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Brianna Lafferty, una mujer que estuvo clínicamente muerta ocho minutos: "La muerte es solo una ilusión"

Brianna Lafferty, una mujer que estuvo clínicamente muerta ocho minutos: "La muerte es solo una ilusión"

Uno de los grandes misterios de la ciencia es qué ocurre después de la muerte. No hay ninguna certeza acerca de qué pasa, pero sí que contamos con los testimonios de personas que han estado cerca de morir o clínicamente muertos. Son las llamadas 'experiencias cercanas a la muerte'.

| etiquetas: brianna lafferty , experiencia cercana a la muerte , muerte , muerta
8 2 1 K 2 ciencia
26 comentarios
8 2 1 K 2 ciencia
Comentarios destacados:      
#1 Mesopotámico
Pues para ti
0 K 12
#2 casicasi
¿Cómo que no hay ninguna certeza? ¿Y la descomposición del cuerpo, y por tanto, del soporte que posibilita la conciencia, no es suficiente evidencia?
3 K 27
devilman2 #3 devilman2
Para mucha gente mas igual que ella. Todos cuentan el mismo relato.
0 K 12
#4 DatosOMientes
Basura hecha con IA. Y protagonista gilipollas.
4 K -7
devilman2 #22 devilman2
#4 Llamar con insultos al una persona que ha tenido esa experiencia, ya me dice mucho de ti.
1 K 32
Apotropeo #5 Apotropeo
Una ilusión de 8 minutos.
:troll:
1 K 21
#6 Archaic_Abattoir
El problema de la muerte no es de los que se van. Es de los que se quedan y sienten el dolor de la pérdida.
1 K 20
mund4y4 #25 mund4y4
#6 tu comentario me ha recordado a The Leftovers, [va spoiler] que te pasas casi 3 temporadas con angustia y tristeza porque perdieron al 20%… para en el último capítulo darte cuenta de el 20% perdió al 80%…y eso es infinitamente peor.
0 K 10
PauMarí #7 PauMarí
Pero si es muy fácil de saber, hay lo mismo que antes de la vida... ¿Acaso alguien se preocupa de saber que había antes de nacer? Pues eso.
3 K 40
devilman2 #13 devilman2
#7 No porque no lo recuerdas, solo con hipnosis o los niños puedes recordarlo.
Imagina el caos mental que seria recordar todas tus vidas pasadas, te volverías majareta.
0 K 12
jacapaca #8 jacapaca
Y la vida?.....:roll:
1 K 17
devilman2 #9 devilman2
Para todos que lo negáis, como explicáis que los que han tenido un accidente y se han visto fuera de su cuerpo.
Los que en un quirófano también se han visto fuera de su cuerpo, y ver y escuchar lo que decían los médicos.
Las personas invidentes de nacimiento también han tenido la misma experiencia.
Seguir negando la evidencia, el día que fallezcáis lo veréis.
1 K 23
#15 detectordefalacias
#9 La estimulación de la unión temporoparietal y ciertos medicamentos como la ketamina pueden provocar experiencias extracorpóreas.

Lo de ver y escuchar lo que decían los médicos... a ver, es que estás físicamente ahí, ¿resulta más fácil creer en el más allá que el creer que estás escuchando lo que oyen tus oídos o estás viendo lo que ven tus ojos? Un invidente puede decir que "lo ha visto", sin ver nada e incluso sin poder describir lo que ha visto. Si eres invidente de nacimiento no puedes describir el color ni prácticamente las formas, por ejemplo...

Y oye, ojalá me equivoque, nada me gustaría más que existir eternamente... pero, llámame raro, necesito una prueba de verdad, no algo que pueda ser justificado de otras formas.
3 K 36
#18 abogado_del_diablo
#9 No te flipes: es el resultado del último chute del cuerpo, que va con toda la química que le queda y provoca esas ilusiones similares a las que provocan algunas drogas, como te explican #11 y #14: paz, felicidad, sensaciones extracorpóreas... cuando se agotan, game over.
2 K 26
devilman2 #21 devilman2
#18 Lo mismo que le dicho al #16
0 K 12
#16 Nusku *
#9 Cuando tienes un accidente o estás hasta arriba de anestesia, a tu cerebro le falta oxígeno y empieza a fallar..., pero ojo, el oído es lo último que se apaga, tu cerebro sigue escuchando a los cirujanos hablar y los pitidos de las máquinas, como está medio frito, coge esos sonidos y se inventa un sueño hiperrealista para cuadrar lo que oye, a la vez, el "GPS" de tu cerebro (la parte que te dice dónde está tu cuerpo físico) se apaga, al fallar ese GPS, tienes la sensación literal…   » ver todo el comentario
1 K 22
devilman2 #20 devilman2
#16 El mismo argumento de siempre.., siempre estáis igual que si las drogas que si tal Pasqual.
Como justificas que se vean fuera de su cuerpo, escuchen y vean todo lo que ocurre en su sala o en otras mas lejanas.
0 K 12
Nihil_1337 #26 Nihil_1337
#20 5-meo-dmt lo puedes conseguir online. Ten cuidado con la dosis, 10mg son más que suficientes. Date un viaje y luego me vienes aquí a contar lo extracorpóreo y la bendición del espíritu santo o lo que te dé la gana. xD
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#23 Usuario22
#20 pues igual que tú y la chorrada esa de salir fuera del cuerpo.
2 K 1
satchafunkilus #24 satchafunkilus
#9 Pues evidentemente la explicación es...

¡Magia!
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#10 Gilántropo
Prefiero no ilusionarme mucho, que luego todo son desengaños.
0 K 7
Nihil_1337 #11 Nihil_1337
La gente confunde las alucinaciones de la privación sensorial con el más allá. Si hubieran experimentado más con enteógenos y psicodélicos no dirían tanta chorrada.
7 K 69
neo1999 #12 neo1999
amzn.eu/d/0dsXmLLM
Lectura recomendada sobre este tema por si alguien le interesa.
1 K 23
elTieso #14 elTieso
Hace tiempo que estudiaron clínicamente que el cerebro segrega un conjunto de drogas en el estadio final de la agonía que conduce a la muerte capaces de disparar ilusiones, y no lo hace con ningún objetivo concreto, es la máquina fallando en el último estertor. Las interpretaciones como las de esta mujer son subjetivas, y cualquier imaginación sobre la continuidad posterior una mera elucubración o deseo.
7 K 57
Estoeslaostia #17 Estoeslaostia
Yo me quedo muerta cada mañana.
Solo hay que oír las noticias.
2 K 29
dilsexico #19 dilsexico
Desde un punto de vista evolutivo, carece de sentido porque no aumentarías tu probabilidad de reproducirte.
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menéame