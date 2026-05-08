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La baliza V16 agoniza: la empresa de los dos guardias civiles que la inventaron entra en preconcurso de acreedores

La baliza V16 agoniza: la empresa de los dos guardias civiles que la inventaron entra en preconcurso de acreedores

El problema estaría en la nefasta implantación que llevó a cabo la DGT. A día de hoy menos del 50 % de los conductores disponen del dispositivo. No solo no han logrado reducir el número de atropellos en carretera de los conductores que se bajaban del coche a colocar los triángulos, sino que han aumentado.

| etiquetas: baliza , v16
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22 comentarios
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Comentarios destacados:        
alpoza #3 alpoza
Que las quisieran colar a 50 pavos, las pudieses comprar por 25 y ahora esten a 15, vamos que nos tomasen por tontos, tampoco tendrá que ver.
8 K 110
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
#3 35 pagué yo...
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Un_señor_de_Cuenca #19 Un_señor_de_Cuenca
#3 Si ahora se vende por 15€ es porque debe de costar 4 o 5 euros. Y empezaron a venderlas a 60€, vamos un margen rayano en la estafa y con la DGT obligando a comprarlas. Ojalá de arruinen todosb los fabricantes y comercializadoras.
1 K 28
Sr.No #22 Sr.No
#19 hombre, lo que habría que hacer es injuiciarlos a todos por estafa, que devuelvan con intereses lo robado y luego se pasen un tiempecito a la sombra para advertir a los próximos sinvergüenzas cuál será su destino más pronto que tarde.
1 K 28
#7 silzul
Lo que no entiendo es como este producto salió siquiera de la fase de prototipado... Y mucho menos como la DGT lo certificó y promovió a obligatorio. A la que se hubiera hecho una prueba de campo y se hubiera determinado que en circunstancias diurnas tiene una visión pésima muy inferior a los triángulos.

La gente que lo implementó debería de ser investigada. Que seguro que hay sobres de por medio.
10 K 100
#9 Onaj
#7 Pensaron que la gente tendría sentido común y seguiría usando los triángulos allá y cuando la baliza no fuera suficiente aunque estos no fueran estrictamente obligatorios.
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taSanás #2 taSanás
arrasan con la pasta y luego no pagan a proveedores, autenticos empresarios españoles, mis diez
4 K 49
#10 Onaj
#2 Cuando se paga a los proveedores generalmente aún no se ha cobrado del cliente.
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camperuso #18 camperuso
se veía de lejos... no como la baliza :troll:
3 K 46
#13 casicasi
Ojo, es el El Debate.
1 K 27
DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
claro que no suben...la cosa es si se reducen sin usar los métodos de antes.

Yo usaría ambos.
1 K 25
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Yo piqué y me la compré cuando pasé la ITV en otoño. Aunque siempre pensé que dado el momento la usaría además de los triángulos.
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#8 Onaj
Teniendo en cuenta que los atropellos de conductores aumentaron enormemente en 2024 y en 2025, lo que habría que mirar es si aumentaron en 2026.

Nadie con medio cerebro se traga que por poner una luz señalizadora antes de bajar el coche suban los atropellos.
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alfema #14 alfema
Se va a la mierda la empresa de estos dos, pero la fabricarán otros, seguramente estos sigan cobrando por la patente. En su momento se debería haber planteado algo a nivel europeo, sobre todo aprovechando el ecall que ya existe desde el 2018.
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#21 Mengüi
Lo que sigo sin entender es el planteamiento de que la baliza permite que no tengas que bajar del coche.
Pero si lo peligroso es quedarse dentro del coche, especialmente en autovía, donde los camiones y autobuses tienen poco margen para esquivar un coche detenido.
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
pues nada a multar al que no tenga la puta baliza y todo solucionado, de nada
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Lamantua #20 Lamantua
Los cerebros que la inventaron igual tienen buena relación con la DGT.
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DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
exacto... la mayoría pensamos que era un extra más, sobre todo de noche.
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#17 Comorr
GRacias Pedro, y Pere
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#6 hackerman
25€ pagué yo
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#16 snubbe
Me la acabo de comprar, uso el coche muy poco...no me he ha hecho gracia pagar para nada.
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#15 jjuan
El problema que tienen es que se pensaban que se las comprarían a ellos, pero muchos han comprado versiones chinas, mucho más baratas. Aparte los que no han comprado. Como está el panorama para comprar la versión cara.
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menéame