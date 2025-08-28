Bayrou carga contra los 'boomers' por disparar la deuda de Francia para su "confort" sacrificando a la juventud del país

En una más que precaria situación política, el primer ministro de Francia, el centrista François Bayrou, ha hecho esta semana una declaraciones que han generado un intenso debate. En el transcurso de una entrevista televisiva y buscando defender la importancia del ajuste fiscal que quiere hacer su gobierno, el veterano político galo señaló a sus coetáneos (los nacidos en el baby-boom de los años 50 y 60) como responsables de que la deuda de Francia se haya disparado, dejándole la dolorosa tarea de pagarla a las generaciones más jóvenes.
#5 Los grandes gestores de este país son los miles de padres y madres currantes que sacan a sus hijos adelante, muchas veces con lo justo, y además cosidos a impuestos, dinero que por otra parte se gasta a manos llenas en chorradas. Si esperamos por los políticos y que nos solventen la papeleta, apañados vamos.
Con las pensiones lo mismo. Si hay algún problema "patadón p'alante" en forma de subida de tasas o deuda que con un poco de suerte le estalle al partido de la oposición.
Esto esta ocurriendo en toda Europa, los políticos llevan financiando todo esto con deuda y eso tiene un límite. Es un melon que nadie ha querido abrir.
Luego fueron a por los inmigrantes pero guardé silencio porque yo no soy inmigrante
Luego fueron a por los negros pero guardé silencio porque yo soy blanco
Ahora van a por los jubilados pero no había nadie más que pudiera protestar...
"Hay un culto a la ignorancia, y siempre lo ha habido. El antiintelectualismo ha sido esa constante que ha ido permeando nuestra vida política y cultural, amparado por la falsa premisa de que democracia quiere decir que «mi ignorancia vale tanto como tu saber».
