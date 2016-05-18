Belarra: “El premio Nobel de la Paz ahora lo reciben golpistas y criminales de guerra”

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado tras conocerse que María Corina Machado es la galardonada este año con el premio Nobel de la Paz que “el grado de desprestigio que están viviendo en estos años las instituciones internacionales que aspiraban a representar a la humanidad es altísimo”. El grado de desprestigio que están viviendo en estos años las instituciones internacionales que aspiraban a representar a la humanidad es altísimo. El premio Nobel de la Paz ahora lo reciben golpistas y criminales de guerra."
Lo que siempre ha sido: propaganda colonial de la derecha blanca, premiándose y perdonándose a sí misma.
De donde no hay....
Pedir la injerencia de un ejército extranjero que además ha estado llevando a cabo un bloqueo económico a un país, me parece muy grave. Sin embargo, y de la misma forma que a priori yo no he supuesto que te parecería bien la organización de las elecciones presidenciales, antes de saltar no asumas que yo apoyo cualquier político de la oposición.
Y simple curiosidad ¿qué opinas de pedir la intervención de un ejército para que entre a sangre y fuego en un país tercero, querida cuenta creada para saltarse baneos?
www.nytimes.com/es/2016/05/18/espanol/el-inesperado-legado-de-obama-oc
Perro no come perro.