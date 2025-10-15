edición general
La buena muerte de Nacho: un valenciano consigue la eutanasia que pidió en agosto

«Son las cinco de la tarde del 13 de octubre de 2025. Mañana día 14 a las diez de la mañana, haciendo uso de mi derecho a elegir esta forma de morir, tengo programada mi eutanasia, mi buena muerte». Este es el conmovedor y reivindicativo testimonio que dejaba grabado el meteorólogo de la AEMET Ignacio Abad Fernández la tarde antes de su muerte, a los 68 años de edad.

cromax #2 cromax
Si me preguntan que es ser valiente este caso podría valer como ejemplo.
Afrontar el propio final con esa calma y determinación.
Que la tierra te sea leve.
#1 Leon_Bocanegra
Me alegro por él. Ojalá todos los que lo desean puedan conseguirlo.
Chinchorro #3 Chinchorro
No debería ser tan difícil ejercer el derecho a morir con garantías y dignidad.
asola33 #4 asola33
Conociendo el país, su burocracia y su justicia, ha sido relativamente rápido. Felicidades. Ojalá sean más rápidos los próximos casos.
