Bayrou carga contra los 'boomers' por disparar la deuda de Francia para su "confort" sacrificando a la juventud del país

En una más que precaria situación política, el primer ministro de Francia, el centrista François Bayrou, ha hecho esta semana una declaraciones que han generado un intenso debate. En el transcurso de una entrevista televisiva y buscando defender la importancia del ajuste fiscal que quiere hacer su gobierno, el veterano político galo señaló a sus coetáneos (los nacidos en el baby-boom de los años 50 y 60) como responsables de que la deuda de Francia se haya disparado, dejándole la dolorosa tarea de pagarla a las generaciones más jóvenes.