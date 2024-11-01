edición general
Basura espacial: un fragmento de cohete cae en Australia y alerta al mundo

Podría ser parte del tanque de combustible o la etapa superior de un cohete, una pieza que logró sobrevivir al descenso a más de 20.000 km/h y al abrasador calor de la reentrada atmosférica. El hallazgo no causó daños ni heridos, pero dejó al descubierto un problema que crece.

Paltus #2 Paltus
Si no aparece la procedencia en toda la noticia será occidental.
Si fuera Chino ya lo sabríamos.
Es más, curiosamente sin saber de donde es, si que se menciona el caso de un cohete Chino, así como dejando caer la cosa.
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Y de momento vamos librando el día que caiga en una gran ciudad o zona altamente poblada…
Andreham #3 Andreham
Hace un buen puñado de años en la uni nos dieron una charla de un grupo de españoles que estaba en proceso de inventar una forma de "rescatar" la basura espacial en órbita, supongo que quedaría en nada porque sonaba súper ciencia- ficción.

Tirando de Google, parece que una empresa española llamada GMV está intentando hacer algo de ésto para 2027.

Si se consiguiera hacer algo así rentable, ya verías qué pronto se acaba el que las empresas usen la atmósfera como incinerador gratuito mientras rezan porque los cachitos que no se desintegren bien al menos sean irreconocibles para que no les caiga multa.
