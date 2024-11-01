Brianna Lafferty, una mujer que estuvo clínicamente muerta ocho minutos: "La muerte es solo una ilusión"

Uno de los grandes misterios de la ciencia es qué ocurre después de la muerte. No hay ninguna certeza acerca de qué pasa, pero sí que contamos con los testimonios de personas que han estado cerca de morir o clínicamente muertos. Son las llamadas 'experiencias cercanas a la muerte'.
| etiquetas: brianna lafferty , experiencia cercana a la muerte , muerte , muerta
Imagina el caos mental que seria recordar todas tus vidas pasadas, te volverías majareta.
Los que en un quirófano también se han visto fuera de su cuerpo, y ver y escuchar lo que decían los médicos.
Las personas invidentes de nacimiento también han tenido la misma experiencia.
Seguir negando la evidencia, el día que fallezcáis lo veréis.
Lo de ver y escuchar lo que decían los médicos... a ver, es que estás físicamente ahí, ¿resulta más fácil creer en el más allá que el creer que estás escuchando lo que oyen tus oídos o estás viendo lo que ven tus ojos? Un invidente puede decir que "lo ha visto", sin ver nada e incluso sin poder describir lo que ha visto. Si eres invidente de nacimiento no puedes describir el color ni prácticamente las formas, por ejemplo...
Y oye, ojalá me equivoque, nada me gustaría más que existir eternamente... pero, llámame raro, necesito una prueba de verdad, no algo que pueda ser justificado de otras formas.
Como justificas que se vean fuera de su cuerpo, escuchen y vean todo lo que ocurre en su sala o en otras mas lejanas.
¡Magia!
Lectura recomendada sobre este tema por si alguien le interesa.
Solo hay que oír las noticias.