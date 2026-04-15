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Bruselas plantea un día de teletrabajo obligatorio y abaratar el transporte público para paliar la crisis energética

Bruselas plantea un día de teletrabajo obligatorio y abaratar el transporte público para paliar la crisis energética

La Comisión Europea reclama más transparencia en las tarifas de la red eléctrica dentro de su batería de medidas para sortear la subida de precios por el conflicto en Oriente Próximo

| etiquetas: bruselas , teletrabajo , transporte publico , crisis energetica
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22 comentarios
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Comentarios destacados:        
#4 chochis
Teletrabajo y transporte público barato debería de ser la norma, no la excepción.
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Garbns #7 Garbns
#4 me gustaría saber que tipo de teletrabajo se haría en la hostelería/cara al público/fábrica... que hay vida más allá del trabajo de oficina..
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angelitoMagno #14 angelitoMagno
#7 Pues los trabajos de hostelería y cara al público serían la excepción a la norma :-|
2 K 32
flekyboy #1 flekyboy
A ver si se dejan de gilipolleces y solo ofrecer el teletrabajo en crisis, y lo instauran como una realidad para salir adelante en el planeta.
5 K 65
Io76 #5 Io76
Y por qué solo un día?!?! Ah! claro, salvemos a los lobbies de los REITs y las cadenas de hostelería.
4 K 52
Kasterot #8 Kasterot *
Esto es flor de crisis.
En la anterior implantaron, pero no les salió de los ovarios analizar dar a conocer el impacto en gasto de combustibles, emisiones, calidad del aire en las zonas y otros tantos factores no tan medibles como mejoras en la vida del vulgo, tiempo perdido en trayectos, gasto familiar en transporte, conciliación(esto último solo para figurar)
2 K 27
#15 Cazatrolls
Debería ser al contrario: por defecto libertad para teletrabajar, y que las empresas (y las Administraciones Públicas) deban demostrar que no se puede hacer el trabajo en remoto para poder exigir la asistencia física.
1 K 25
thoro #9 thoro
#6 profesores ya los hubo teletrabajando durante en COVID y ni tan mal.

Me preocuparía más que fuesen las enfermeras, peluqueros, Albañiles, camioneros jugando al GTA desde casa...
1 K 24
masde120 #12 masde120
#9 con los padres confinados claro y el colegio practicamente desapareció. Ahora tu pon a las maestras a casa un dia y los padres que se queden a cuidarles y ponerles delante de la pantalla. De verdad...
1 K 26
Guanarteme #22 Guanarteme
#9 En mi comunidad autónoma las clases son online cuando hay alerta meteorológica y son un p*to cachondeo, un paripé que solo sirve para que la Consejería saque pecho hablando de lo "modernos" y "eficientes" que son.

Solo se conecta el alumnado con supervisión adulta en casa, de resto...

En trabajos de oficina, vale, pero la enseñanza, en su etapa obligatoria, que siga siendo presencial.
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thoro #2 thoro *
Yo empezaría por las cajeras de supermercado y repartidores de paquetería. :troll:
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masde120 #6 masde120 *
#2 camareros y medicos, enfermeros, profesores. cocineros, limpiadoras, carteros, y albañiles los siguientes.
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Gry #11 Gry
#2 No está tan lejos. He visto un tipo haciendo streaming de cómo teletrabaja como operador de retroexcavadora.

A las cajeras de supermercado ya las están reemplazando por autoservicio, se pueden supervisar las máquinas desde casa.
A los repartidores de paquetería en China ya los están reemplazando por vehículos autónomos, lo mismo, se pueden supervisar desde casa.
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masde120 #19 masde120 *
#11 desde casa y desde la india tambien se puede supervisar y no te digo desde una ia en poco
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TipejoGuti #13 TipejoGuti
#2 Yo me estaba preguntando cómo sería un telechocolate con churros...
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HeilHynkel #17 HeilHynkel
#2

Poca gente trabaja menos en la oficina que los repartidores. :roll:
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cosmonauta #20 cosmonauta
Un tema que me cabrea, las luces encendidas en las oficinas cuando no hay nadie.

¿Tan difícil es darle al interruptor o poner un temporizador?
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capitan__nemo #10 capitan__nemo
¿Y lo de reducir los limites de velocidad para que los vehiculos consuman menos y que circulen en dias alternos los coches con matriculas pares o impares?
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karlos_ #16 karlos_
#10 Claro y los ricos con dos coches y el resto a joderse
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#18 mcfgdbbn3
#10: ¿Y si te toca trabajar en un sitio que no tiene transporte público?
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mecheroconluz #21 mecheroconluz
Se lo voy a decir a la empresa, a ver si me dajan un dia que pode los arboles desde mi casa.
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#3 fremen11
Qué generosos, un día.....
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menéame