La baliza V-16: punto para Vox

Una luz señalando un vehículo averiado sería muy buena idea si los vehículos no tuvieran... ¡intermitentes! Luces que rodean el perímetro del vehículo y tienen una potencia lumínica muy superior a la baliza. En los análisis realizados, las balizas se mueven cerca del mínimo de 40 candelas, para cumplir con el criterio de luminosidad sin incluir una batería de gran capacidad (es decir, cara). Y los intermitentes se sitúan cerca del rango máximo (500-1.200cd), porque no tienen esa restricción del consumo. Y un coche tiene al menos cuatro.