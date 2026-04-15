Bruselas plantea un día de teletrabajo obligatorio y abaratar el transporte público para paliar la crisis energética

La Comisión Europea reclama más transparencia en las tarifas de la red eléctrica dentro de su batería de medidas para sortear la subida de precios por el conflicto en Oriente Próximo
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En la anterior implantaron, pero no les salió de los ovarios
analizardar a conocer el impacto en gasto de combustibles, emisiones, calidad del aire en las zonas y otros tantos factores no tan medibles como mejoras en la vida del vulgo, tiempo perdido en trayectos, gasto familiar en transporte, conciliación(esto último solo para figurar)
Me preocuparía más que fuesen las enfermeras, peluqueros, Albañiles, camioneros jugando al GTA desde casa...
Solo se conecta el alumnado con supervisión adulta en casa, de resto...
En trabajos de oficina, vale, pero la enseñanza, en su etapa obligatoria, que siga siendo presencial.
A las cajeras de supermercado ya las están reemplazando por autoservicio, se pueden supervisar las máquinas desde casa.
A los repartidores de paquetería en China ya los están reemplazando por vehículos autónomos, lo mismo, se pueden supervisar desde casa.
Poca gente trabaja menos en la oficina que los repartidores.
¿Tan difícil es darle al interruptor o poner un temporizador?