El bitcoin se desploma más de un 50% en cuatro meses: ¿ruina u oportunidad?

¿Oportunidad o desplome definitivo? El Bitcoin ha perdido la mitad de su valor en cuatro meses, cayendo desde su récord absoluto de 112.580 € en octubre hasta los 54.800 € registrados hace unos días. Con los ETFs en retirada y la Fed apretando las tuercas, el mercado entra en pánico absoluto. ¿Es momento de comprar las rebajas o de salir corriendo antes de que busque los 36.000 €? El debate está servido.