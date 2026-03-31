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Blas Moreno: "Estamos a pocos días de que EEUU escale su guerra con Irán"

Blas Moreno: "Estamos a pocos días de que EEUU escale su guerra con Irán"

Blas Moreno, codirector y editor jefe de 'El Orden Mundial', analiza en este vídeo lo que cree que puede hacer EEUU en los próximos días.

| etiquetas: eeuu , irán , guerra
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14 comentarios
20 4 1 K 412 actualidad
Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
No es una guerra porque no ha sido declarada así por el Congreso de los EEUU
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#2 Tunguska08Chelyabinsk13
#1 Oh, por fin hemos llegado al fin de las guerras!!! Era una cuestión burocrática!!! Con no llamarlas por su nombre se acabaron las guerras!!! :hug:
6 K 75
Dramaba #3 Dramaba
#2 Al congreso usano parece que le vale... :-D
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#5 Maikimaik *
#2 era cosa de nomenclatura, ergo, nómica. :foreveralone:
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BastardWolf #8 BastardWolf
#2 mas que burocrática, era simple semántica
0 K 11
#10 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#8 Bueno si tienes que declarar la guerra, tendrás que ponerlo en un documento, digo yo. La misma acta de la votación del congreso.
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#11 perej
#10 la guerra, para serlo se hace, no hace falta declarala
¿Y si la declaras y luego no vas, sería una guerra?
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#12 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#11 Era una respuesta a #1. Lo de Irán es una guerra por mucho que no lo quieran decir en los USA, del mismo que es una guerra, la Operación Especial Rusa. Pero supongo que hay obligaciones (leyes, tratados, etc..) que debes cumplir si tú oficialmente te declaras en guerra, y no haciéndolo, pues se pueden hacer los locos, no cumpliéndolas.
1 K 32
Verdaderofalso #14 Verdaderofalso
#2 #7 nada más lejos de lo que pensáis, es lo que explica #12
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taSanás #9 taSanás
#2 mira, como lo de los imputados vs investigados
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#7 Saville *
#1 ¿Falacia del falso escocés?

Or just trollin'
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#13 username
#1 operación especial
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ixo #6 ixo
Yo apostaría, ojalá me equivoque, por el Good Friday. Festivo, fin de semana con la Bolsa cerrada. Buen momento para una nueva manipulación del Mercado de la Bolsa por parte de la familia de TACO y allegados. Algunos tienen que perder (la vida) para que otros ganen (plata), es el Mercado, amigo. :wall:
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Nitanmal #4 Nitanmal
Yo si no lo dice el pizza Index no me lo creo
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menéame