerte de Nacho: un valenciano consigue la eutanasia que pidió en agosto

«Son las cinco de la tarde del 13 de octubre de 2025. Mañana día 14 a las diez de la mañana, haciendo uso de mi derecho a elegir esta forma de morir, tengo programada mi eutanasia, mi buena muerte». Este es el conmovedor y reivindicativo testimonio que dejaba grabado el meteorólogo de la AEMET Ignacio Abad Fernández la tarde antes de su muerte, a los 68 años de edad.