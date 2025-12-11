La baliza V-16: punto para Vox

Una luz señalando un vehículo averiado sería muy buena idea si los vehículos no tuvieran... ¡intermitentes! Luces que rodean el perímetro del vehículo y tienen una potencia lumínica muy superior a la baliza. En los análisis realizados, las balizas se mueven cerca del mínimo de 40 candelas, para cumplir con el criterio de luminosidad sin incluir una batería de gran capacidad (es decir, cara). Y los intermitentes se sitúan cerca del rango máximo (500-1.200cd), porque no tienen esa restricción del consumo. Y un coche tiene al menos cuatro.
| etiquetas: dgt , baliza v-16 , vox , psoe , gobierno , seguridad vial
Homologada por la DGT
Y por último se me ocurre llevar un móvil y tener grabado el 112...
Ábreme la puerta que salgo yo también
No solo es localización, puedes hablar con un operador y encima funciona en toda la UE.
Pero es más fácil dar pol culo al personal con cachivaches.
Junto con los intermitentes, si funcionan, creo que tendría mucha más visibilidad que una baliza. Y si es posible, también los triángulos. No es excluyente y ya los tenemos todos en los coches.
El geolocalizarte para dar aviso mediante aplicaciones o carteles luminosos es un punto a favor.
No has debido de pensar en todos esos cacharros con barras longitudinales de plástico a lo largo del techo. Ni a los descapotables con techo blando,o los que tienen más de un volumen y el trasero es más ancho que el delantero,por poner solo unos ejemplos.
Chorradas como ésta deberían dar vergüenza siquiera el plantearlas y desde luego deberían suponer el despido del cretino que tuvo la ocurrencia, si es que eso es lo máximo que puede aportar a la DGT, por todos los motivos que explica el artículo.