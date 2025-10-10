edición general
Con bocinazos, banderas y gritos de "libertad": Venezolanos en Estación Central celebran la captura de Nicolás Maduro

Con bocinazos, banderas y gritos de "libertad": Venezolanos en Estación Central celebran la captura de Nicolás Maduro

Revisa las celebraciones de los venezolanos que viven en Estación Central ante la captura de Nicolás Maduro y su esposa en medio de un ataque militar por parte de Estados Unidos. Todo se vivió en la pequeña Caracas.

IkkiFenix
Bueno, pues ya pueden regresar a su país, no?
11
elgansomagico
#11 ¿Te refieres a todos los latinoamericanos? Suena un poco xenófobo
3
#20 Deperdidos
#16 Que se pire la gusanada del barrio de salamanca y se quede el resto.
3
#22 Joaker
#16 Un poco? Pensara lo mismo de los Ucranianos, Palestinos y los Sirios?
1
Verdaderofalso
#11 #16 supongo que los que están en España con asilo político por estar perseguidos por el régimen de Maduro, esos si tienen ahora la opción de volver, aunque igual pasa con los argentinos que no quieren vivir la libertad de Milei xD
0
Guanarteme
#18 "ha llevado a su pais a la po...."

Lo que era Venezuela antes del Chavismo no es que fuera muchísimo mejor de lo que hay ahora (delincuencia, analfabetismo, gente que oficialmente no existiía porque no estaba en ningún registro....), a eso súmale el acoso y derribo estadounidense para robar petróleo.
4
#2 guillersk
Hoy es un gran dia
5
Estoeslaostia
#2 plantéatelo así
Aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti
Dale el día libre a la experiencia para comenzar
Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar
No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel
Hoy puede ser un gran día, duro con él
0
elgansomagico
#17 Fue bastante quirúrgico el ataque. El gobierno venezolano no dijo mucho, que yo sepa, sobre víctimas civiles.

Los venezolanos que festejen lo que les venga en gana, que son ellos los que sufren en sus carnes este ataque y a Maduro y su gobierno. Ellos sabrán lo que les conviene
3
frankiegth
No descarto que pretendan saturarnos con imágenes y audios generados por IA. Las bombas han caido sobre sus cabezas y tiene que haber habido víctimas civiles inocentes, dudo mucho que cualquier venezolano con dos dedos de frente pueda celebrar en semejantes circunstancias. Y los mass media aplaudiendo con las orejas, dando voz y micrófono a disiderentes e informando "alegremente" a ciegas sobre lo que está sucediendo.

Todos lo países tienen sus claros oscuros y eso no jusfitica entrar por la fuerza desde unos paises a otros para imponer sus propias ideologias.
3
linspire
#1 A ver la IA se puede ver es es un video muy largo no 15 s
1
elgansomagico
#1 sobre sus cabezas??  media
1
frankiegth
#7. Sí, los bombardeos se hacen desde arriba, sobre sus cabezas. Si se han contenido responde a una estrategia, las vidas humanas les importan un pimiento desde el mismo momento en que dejan caer sus mortíferos juguetes.
0
#29 Luiskelele
#17 te guste más o menos, militarmente no ha podido ser más quirúrgico. Un puñado de cuarteles y polvorines volados, los helicópteros con fuerzas especiales como si fuera una peli de Vietnam y capturado el objetivo vivo y coleando.
1
balancin
#1 victimas inocentes es algo a lo que los venezolanos llevan décadas habituados.

Si en un sólo día se deshacen de estos parásitos y acaban las bombas, la verdad es que aún prefiero mantener cautela, pero estoy seguro que allá sí lo están celebrando y no los culpo.

Si ahora hacen unas elecciones limpias Y ENSEÑAN LAS ACTAS, ya lo bordan.
1
frankiegth
#8. No hacer públicas las actas no justifica ningún bombardeo ni secuestros en ningún país. Si ese es el baremo mejor que sean las potencias extranjeras quienes nos pongan directamente a dedo a "nuestros" líderes políticos.
2
Sacronte
#13 Para ellos si. Enemigo de EEUU = Destruyanlo.
0
balancin
#13 no, el ataque es ilegal según ley internacional y estadounidense.

Pero para los venezolanos, es celebración por ese motivo.
Merecen su soberanía y merecen sus actas

Lo del petróleo #27 no seas incauto.
Va de hegemonía, sí. Los recursos ya los controlaba.

