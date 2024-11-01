El bitcoin se desploma más de un 50% en cuatro meses: ¿ruina u oportunidad?

¿Oportunidad o desplome definitivo? El Bitcoin ha perdido la mitad de su valor en cuatro meses, cayendo desde su récord absoluto de 112.580 € en octubre hasta los 54.800 € registrados hace unos días. Con los ETFs en retirada y la Fed apretando las tuercas, el mercado entra en pánico absoluto. ¿Es momento de comprar las rebajas o de salir corriendo antes de que busque los 36.000 €? El debate está servido.
| etiquetas: bitcoin , caída , desplome , valor , récord , ruina , oportunidad
Qué pesimistas sois coño
www.meneame.net/search?q=bitcoin&w=links&p=&s=&h=&
La gente aquí comentando sin la gráfica de la escala logarítmica.
www.etftrends.com/coinshares-content-hub/bitcoin-miners-shift-crypto-a
Ruina y oportunidad para una ruina peor.
Buen bulo para tontos crédulos.