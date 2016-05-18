edición general
Belarra: “El premio Nobel de la Paz ahora lo reciben golpistas y criminales de guerra”

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado tras conocerse que María Corina Machado es la galardonada este año con el premio Nobel de la Paz que “el grado de desprestigio que están viviendo en estos años las instituciones internacionales que aspiraban a representar a la humanidad es altísimo”. El grado de desprestigio que están viviendo en estos años las instituciones internacionales que aspiraban a representar a la humanidad es altísimo. El premio Nobel de la Paz ahora lo reciben golpistas y criminales de guerra."

#3 migrad
Ahora dice. Kissinger, levanta que sales.
Supercinexin #15 Supercinexin
#3 Kissinger, Teresa de Calcuta, Begin, el de 1994 es para descojonarse de la risa viéndolo hoy en 2025 (risa nerviosa, de la que te sale cuando te entran las ansiedades agudas), Obama, Frederik de Klerk, la Corina esta...

Lo que siempre ha sido: propaganda colonial de la derecha blanca, premiándose y perdonándose a sí misma.
Cosmos1917 #14 Cosmos1917
El nobel de la Paz hace décadas que esta roto. Nunca se debió haber dado el Nobel a Obama y mucho menos a esta golpista lamebotas del imperio.
#20 intotheflow
#14 Se rompió mucho antes de Obama. Varios de los galardonados tienen sangre en las manos.
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Como eche un ojo a la lista de premios de la wiki lo flipa.
Spirito #9 Spirito
El Nobel de la Paz hace mucho tiempo que dejó de tener sentido.
#21 Toponotomalasuerte
#16 y así funciona la regresía... Pregunta, se le responde, se les pregunta a ellos y se van por la tangente.

De donde no hay....
#23 ARdA
#22 #21 Mira que he redactado el mensaje en #12 con mucha suavidad, y me decís que me salto baneos sin venir a cuento, que si me voy por la tangente, que de donde no hay... ¿qué os pasa?, estáis muy susceptibles

Pedir la injerencia de un ejército extranjero que además ha estado llevando a cabo un bloqueo económico a un país, me parece muy grave. Sin embargo, y de la misma forma que a priori yo no he supuesto que te parecería bien la organización de las elecciones presidenciales, antes de saltar no asumas que yo apoyo cualquier político de la oposición.
#25 ARdA
#24 Ya la tienes en #23 . Otra curiosidad, ¿qué crees que opina Ione Belarra sobre las elecciones presidenciales de Venezuela? ¿Crees que su opinión se basa en las mismas razones que las tuyas?
cocolisto #28 cocolisto
Le dan el premio a una simuladora golpista.Y yo pensando que se lo darían al personal sanitario en Gaza que en unas condiciones penosas mueren y luchan por salvar a las víctimas de los bombardeos de los asesinos sionistas.Inocente de mí.
Herumel #4 Herumel *
Con Trump han hecho un, "te voy a pegar 40 palos, ...nooo. Vale,voy a ser bueno y solo te voy a pisar el cayo...ea si no hay otra, gracias..."
valandildeandunie #1 valandildeandunie
Qué asco me da darle la razón a esta tiparraca
#12 ARdA
#1 Simple curiosidad ¿qué opinas de las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela?
valandildeandunie #13 valandildeandunie *
#12 Que fueron un robo?

Y simple curiosidad ¿qué opinas de pedir la intervención de un ejército para que entre a sangre y fuego en un país tercero, querida cuenta creada para saltarse baneos?
#16 ARdA *
#13 ¿Que yo me salto baneos? ¿Por qué lo dices? ?(
valandildeandunie #22 valandildeandunie
#16 Vas a contestar a la pregunta o no?
Fernando_x #24 Fernando_x *
#16 simple curiosidad ¿no vas a contestar a la pregunta?
Fartucu #26 Fartucu
#1 Yo creo que habla bien de ti que puedas estar de acuerdo con alguien con quien no comulgues políticamente.
duende #10 duende
Vaya, no se lo dieron a Trump al final, me han sorprendido.
#11 Grandpiano *
Me juego una mano a que el 95% (y me quedo corto) de los meneantes que van a decir que están de acuerdo, no saben decir más de 3 premios nobel de la paz de los últimos 15 años sin mirarlo. Y al menos la mitad de esos meneantes no saben decir más de 1.
alfre2 #19 alfre2 *
#11 y? Acaso hay que presentar un máster antes de votar en unas elecciones? No seas ingenuo, este es el mundo real
desastrecolosal #17 desastrecolosal
En un hipotetico caso en que el nobel de la paz se lo dieran a Maduro o a Hamas la Belarra y sus pocos votantes estarian bien calladitos.

Perro no come perro.
Fernando_x #27 Fernando_x
#17 tu que sabrás de hipotéticos casos.
Barney_77 #2 Barney_77
Vaya empanada lleva está señora. Pero bueno, lo que hace es retratarse a ella y a su partido y el amor a las democracias y los procesos electorales limpios.
valandildeandunie #5 valandildeandunie
#2 Para amor el tuyo al asesinato de miles de niños en Gaza y la petición de intervenciones de ejércitos externos
4 K 31
Barney_77 #8 Barney_77
#5 Dime dónde he dicho algo a favor de matar niños o de intervenciones de otros ejercitos.
javibaz #7 javibaz *
#2 la premiada simulo su propio secuestro y después pidió la intervención militar de USA en Venezuela. La empanada igual la llevas tú.