USA ya dispone del petróleo de Venezuela.
Chevron opera allí
www.chevron.com/worldwide/venezuela
Y Maduro ofreció hasta las nalgas con tal que le dejaran quedarse.
www.nytimes.com/2025/10/10/world/americas/maduro-venezuela-us-oil.html

A quién le venderías tú el petróleo si fueras un gobierno en Venezuela?
0
#27 Nasser
#8 Bueno hablando de parásitos creo que Trump es como una ladilla para Venezuela y no porque yo opine o deje de opinar el lo dejó claro va a por el petróleo y punto
0
IkkiFenix
#1 No les conoces, muchos son así por desgracia
0
placeres
#1 ¿Tienes la más minima duda? ¿No recuerdas a ese acto "espontaneo" de tirar la estatua de Saddam Hussein transmitido en directo a todas las cadenas?, por supuesto de la CIA nos tiene preparado un maravilloso discurso patriótico.

Nota; No tengo dudas que muchísimos venezolanos han sacado el champan para celebrarlo, pero me cuesta creer que los locales no esten igualmente muuy preocupados por lo que pueda pasar mañana.  media
3
angelitoMagno
#1 dudo mucho que cualquier venezolano con dos dedos de frente pueda celebrar en semejantes circunstancias

Los venezolanos residentes en España que conozco están preocupados por las posibles bajas civiles, pero esperanzados por un posible cambio de régimen.
3
Lenari
#1 Todos lo países tienen sus claros oscuros y eso no jusfitica entrar por la fuerza desde unos paises a otros para imponer sus propias ideologias

Entiendo que entonces te hubieras opuesto vehementemente a que durante la guerra civil o al final de ella algunos paises europeos o EEUU hubieran realizado una incursión para capturar a Franco y derribar el regimen, ¿no? :roll:
0
Alakrán_
#1 Por favó ¿Hablas de los 8 millones de venezolanos que viven fuera de Venezuela? Hoy el millón de venezolanos que viven el Lima van a montar una fiesta espectacular, y si no las hay en Venezuela, será por miedo al chavismo.
Un poco de honestidad, vas a ver las fiestas por todo lados, incluida España.

dudo mucho que cualquier venezolano con dos dedos de frente pueda celebrar en semejantes circunstancias.
0
frankiegth
#31. Ya no me creo nada, y si la información sobre estos temas viene de los mass media, no me creo nada de nada,
0
Alakrán_
#32 Tu mismo.
0
frankiegth
#36. No nos queda otra, tú tampoco tienes alternativa.
0
Alakrán_
#37 A mi no hace falta que me muestren fiestas, va a haber muchas y espontaneas.
0
#41 Robe7064
#1 Estación Central es una comuna de Santiago de Chile. A esos venezolanos no les ha caído nada, tal vez a sus familias sí.
0
#4 Joaker
Me da que es muy pronto para celebrar. Aunque hayan capturado a Maduro, esta por ver que hace el resto del regimen y esto todavia puede empeorar muchisimo.
2
linspire
#4 A ver creo que el mensaje es muy claro, o elecciones o paseo en helicóptero por la noche.
0
Guanarteme
Lo de está gente es de frenopático: prefieren que caigan bombas sobre su país, que los invadan y que les violen su soberanía por todos lados.
2
#18 Joaker
#15 Prefieren una operacion quirurgica de unas horas sobre el regimen de un dictador que ha llevado a su pais a la pobreza y la miseria. Esta por ver si se queda solo en eso.
3
anarion321
Fuera de aquí, en foros como el reddit de Venezuela, la verdad es que hay un alto contraste de opinión, celebrando generalmente la intervención contra Maduro.

Por supuesto que es porque aquí es donde impera la opinión verdadera y en el resto de sitios son todo bots y gente a sueldo del imperialismo por supuesto.
1
placeres
#6 ... En noticias internacionales y empresas reddit esta ordenes de magnitud más infiltrado por Bots que meneame.
Antes nos podiamos refugiar en sub-reddit pequeños ahora pfff.
0
anarion321
#26 Lo que decía, todo es bots fuera de Meneame, por supuesto....
0
#33 Tunguska08Chelyabinsk13
Es una noticia de Chile, como si celebran los venezolanos de Madrid, pues muy bien... lo que importa es lo que pase en Venezuela, no en Chile. "La pequeña Caracas" ya te una pista de que no es la Caracas real.
0
#14 Nasser
Pues que no se alegren tan pronto que Trump le va a sacar hasta el hígado a los venezolanos, hay un claro pacto de María Corina con Trump, dame el poder y te doy todos los recursos de Venezuela, Maduro puede ser un dictador o no, pero creo que ni Trump ni María Corina son un ejemplo de democracia.
Aclaró que no se alegren tan pronto los venezolanos que no habitan en el barrio de Salamanca.
1
#35 Borgiano
Bien está lo que bien acaba. Mi enhorabuena a los venezolanos
0
salchipapa77
Enhorabuena al pueblo venezolano de librarse del sátrapa dictador que no había sido votado por el pueblo. Ánimo venezolanos.
0

