Con bocinazos, banderas y gritos de "libertad": Venezolanos en Estación Central celebran la captura de Nicolás Maduro

Revisa las celebraciones de los venezolanos que viven en Estación Central ante la captura de Nicolás Maduro y su esposa en medio de un ataque militar por parte de Estados Unidos. Todo se vivió en la pequeña Caracas.
| etiquetas: venezuela , celebracion , maduro
Lo que era Venezuela antes del Chavismo no es que fuera muchísimo mejor de lo que hay ahora (delincuencia, analfabetismo, gente que oficialmente no existiía porque no estaba en ningún registro....), a eso súmale el acoso y derribo estadounidense para robar petróleo.
Aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti
Dale el día libre a la experiencia para comenzar
Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar
No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel
Hoy puede ser un gran día, duro con él
⦁ Venezolanos celebran la captura de Nicolás Maduro
⦁ La diáspora venezolana (2025)
Los venezolanos que festejen lo que les venga en gana, que son ellos los que sufren en sus carnes este ataque y a Maduro y su gobierno. Ellos sabrán lo que les conviene
Todos lo países tienen sus claros oscuros y eso no jusfitica entrar por la fuerza desde unos paises a otros para imponer sus propias ideologias.
Si en un sólo día se deshacen de estos parásitos y acaban las bombas, la verdad es que aún prefiero mantener cautela, pero estoy seguro que allá sí lo están celebrando y no los culpo.
Si ahora hacen unas elecciones limpias Y ENSEÑAN LAS ACTAS, ya lo bordan.
Pero para los venezolanos, es celebración por ese motivo.
Merecen su soberanía y merecen sus actas
Lo del petróleo #27 no seas incauto.
Va de hegemonía, sí. Los recursos ya los controlaba.
USA ya dispone del petróleo de Venezuela.
Chevron opera allí
www.chevron.com/worldwide/venezuela
Y Maduro ofreció hasta las nalgas con tal que le dejaran quedarse.
www.nytimes.com/2025/10/10/world/americas/maduro-venezuela-us-oil.html
A quién le venderías tú el petróleo si fueras un gobierno en Venezuela?
Nota; No tengo dudas que muchísimos venezolanos han sacado el champan para celebrarlo, pero me cuesta creer que los locales no esten igualmente muuy preocupados por lo que pueda pasar mañana.
Los venezolanos residentes en España que conozco están preocupados por las posibles bajas civiles, pero esperanzados por un posible cambio de régimen.
Entiendo que entonces te hubieras opuesto vehementemente a que durante la guerra civil o al final de ella algunos paises europeos o EEUU hubieran realizado una incursión para capturar a Franco y derribar el regimen, ¿no?
Un poco de honestidad, vas a ver las fiestas por todo lados, incluida España.
dudo mucho que cualquier venezolano con dos dedos de frente pueda celebrar en semejantes circunstancias.
Por supuesto que es porque aquí es donde impera la opinión verdadera y en el resto de sitios son todo bots y gente a sueldo del imperialismo por supuesto.
Antes nos podiamos refugiar en sub-reddit pequeños ahora pfff.
Aclaró que no se alegren tan pronto los venezolanos que no habitan en el barrio de Salamanca.