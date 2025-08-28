edición general
10 meneos
47 clics

Bayrou carga contra los 'boomers' por disparar la deuda de Francia para su "confort" sacrificando a la juventud del país

En una más que precaria situación política, el primer ministro de Francia, el centrista François Bayrou, ha hecho esta semana una declaraciones que han generado un intenso debate. En el transcurso de una entrevista televisiva y buscando defender la importancia del ajuste fiscal que quiere hacer su gobierno, el veterano político galo señaló a sus coetáneos (los nacidos en el baby-boom de los años 50 y 60) como responsables de que la deuda de Francia se haya disparado, dejándole la dolorosa tarea de pagarla a las generaciones más jóvenes.

| etiquetas: francia , jubilados , bayrou , deuda
8 2 2 K 72 actualidad
20 comentarios
8 2 2 K 72 actualidad
Comentarios destacados:        
#1 Para mantener la juventud en precario es necesario que culpen a los mayores desu situación, no a los políticos.
Robus #1 Robus
Para mantener la juventud en precario es necesario que culpen a los mayores desu situación, no a los políticos.
10 K 100
#6 CosaCosa
#1 la única solución es una sangrienta revolución donde se vuelva a meter miedo al capital, y se recuerde que el capital tiene que trabajar para su rir las necesidades de la gente. Y no al reves
3 K 38
MJDeLarra #17 MJDeLarra
#1 No a los financieros de esos políticos y de los empresarios que viven de proporcionar empleos de mierda a esa juventud...
0 K 9
Cosmos1917 #8 Cosmos1917
¿sabéis quien está sacrificando a la juventud del pais? los mismos que ahora quieren iniciar una carrera armamentística contra rusia, comprando armas a los gringos.
5 K 70
#2 Tronchador. *
Hay que buscar un enemigo común, pero que no sea el auténtico enemigo. Divide et impera.
4 K 52
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
Por suerte en España tenemos a grandes gestores y eso no nos va a suceder.
3 K 32
#14 k-loc
#3 Y deberían prestárnoslas.
#5 Los grandes gestores de este país son los miles de padres y madres currantes que sacan a sus hijos adelante, muchas veces con lo justo, y además cosidos a impuestos, dinero que por otra parte se gasta a manos llenas en chorradas. Si esperamos por los políticos y que nos solventen la papeleta, apañados vamos.
1 K 13
#9 encurtido
Más o menos, es cierto. La vivienda es un problema pero no un problema electoral: lo es para los jóvenes que no votan y no es un problema para los boomers/pensionistas que son propietarios casi al 100% (además votan todos decidiendo las elecciones).

Con las pensiones lo mismo. Si hay algún problema "patadón p'alante" en forma de subida de tasas o deuda que con un poco de suerte le estalle al partido de la oposición.
2 K 26
Torrezzno #15 Torrezzno
El actual modelo es insostenible sin relevo generacional. La crisis demográfica obliga a hacer cambios. Francia es el estado mas grande del mundo (el que mas gasto publico tiene)
Esto esta ocurriendo en toda Europa, los políticos llevan financiando todo esto con deuda y eso tiene un límite. Es un melon que nadie ha querido abrir.
2 K 24
Connect #10 Connect
Primero fueron a por los ilegales pero guardé silencio porque yo no era ilegal
Luego fueron a por los inmigrantes pero guardé silencio porque yo no soy inmigrante
Luego fueron a por los negros pero guardé silencio porque yo soy blanco
Ahora van a por los jubilados pero no había nadie más que pudiera protestar...
1 K 20
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
Cada día que pasa se pone más interesante :popcorn:
0 K 20
johel #12 johel *
"los otros" la culpa siempre es de "los otros". Dividir todo lo posible para hacerse con el poder. Populismo de primera pagina del manual de Goebbels y sus votantes entran al trapo y se lo comen, patetico.

"Hay un culto a la ignorancia, y siempre lo ha habido. El antiintelectualismo ha sido esa constante que ha ido permeando nuestra vida política y cultural, amparado por la falsa premisa de que democracia quiere decir que «mi ignorancia vale tanto como tu saber».
Creo…   » ver todo el comentario
1 K 17
pitercio #4 pitercio *
¡Balla! ¿Y tú no has nacido, payaso? Si tú no sabes servir eficaz y respetuosamente a la sociedad a la que perteneces, te puedes ir tranquilamente a la mierda.
0 K 12
frg #13 frg
¿Ahora centrista es otro eufemismo para denominar a los cristo fascistas con un ligerísimo toque social?
0 K 12
DarthAcan #16 DarthAcan *
Pues por lo que dicen los datos no son las anteriores generaciones las que más han incrementado la deuda...

datosmacro.expansion.com/deuda/francia
0 K 10
#3 SACROMONTE
Le recuerdo que allí tienen las guillotinas...
0 K 10
#11 k-loc *
"el veterano político galo señaló a sus coetáneos (los nacidos en el baby-boom de los años 50 y 60, se suele acotar entre 1946 y 1964) como responsables de que la deuda de Francia se haya disparado" ¿Este "señor" sabe algo de historia? ¿Se da cuenta que los nacidos entre 1946-60 estaban en plena postguerra con un país arrasado, al menos la parte noroeste? A lo mejor debería ver en que se está gastando la pasta su gobierno y no volcar sus mierdas en aquellos que tragaron miseria a paladas y apretaron el culo para levantar el país y ponerlo a él en la poltrona que está. Payaso.
0 K 7
#19 veratus_62d669b4227f8
Los boomers, tanto alli como aqui han cumplido su parte del pacto, han trabajado, cotizado durante toda su vida, esas cotizaciones salieron de su trabajo, no de la nada, no del estado, no de los demás, salieron de SU trabajo. Con ese dinero, con esos años trabajados para sustentar los servicios publicos de otros, entre los que están estos nuevos influencers y jovenes idiotizados que culpan a los boomers en lugar de a politicas estupidas o politicos corruptos de sus desgracias . Por supuesto que…   » ver todo el comentario
0 K 7
#20 veratus_62d669b4227f8
Es mas ..si lo que me estan diciendo es que no voy a tener una pension digna en el futuro , entonces que me lo digan bien claro ahora y dejo de cotizar, o trabajo en B porque si no hay para pensiones y para servicios sociales tampoco hay para guerras, para sus retiros de lujo, para sus comisiones y comisionistas..ni para esa generacion de "jovenes inversores en bitcoin que van a universidades publicas y usan los servicios publicos como hospitales, carreteras, transporte o sus carreras…   » ver todo el comentario
0 K 7
#18 dumbo
Totalmente de acuerdo. Y en españa tambien
0 K 6

menéame