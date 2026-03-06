edición general
El Ayuntamiento de Santander abre un expediente sancionador al agente local que no actuó tras el aviso sobre el riesgo en la pasarela: "No se hizo lo correcto"

La Policía Local de Santander conocía el mal estado de la pasarela de El Bocal desde la víspera de la tragedia, tras el aviso de un ciudadano al 112. Sin embargo, el agente que recibió el aviso tras la llamada de un vecino no tomó las medidas oportunas. "La cadena de respuesta de un agente de la Policía Local no funcionó como debía, ha fallado, ya que no advirtió del riesgo grave o inminente. No hizo la incidencia y manifestó que, en ese momento, no se disponía de equipos. Pero se ha constatado que no se puso en contacto con ningún equipo para

josde #2 josde
Ya han endosado el muerto al tonto de turno, desde el 2004 ya les había dado tiempo a revisar la plataforma los del ayuntamiento.
8
#4 mcfgdbbn3
#2: Culpa tiene porque si te avisan de un problema, lo suyo es moverlo, que al menos vayan a acordonarlo, porque si alguien se salta el cordón, la culpa ya pasa a ser suya.
7
josde #9 josde
#4 Pero los del ayuntamiento mucha mas años sin hacer mantenimiento ni visitar sus ingenieros la pasarela.
3
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Lo suyo sería expulsarle.
2
mastodonte #3 mastodonte
#1 Cuantas cosas se habran dejado para otro dia pero como no ha pasado nada, no nos hemos enterado
5
Battlestar #17 Battlestar
#3 Es exactamente lo que he pensado. Es el "modus operandi" habitual, solo que en este caso ha pasado.

Avisos seguro que hay muchos todos los días, algunos serán más precisos/urgentes/creíbles que otros y habrá que establecer prioridades porque los recursos son limitados, pero habrían de comprobarse todos.
Desgraciadamente la realidad es que asumen que "no es para tanto" y lo dejan para algún otro día que en muchos casos nunca llega. Especialmente si es un aviso único y no hay reiteración.
0
#6 mrM4
#1 hoy no ¡mañana!
0
#13 woke
#1 no pueden expulsar por ser un vago si son mayoría m
2
Atusateelpelo #16 Atusateelpelo
#15 Esa es la version de los politicos que gobiernan ese ayuntamiento. Igual que echan la culpa a Costas por un tramite administrativo.

Balones fuera y que la culpa se la lleve otro.

Quizas, no se, un policia local fue y vio lo que habia. Y volvio y lo comunico de palabra...pero las palabras se las lleva el viento.

Yo en mi trabajo ya he aprendido, a golpes, que hay que dejar constancia de todo aunque sea por whatsapp para "porsi".
0
Atusateelpelo #14 Atusateelpelo
Un policia local no es ingeniero para determinar si un puente es peligroso o no.

Balones fuera y que se coma la mierda el ultimo tonto.
0
#15 pascuaI
#14 Supongo que eso es lo que podrían decir si se hubiesen pasado por allí para inspeccionarlo. "Oiga, que yo no soy ingeniero, examiné el puente y me pareció que estaba bien...". Pero por lo que indican, no mandaron a nadie allí a mirar nada.

Que oye, a veces ni hace falta ser ingeniero para determinar que algo presenta un riesgo inminente.
0
Alfon_Dc #8 Alfon_Dc
La excusa de "no hay ningún equipo disponible" es muy socorrida en estos ámbitos..es una forma elegante de decir que da pereza.
1
JackNorte #5 JackNorte
Avisar y poner una cinta (2024) o 6 muertos (2026)
0
Cabre13 #7 Cabre13
Leo el meneo y da la impresión de que el único sancionado es el último policía al que le han dicho "eso está que se cae", no los organismos que han pasado diez años descuidando el puente.
Un poco como si tras un accidente de tren todo se despacharse culpando al último en recibir las quejas, por si alguno quiere pararse a comparar cosas.
0
Bretenaldo #10 Bretenaldo
#7 Todos tienen la culpa, incluyendo el policía que recibió el aviso, que valoró incorrectamente el riesgo de la pasarela.
2
#11 Cualicuatrototem
#10 Parece que no llego ni valorar el riesgo, sino que omitió su deber como funcionario.
1
aPedirAlMetro #12 aPedirAlMetro
#10 El riesgo de una pasarela lo evaluan tecnicos, no policia
0
Esfingo #18 Esfingo
¿Se puede no tener policía local?
0

