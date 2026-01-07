Las becas de Ayuso para Infantil a las que optan familias que ganan más de 100.000 euros premian a 128 solicitantes que ni obtuvieron puntos

Salvo que todas esas familias sean monoparentales, lo que no aclara el gobierno, se trataría de solicitantes que ingresan más de 75.000 euros al año. La decisión, amparada por las bases de la convocatoria, refleja la apuesta del ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso por abrir estas ayudas a rentas altas, pues a ellas pueden optar núcleos familiares que incluso superan los 100.000 euros de ingresos anuales. Visible en modo lectura.
Es que no lo entiendo.
Si hay presupuesto para cubrir las becas de las familias con rentas bajas, y este sobra, ¿cuál es el problema?
No discuto, que ante un potencial exceso de presupuesto, lo que se pueda hacer es aumentar las cuantías de las personas que más lo necesitan, pero eso implicaría cambiar las bases de la convocatoria una vez iniciada, y no creo que sea posible
Mira el caso de Lucía Figar, por ejemplo: www.publico.es/actualidad/consejera-figar-cobra-cheque-guarderia-1-100
Gente en el paro se quedó fuera en esa convocatoria porque era un requisito TENER UN TRABAJO.