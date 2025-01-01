edición general
La BBC presencia el ataque de colonos israelíes a una granja palestina en Cisjordania. [ENG]

Desde entre los destrozados restos de olivos de Brahim Hamaiel, en Cisjordania ocupada, vimos acercarse a los hombres enmascarados. Una docena de colonos cargaron desde el puesto ilegal sobre su granja y a través del campo hacia nosotros, moviéndose rápido y portando grandes palos. Un ataque repentino y no provocado. En poco más de una hora, decenas de colonos se desplegaron por las colinas. Observamos cómo irrumpieron en un edificio aislado y prendieron fuego metódicamente a vehículos y casas.

pitercio #1 pitercio
Por "colonos" se refieren a terroristas israelíes salvajes.
sotillo #6 sotillo
#1 Colono israelí es peor que terrorista
#8 UNX
#1 Paramilitares.
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Ataque terrorista de bestias codiciosas.
Penetrator #4 Penetrator
Los colonos tienen derecho a defenderse, o algo así.
Asimismov #3 Asimismov
No me extrañaría que fuesen soldados sin uniforme. A ver si consiguen identificar a alguien
#7 tyrrelco
Yo tengo una pregunta para que le hagan al gobierno británico: ¿Si Palestine Action merece ser considerada organización terrorista como le llamamos a esta gente, aliados?
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
¿Pero la BBC no era cómplice?
