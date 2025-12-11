edición general
La baliza V-16: punto para Vox

La baliza V-16: punto para Vox

Una luz señalando un vehículo averiado sería muy buena idea si los vehículos no tuvieran... ¡intermitentes! Luces que rodean el perímetro del vehículo y tienen una potencia lumínica muy superior a la baliza. En los análisis realizados, las balizas se mueven cerca del mínimo de 40 candelas, para cumplir con el criterio de luminosidad sin incluir una batería de gran capacidad (es decir, cara). Y los intermitentes se sitúan cerca del rango máximo (500-1.200cd), porque no tienen esa restricción del consumo. Y un coche tiene al menos cuatro.

comentarios
Furiano.46
Y si la baliza está sin pila.... Podríamos tener algo analógico, que no necesitara pilas....algo que señalizará el coche averiado, con forma de triángulo.... Lo sé, es una idea horrorosa, mejor me voy
sliana
#4 imagina que se pudiera conectar a la batería del coche y de paso poder dar toda la potencia.
Kantinero
#4 Yo he comprado una que con cable largo se puede alimentar de una toma USB del coche o a pilas, he pensado que este artilugio tal vez lo use una o dos veces en mi vida o quizás ninguna, y la posibilidad de que esté sin pilas en el momento de necesitarla es alta.
Homologada por la DGT
penanegra
#4 y tambien conectar unas luces al vehículo que parpadean todas a la vez. ¡Digo yo! Conectado a un botón dentro del coche para que no tenga os que salir a activarlas....
Y por último se me ocurre llevar un móvil y tener grabado el 112...
Ábreme la puerta que salgo yo también
Gry
#6 Todos los coches homologados para su venta en la UE a partir del 2018 tienen que llevar obligatoriamente el sistema E-Call, que permite hacer llamadas al 112 y las hace automáticamente si el accidente es grave.

No solo es localización, puedes hablar con un operador y encima funciona en toda la UE.
Olepoint
¿ Y si la avería del vehículo es eléctrica, alternador, batería y no se pueden encender los intermitentes ?
mcfgdbbn3
#2: Y que nadie tiene intermitentes en el techo, los intermitentes no geolocalizan...
ur_quan_master
#3 cosas que se podían obligar a que trajeran los coches nuevos a partir de cierta fecha de serie, como se hizo con la tercera luz de freno.

Pero es más fácil dar pol culo al personal con cachivaches.
jonolulu
#6 Ya lo están
ur_quan_master
#7 si, pero no me refiero a que traigan la baliza sino un sistema de seguridad bien integrado y no esa chapuza.
Malinke
#6 no veo a la DGT con poder para que las empresas del automóvil se pongan a ello.
ur_quan_master
#11 para estás cosas están las instituciones europeas. Así de paso se evitan ocurrencias o corruptelas como esta de la DGT
Malinke
#15 ya, pero si en Europa siguen con los triángulos...
Malinke
#2 entonces vienen los de VOX a encender unas antorchas alrededor del coche.
1 K 30
fingulod
#2 O un golpe trasero que los rompe.
0 K 7
VFR
#16 o delantero y rompe la baliza de la guantera
user31
No soy de extrema derecha, pero las próximas elecciones votaré a VOX, las balizas han llegado demasiado lejos. :shit:
2 K 28
VFR
#12 deberían de ser color verde xD
Algarroba
Un poco tangencial a este tema: la mentalidad trincherista de este artículo de "x es malo porque da alas a y", es una fotografía perfecta de todo lo que está mal en la política futbolera de España.
1 K 25
karakol
Desde la barra del bar y probado empíricamente que la luz de las balizas no se ven ni de noche, ¿por qué no poner una luz rotativa como la de los tractores o vehículos agrícolas?

Junto con los intermitentes, si funcionan, creo que tendría mucha más visibilidad que una baliza. Y si es posible, también los triángulos. No es excluyente y ya los tenemos todos en los coches.
Antipalancas21
#31 Vamos que tu eres uno de los que contaminas con un coche de hace 30 años, ademas si no llevas los trianglos se demuestra que te gusta estar fuera de la ley.
Macnulti_reencarnado
#32 me encanta ir matando abuelas por el centro de Valencia. 47 llevo en lo que va de año.
angelitoMagno
Es que la baliza no es "una luz" y ya está :-|
0 K 13
#20 Porque son 2 luces, una visible, y otra por debajo de la infrarroja. :troll:
0 K 8
poxemita
A mi la baliza me parece buena opción y además no es excluyente. Los triángulos tienen 2 pegas, el tener que bajarte a colocarlas y el que había qui las colocaba a 1 metro del coche. Los intermitentes que pueden no funcionar en caso de fallo electrónico o golpes, por estar ya en la carrocería, y la baliza, pues que se vea poco o se quede sin pilas.
El geolocalizarte para dar aviso mediante aplicaciones o carteles luminosos es un punto a favor.
fofito
#14 Has dicho demasiado rápido eso de que no hay que bajarse de vehículo para poner la baliza.

No has debido de pensar en todos esos cacharros con barras longitudinales de plástico a lo largo del techo. Ni a los descapotables con techo blando,o los que tienen más de un volumen y el trasero es más ancho que el delantero,por poner solo unos ejemplos.
Antipalancas21
#17 Tampoco tu has pensado en los caminos, verdad.
Supercinexin
#14 La baliza es lo que es: un descarado sacaperras, otro más, de la DGT. Cualquiera puede ver que no aporta absolutamente nada a los ya existentes intermitentes, nada, cero, pero es que además los triángulos se debían poner a una distancia mínima y la baliza está justo en el puto coche, con lo que además de no hacer nada más que los intermitentes resulta que tampoco te sirve de nada si estás después de un cambio de rasante o detrás de una curva.

Chorradas como ésta deberían dar vergüenza siquiera el plantearlas y desde luego deberían suponer el despido del cretino que tuvo la ocurrencia, si es que eso es lo máximo que puede aportar a la DGT, por todos los motivos que explica el artículo.
dclunedo
La putas no se pagan solas :troll:
Macnulti_reencarnado
Disfrutad lo votado.
Antipalancas21
#5 Que tu también la vas a llevar aunque no lo hayas votado, no vengas de listillo. :calzador:
Macnulti_reencarnado
#29 no llevo ni los triángulos, galán. Mi coche no se avería. De cuando se hacían coches buenos.
tobruk1234
El que ha escrito el articulo solo ha reflejado muchos sino casi todos los aspectos malos del cacharrico de lis cojones, hace alusion a dos GC que se estan haciendo millonarios. Su sesgo es claro. El cacharrico en si V16 es una puta mierda de principio a fin. Desde el 2018 todos los vehiculos de nueva homologacion no construidos (cagada de la UE que deberian ser contruidos y no homologados) deben llevar ecall que informa en tiempo real de la situacion y estado de un vehiculo al pulsar el boton.…   » ver todo el comentario
