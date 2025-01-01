La BBC presencia el ataque de colonos israelíes a una granja palestina en Cisjordania. [ENG]  

Desde entre los destrozados restos de olivos de Brahim Hamaiel, en Cisjordania ocupada, vimos acercarse a los hombres enmascarados. Una docena de colonos cargaron desde el puesto ilegal sobre su granja y a través del campo hacia nosotros, moviéndose rápido y portando grandes palos. Un ataque repentino y no provocado. En poco más de una hora, decenas de colonos se desplegaron por las colinas. Observamos cómo irrumpieron en un edificio aislado y prendieron fuego metódicamente a vehículos y casas.
| etiquetas: bbc , colono , limpieza etnica , granja , palestina , cisjordania , colina