Ayuso, sobre el proceso de regularización impulsado por el Gobierno: "Es una trampa que puede alterar el censo electoral"
La presidenta madrileña critica la medida por "electoralista" y carente del "más mínimo rigor"
#1
HeilHynkel
La señora esta toma por idiotas a sus votantes. Y razón no le falta.
11
K
142
#8
MiguelDeUnamano
#1
Por si alguno tiene dudas: "La demagogia debilita al Estado de Derecho y solo sirve para exaltar".
2
K
40
#2
mente_en_desarrollo
Una presidenta de comunidad que no entiende la diferencia entre regular (permitir estancia y trabajo de forma legal) y nacionalizar (dar ciudadanía con derechos como el voto que está reservado a Españoles antes, y miembros de la UE ahora).
6
K
86
#4
jonolulu
#2
Los residentes extranjeros sí tienen derecho a votar en municipales y europeas
4
K
63
#7
mente_en_desarrollo
#4
Gracias por la info.
Sabía que en las nacionales no, pero es verdad que como eso se rige por los estatutos de autonomía, es fácil que sea diferente.
0
K
12
#9
chochis
#4
en las europeas si son europeos.
0
K
10
#11
Almirantecaraculo
#4
solo los ciudadanos ya europeos y algún país con tratado bilateral de reciprocidad, y como dices a nivel municipal y europeo.
2
K
24
#14
jonolulu
#11
Creo que confundes sufragio activo y pasivo
Disposiciones especiales para las elecciones municipales
CAPÍTULO I
Derecho de
sufragio activo
Artículo 176
1. Sin perjuicio de lo regulado en el Título I, capítulo I, de esta Ley, gozan del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales los residentes extranjeros en España cuyos respectivos países permitan el voto a los españoles en dichas elecciones, en los términos de un tratado.
Asimismo, gozan del derecho de
…
» ver todo el comentario
0
K
16
#23
mstk
#14
La negrita se te ha quedado corta.
El 28 de mayo de 2023 se celebrarán elecciones municipales en España. En ellas podrán
votar residentes en España, mayores de edad el día de la votación, que sean nacionales de
Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda,
Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago, al haber firmado con España un Acuerdo
de reciprocidad de voto en elecciones municipales.
www.ine.es/prensa/elecmun23_1.pdf
0
K
7
#13
Macnulti_reencarnado
#3
estoy seguro de que ya lo sabes, pero para los otros muchos de por aquí que no.
Goto
#4
0
K
9
#15
jonolulu
*
#13
Lo cual no quita para que Ayuso y el PP trate a sus votantes como subnormales, que ya dicen que Sánchez lo hace para perpetuarse en el poder. Se hará alcalde, supongo
0
K
16
#19
Macnulti_reencarnado
#15
vais a tener Ayuso para rato. Igual, si los listos del lugar insultáis un poco más a sus votantes, los convenzáis de que deben cambiar de acera. Sois tan listos seguro lo lográis. De un listo que asombra.
0
K
9
#21
jonolulu
#19
Yo no he insultado a sus votantes, digo que Ayuso les trata como subnormales. Creo que no hacía falta más explicación, pero bueno
0
K
16
#22
Macnulti_reencarnado
#21
lo hacéis muy bien. A por la mayoría absoluta.
0
K
9
#5
Piscardo_Morao
#2
Dudo que sea tan estúpida como para no saberlo, por otra parte su "votante medio" se cree que cualquier gilipollez que publiquen en sus medios de desinformación.
0
K
12
#6
Gry
#2
En nacionales y autonómicas solo pueden votar los nacionales.
2
K
45
#10
Macnulti_reencarnado
#2
estáis quedando los mejores.
0
K
9
#3
Inno
La regularización de inmigrantes en España permite obtener una autorización de residencia y trabajo legal, pero no otorga la nacionalidad española de forma automática. Los inmigrantes regularizados en España no pueden votar en elecciones generales ni autonómicas porque no adquieren la nacionalidad española.
Estoy hasta los cojones de las mentiras de esta tia. El problema es que mentir en España sale gratis.
3
K
38
#20
Gotsel
#3
pero es de esperar que en el futuro adquieran la nacionalidad y entonces éstos voten al PSOE.
0
K
12
#18
SeñorPresunciones
Desde luego no se pude decir que no se trabaje con ahínco el voto subnormal.
0
K
13
#12
ewok
Ayuso es mala persona.
0
K
12
#24
rendri
Pero si te han a dar miles de venezolanos derechuzos para votar te hdp
0
K
11
#17
fofito
Efectivamente señora Ayuso.
Y más que probablemente a su favor,vistas las orientaciones políticas y religiosas de los extranjeros que obtendrían derechos de voto
0
K
11
#16
Blackat
*
La conectaron a un detector de mentiras , conectado a un detonador nuclear y nada mas abrir la boca , termino con toda la humanidad..Espero que el rigor se lo meta bien el fulano con voz de pito a sueldo de la quiron...esta bien falta.
0
K
7
