Ayuso cree que el Constitucional indultará a García Ortiz y alerta de que España está gobernada por "una banda mafiosa"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, «podría indultar» a exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, a la vez que ha alertado de que España está gobernada por «una banda mafiosa». Así lo ha expresado este lunes a través de sus redes sociales después de que García Ortiz haya solicitado al Constitucional que anule la condena que le impuso el Tribunal Supremo como responsable de revelación de secretos de Alberto González Amador