17
meneos
19
clics
Aznar acusa a Sánchez de “sectarismo inútil” por negarse a gastar el 5% en defensa
El expresidente dice que el actual jefe del Gobierno es un “populista radical” y “un peligro para la democracia”
|
etiquetas
:
aznar
,
sectarista
,
peligro
,
radical
14
3
0
K
169
actualidad
26 comentarios
14
3
0
K
169
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
smilo
Que haya que recortar en sanidad, pensiones, y todo lo que son servicios publicos no importa para este hijo de puta
12
K
177
#17
freeclimb
#1
Para sorpresa de nadie Trump y Aznar están alineados.
1
K
31
#18
Herumel
#1
y
#17
Alineados... o esa familia que se dice muy y mucho Española en realidad es gringa.... Es un vendido, Ya vendió su mujer a un montón de españoles a BlackRock para que hicieran negocio, así como su hijo, solo les mueve el dinero y el rencor
3
K
44
#21
sotillo
#1
Solo importan su familia más cercana, esta rata no tiene amigos tiene sicarios
0
K
11
#2
maquingo
Que se vaya a follar niñas a la Isla de su amigo Epstein y nos deje tranquilos
7
K
82
#9
riska
#2
habló de putas el retaco.
0
K
10
#6
ingenierodepalillos
El sectarismo inútil es lo que hace que se le rinda pleitesía al eje del mal, no doblegarse a las demandas de los caciques tiene otro nombre que queda fuera de su vocabulario, dignidad.
5
K
77
#3
Herrerii
El amigo de pedofilos.
5
K
66
#5
GeneWilder
#3
Y de asesinos.
5
K
60
#8
HangTheRich
Tu no gastabas ni el 1% Jose Mari. Acuerdate del Yak42
5
K
61
#11
Un_señor_de_Cuenca
En un mundo que funcionase, este inmoral mequetrefe con cuerpo de lagarto estaría en la cárcel, mejor que se calle de una vez.
2
K
40
#4
Apotropeo
Claro que sí, que si no no te invitan a la isla de las orgias
3
K
40
#16
salteado3
#4
Cuando fue a las Azores sin que lo invitaban lo primero que dijo al llegar fue ¿quién es el último pa' follar?
1
K
23
#24
Apotropeo
#16
y nos follaron.
0
K
12
#7
bioibon
*
HDLGP. Así. Sin necesidad de añadir nada mas.
2
K
30
#23
pitercio
La fabricación y tráfico de armas extrae cientos de miles de millones de los particulares para entregarlos a unos pocos. El psicópata de Aznar promociona esa línea de negocio, es medular en su organización. Siempre estuvo en ello desde que cobró el primer soborno.
0
K
15
#10
coydanerko
Espero que lo haya dicho con acento mejicano.
1
K
15
#15
DayOfTheTentacle
#10
toda la noche
0
K
8
#13
omega7767
y pensar que hay gente que se traga las mamandurrias del amigo de Epstein y George Bush
1
K
14
#14
Bravok1
Que nos comenta hoy el violador de niñas...jose maría aznar Epstein?
1
K
14
#12
ansiet
Esta "persona" por llamarle de alguna manera deberia de estar en la carcel hace mucho mucho tiempo ya por crímenes de lesa humanidad.
Es un asesino no juzgado no sentenciado.
1
K
12
#19
Spirito
O sea, un fascista de libro, un corrupto de libro, un embustero compulsivo, un tipo sin ética ni moral alguna... que tiene más que callar... manipulando.
0
K
9
#25
luckyy
Este asesino es lo mas pernicioso que ha pasado a este pais desde el asesino Franco
0
K
8
#26
oceanon3d
*
El mayor cáncer de todo el periodo democractico.
Hagamos balance de los aportado por el PP en este periodo; este cacho mierda, Rajoy ... ¿Feijoo?.
Hay que se tonto ... pero tonto de remate para siendo clase trabajadora votar a esta gente.
0
K
8
#20
meroespectador
*
Puto saco de mierda, viento de odios y maldades, pérfido ególatra ávido de poder, siempre despreciando al prójimo. Cómo te han quitado la careta para que se vea tu verdadero rostro cercano a los pedófilos y asesinos de menores, aún chorrea la sangre de tus manos de los que mandaste a morir y matar en tierras lejanas solo para que otros nos trajeron más muerte aquí. Imbécil, rata despreciable, de prole miserable y mente podrida. Siempre te encontrarán ahí tratando de aprovecharse de los más…

0
K
7
#22
Kikoncito
¿Que dice el colega de Epstein?
0
K
7
Ver toda la conversación (
26
comentarios)
Es un asesino no juzgado no sentenciado.
Hagamos balance de los aportado por el PP en este periodo; este cacho mierda, Rajoy ... ¿Feijoo?.
Hay que se tonto ... pero tonto de remate para siendo clase trabajadora votar a esta gente.