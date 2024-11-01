edición general
El bitcoin se desploma más de un 50% en cuatro meses: ¿ruina u oportunidad?

¿Oportunidad o desplome definitivo? El Bitcoin ha perdido la mitad de su valor en cuatro meses, cayendo desde su récord absoluto de 112.580 € en octubre hasta los 54.800 € registrados hace unos días. Con los ETFs en retirada y la Fed apretando las tuercas, el mercado entra en pánico absoluto. ¿Es momento de comprar las rebajas o de salir corriendo antes de que busque los 36.000 €? El debate está servido.

Anfiarao
Oportunidad, joder, oportunidad.
Qué pesimistas sois coño
Catacroc
Como dice #6 es el momento de entrar con decision. Si teneis por ahi 200.000€ en el banco, que no os dan nada, meterlo en bitcoins que puedes doblarlo en meses. Lo que no teneis que hacer nunca es poner dinero que necesiteis para pagar la comida o gastos necesarios. ¿Pero dinero que tengais "de sobra"? Yo lo pondria directamente. Este mes en lugar de comprarme otra casa compraria bitcoins.
Anfiarao
#9 qué cabrón xD
angelitoMagno
Cuando WallStreet Wolverine dijo lo de "holdear con cojones", el bitcoin estaba a unos 35.000€, por poner la frase en su contexto.
Jaime131
Lo que diga la escala logarítmica.
Cuñado
#2 Esto ya entra en la escala locarítmica :shit:
sorrillo
La cotización de Bitcoin en escala logarítmica. Preguntas frecuentes aquí: www.meneame.net/c/33037049

capitan.meneito
#20 te vuelves lento, amigo.
La gente aquí comentando sin la gráfica de la escala logarítmica.
Don_Pixote
Siempre holdear y comprar
Gry
Las criptomonedas se han pasado de moda, ahora donde está la pasta es en la IA:

www.etftrends.com/coinshares-content-hub/bitcoin-miners-shift-crypto-a
WcPC
Pues ambas...
Ruina y oportunidad para una ruina peor.
ninyobolsa
Ruina
woody_alien
¡Aquí se holdea con dos cojones!
Ishkar
Esencialmente se ha evaporado toda la subida de 2025. A ver donde se mueve ahora.
g3_g3
Ahora mismo está a 67.557,7$.

Buen bulo para tontos crédulos.
Quillotro
#18 Lo que son 56.000 y pico euros, tal y como dice en la noticia. Gran comentario para maleducados ignorantes.
Martillo_de_Herejes
#19 Hay tontos amateurs, los que se hacen los tontos, tontos pa un rato y tontos pa siempre.
GerardoSinMana
#18 Si cierras los ojos muy fuerte tambien el cielo deja de ser azul.
capitan.meneito
bet more.
Tensk
Es normal que con lo que ha llovido estos meses que los tulipanes se pudran y no puedas plantar nuevos.
Celebrus
Recordemos que MSCI aun no ha tomado la decisión sobre si echar de sus indices a empresas como Stategy, Marathon Holdings, etc... Si esto ocurre, analistas (como JPMorgan) estiman que podrían producirse salidas de entre 2.8 y 8.8 mil millones de dólares, especialmente de fondos pasivos y ETFs. Estas acciones funciona como un “proxy” de Bitcoin para muchos fondos tradicionales. Así que aun podriamos tener más volatilidad (¿BTC a $40k?).
Martillo_de_Herejes
¿Para qué cojones sirve el bitcoin?
menéame