La baliza V16 agoniza: la empresa de los dos guardias civiles que la inventaron entra en preconcurso de acreedores

El problema estaría en la nefasta implantación que llevó a cabo la DGT. A día de hoy menos del 50 % de los conductores disponen del dispositivo. No solo no han logrado reducir el número de atropellos en carretera de los conductores que se bajaban del coche a colocar los triángulos, sino que han aumentado.
| etiquetas: baliza , v16
La gente que lo implementó debería de ser investigada. Que seguro que hay sobres de por medio.
Yo usaría ambos.
Nadie con medio cerebro se traga que por poner una luz señalizadora antes de bajar el coche suban los atropellos.
Pero si lo peligroso es quedarse dentro del coche, especialmente en autovía, donde los camiones y autobuses tienen poco margen para esquivar un coche detenido.