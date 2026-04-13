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Ayuso cree que el Constitucional indultará a García Ortiz y alerta de que España está gobernada por "una banda mafiosa"

Ayuso cree que el Constitucional indultará a García Ortiz y alerta de que España está gobernada por "una banda mafiosa"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, «podría indultar» a exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, a la vez que ha alertado de que España está gobernada por «una banda mafiosa». Así lo ha expresado este lunes a través de sus redes sociales después de que García Ortiz haya solicitado al Constitucional que anule la condena que le impuso el Tribunal Supremo como responsable de revelación de secretos de Alberto González Amador

| etiquetas: ayuso , cree , constitucional , indultará , garcía ortiz
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15 comentarios
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Comentarios destacados:    
Cantro #1 Cantro
Sobre todo, la capital de España
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sotillo #14 sotillo
#1 De momento y de todos los gobiernos que tiene la derecha en las comunidades se libran solo tres y por que están discutiendo como se reparten el botin
0 K 10
#5 laruladelnorte
Ayuso también ha criticado el viaje de Sánchez a China. «Mientras el presidente se esconde en la dictadura china con su mujer (Begoña Gómez), que será juzgada por cuatro delitos mientras se burla de la Justicia y ni da la cara ni presenta su pasaporte requerido. España está gobernada por una banda mafiosa. Lo pagaremos mucho», ha aseverado en un tuit publicado en 'X'.

Llevaba dias calladita y estaba a punto de reventar,tenía que soltar el veneno acumulado.
3 K 35
#3 rogerillu
Se refiere a la banda mafiosa que controla la justicia de este país desde que ganaron la guerra civil?
2 K 27
#2 fremen11
Hablo de putas la tacones
2 K 24
Bolgo #9 Bolgo
#2 de fruuutas…
3 K 34
Jointhouse_Blues #8 Jointhouse_Blues *
Que no, isabel, que feijó aun no ha ganado las elecciones.
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SeñorPresunciones #15 SeñorPresunciones
Sí, esa mafia se llama PP y ha secuestrado el poder judicial. Vete a cagar con tu novio delincuente pedazo de loca trumpista.
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manzitor #11 manzitor
La derecha se ha puesto de acuerdo de nuevo en el matra de 'mafia'. Lo ha hecho hoy Vox, Ayuso...en fin lo mejor de la extrema derecha rancia.
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#13 UNX
Yo no entiendo mucho de leyes, pero creo que indultar no es la palabra correcta.
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#10 okeil
Alerta ... cada vez menos ...casi nada en realidad ... ya la conocemos ... Vaya, que es mentira, como todo ... asustaviejas ...
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#7 Cincocuatrotres *
Estoy con ella.
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#12 Donlixo
Aún seguimos esperando una noticia de IDA que hable de la Comunidad de Madrid...
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#4 Emotivo
Se cree el ladrón que todos son de su condición.
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menéame