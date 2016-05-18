Belarra: “El premio Nobel de la Paz ahora lo reciben golpistas y criminales de guerra”

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado tras conocerse que María Corina Machado es la galardonada este año con el premio Nobel de la Paz que “el grado de desprestigio que están viviendo en estos años las instituciones internacionales que aspiraban a representar a la humanidad es altísimo”. El grado de desprestigio que están viviendo en estos años las instituciones internacionales que aspiraban a representar a la humanidad es altísimo. El premio Nobel de la Paz ahora lo reciben golpistas y criminales de guerra."