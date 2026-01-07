edición general
Las becas de Ayuso para Infantil a las que optan familias que ganan más de 100.000 euros premian a 128 solicitantes que ni obtuvieron puntos

Salvo que todas esas familias sean monoparentales, lo que no aclara el gobierno, se trataría de solicitantes que ingresan más de 75.000 euros al año. La decisión, amparada por las bases de la convocatoria, refleja la apuesta del ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso por abrir estas ayudas a rentas altas, pues a ellas pueden optar núcleos familiares que incluso superan los 100.000 euros de ingresos anuales. Visible en modo lectura.

#1 Marisadoro *
Protegiendo a las minorías.
8 K 116
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#1 Que ademas ganan mucho.
0 K 20
ochoceros #12 ochoceros
#1 Gobiernan para ese 0,26% de madrileños que más riqueza tienen.
1 K 22
#10 Inno *
Que perfil tiene que tener un tipo o tipa que gana 100.000 € y pide beca. Es de flipar. Pero que la asministración tenga en cuenta ayudas a este tipo de perfiles es demencial.
2 K 32
Javi_Pina #3 Javi_Pina
El que no cobra 100.000€ es que no se esfuerza lo suficiente :troll:
1 K 24
#15 mcfgdbbn3
Que lo disfruten los que cobran el SMI y la votan aún sabiendo que la #Pimpampún solo mira por los ricos.
1 K 23
#11 Horkid *
Los diferentes partidos de izquierdas verdaderas, deberían crear un organismo o comite, para denunciar los robos, abusos, homicidios generados por la derecha!! En temas concretos como este, es más fácil dejar de lado las diferencias ideologicas y unirse frente a los abusos y HOMICIDIOS, no estamos hablando de banalidades.
0 K 10
Spirito #2 Spirito
Bueno, y si esto es así, lo que cabe es una denuncia ante un juzgado, ¿No?
0 K 9
#5 Horkid
#2 La clase trabajadora debería organizarse en temas concretos como este, para presentar demandas colectivas frente al robo descarado
1 K 19
Spirito #7 Spirito
#5 Es que es increíble que, por ejemplo, Manos Libres esté usando de manera espuria a la Justicia con denuncias absurdas, o Hazte Oír, o Abogados Cristianos... y ahora resulta que casos como éste que, de ser cierto, claramente es corrupción, la Fiscalía no actúe de oficio, o no denuncie en una comisaría una asociación, o un partido político, o un particular o...

Es que no lo entiendo.
2 K 30
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#2 Para que si los jueces y fiscal de Madrid son amigüitos suyos
0 K 20
#13 chavi
#2 Por qué?
0 K 12
Spirito #16 Spirito
#13 ¿Porque es dinero público?
0 K 9
#6 WifredoIII_ElGayu
Una pregunta,

Si hay presupuesto para cubrir las becas de las familias con rentas bajas, y este sobra, ¿cuál es el problema?

No discuto, que ante un potencial exceso de presupuesto, lo que se pueda hacer es aumentar las cuantías de las personas que más lo necesitan, pero eso implicaría cambiar las bases de la convocatoria una vez iniciada, y no creo que sea posible
0 K 9
ochoceros #14 ochoceros
#6 En convocatorias anteriores se han quedado fuera familias que tenían menos posibles PERO no cumplían alguno de los requisitos.

Mira el caso de Lucía Figar, por ejemplo: www.publico.es/actualidad/consejera-figar-cobra-cheque-guarderia-1-100

Gente en el paro se quedó fuera en esa convocatoria porque era un requisito TENER UN TRABAJO.
1 K 23

