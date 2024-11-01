Miguel Ángel Rodríguez cuestiona al Constitucional y descalifica a los votantes del PSOE: “Un tercio de España está podrido”

“El asalto a la Democracia cuando el Constitucional anule la condena al ex fiscal General del Estado es para que nos vayamos acostumbrando a cuando lo hagan con Begoña, el hermano, Zapatero… Banda de criminales a los que vota un tercio de españoles. Un tercio de españoles podrido”, ha escrito Rodríguez a través de su perfil personal de la red X.
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Aunque en este caso el TC va a corregir una sentencia de mierda del TS.
Si quieres te lo explico brevemente. Es muy fácil.
Sobre esta subida y lo que diga el mierda seca este de MAR me la suda ... ni puto caso a borrachos indeseables.
Y que conste que la POSE es una mierda......
La justícia no es igual para todos{sad}
También es cierto que según el dogma del equidistante, esto debe dañar enormemente a la derecha porque "nadie vota a quien le insulta".