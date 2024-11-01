edición general
23 meneos
30 clics
Miguel Ángel Rodríguez cuestiona al Constitucional y descalifica a los votantes del PSOE: “Un tercio de España está podrido”

Miguel Ángel Rodríguez cuestiona al Constitucional y descalifica a los votantes del PSOE: “Un tercio de España está podrido”

“El asalto a la Democracia cuando el Constitucional anule la condena al ex fiscal General del Estado es para que nos vayamos acostumbrando a cuando lo hagan con Begoña, el hermano, Zapatero… Banda de criminales a los que vota un tercio de españoles. Un tercio de españoles podrido”, ha escrito Rodríguez a través de su perfil personal de la red X.

| etiquetas: ayuso , pp , corrupción , miguel ángel rodríguez , mar , constitucional
19 4 0 K 249 politica
26 comentarios
19 4 0 K 249 politica
Comentarios destacados:        
Thornton #4 Thornton
Un poco de contexto: El 1 de diciembre de 2012, Acebes (por entonces ministro de Aznar) firmó 1.328 indultos en un solo Consejo de Ministros. En esa larga lista se escondían 67 a condenados por corrupción.
13 K 162
Alakrán_ #11 Alakrán_
#4 La realidad PP y PSOE es que son la misma mierda que han politizado la justicia. No se puede criticar una parte sin criticar a la otra.
Aunque en este caso el TC va a corregir una sentencia de mierda del TS.
1 K 30
Mesto #14 Mesto
#4 ¿Qué ha pasado con los socialistas de los ERES de Andalucía?
0 K 7
oceanon3d #23 oceanon3d *
#14 Que no te has enterado de nada de la misma y la decisión lógica del Constitucional.

Si quieres te lo explico brevemente. Es muy fácil.

Sobre esta subida y lo que diga el mierda seca este de MAR me la suda ... ni puto caso a borrachos indeseables.
0 K 8
#7 concentrado
Recomiendo a MAR que se tome 7291 chupitos para calmarse
9 K 118
Metabarón #17 Metabarón
#7 Le daría un caloret...
1 K 25
#18 Celsar
#7 eso es un martes cualquiera para él.
1 K 31
Cuñado #2 Cuñado
Ésa debe de ser la consabida superioridad moral de la izquierda de la tanto habla la carcunda.
4 K 59
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
Podrido está su hígado.
2 K 40
#6 Pitchford
Vaya boquita. Que se presente a Presidente del Gobierno. Igual habla inglés y todo..
1 K 38
#13 fremen11
Joder si los votantes de la POSE están podridos, entonces los que votan a los ladrones y asesinos del PP, cómo estarán........
Y que conste que la POSE es una mierda......
2 K 36
#16 PerritaPiloto
#13 Y los que están deseando que gobierne Vox ni te cuento.
1 K 18
#21 merameque
Y esto no es incitación al odio?
3 K 35
#22 noopino
Esto no és un Mensaje de odio?

La justícia no es igual para todos{sad}
2 K 29
fofito #8 fofito
"El asalto a la Democracia cuando el Constitucional anule la condena al ex fiscal General del Estado es para que nos vayamos acostumbrando a cuando lo hagan con Begoña, el hermano, Zapatero… Banda de criminales a los que vota un tercio de españoles. Un tercio de españoles podrido.... un tercio de españoles a retirar el derecho a voto,un tercio de españoles a fusilar"
3 K 25
Andreham #20 Andreham
#8 Lo de la transición que perdonó todos los crimenes franquistas no le preocupa tanto.
0 K 8
Rogue #9 Rogue
Caso típico de Dunning-Kruger fachoril ibérico
1 K 24
#1 poxemita
Es muy probable que aquí se opine lo mismo, pero considerando a otros los que están podridos.
5 K 22
Andreham #19 Andreham *
#1 Aquí más bien se tiene claro que aproximadamente un 80% de votantes está podrido, esto es, todo PPSOEVOX.

También es cierto que según el dogma del equidistante, esto debe dañar enormemente a la derecha porque "nadie vota a quien le insulta".
1 K 18
josde #10 josde
Tiene razón, todo el PP esta podrido y en Madrid mas todavía, el es un fiel ejemplo.
0 K 20
rusito #25 rusito
Una solución final quiero, añadió el buen hombre.
1 K 18
YoSoyTuPadre #3 YoSoyTuPadre
A ver, ambas afirmaciones las comparto, especialmente la última... pero no exactamente a ese 1/3 de votantes en particular :troll:
0 K 17
Laro__ #26 Laro__
No debería tratar así a los votantes del PP.
0 K 13
kosako #15 kosako
Menudo desgraciado son vergüenza alguna
0 K 11
ansiet #12 ansiet
Borracho abrazafarolas.
0 K 11
dark_soul #24 dark_soul
Y la kitchen
0 K 7

menéame