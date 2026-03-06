El Ayuntamiento de Santander abre un expediente sancionador al agente local que no actuó tras el aviso sobre el riesgo en la pasarela: "No se hizo lo correcto"

La Policía Local de Santander conocía el mal estado de la pasarela de El Bocal desde la víspera de la tragedia, tras el aviso de un ciudadano al 112. Sin embargo, el agente que recibió el aviso tras la llamada de un vecino no tomó las medidas oportunas. "La cadena de respuesta de un agente de la Policía Local no funcionó como debía, ha fallado, ya que no advirtió del riesgo grave o inminente. No hizo la incidencia y manifestó que, en ese momento, no se disponía de equipos. Pero se ha constatado que no se puso en contacto con ningún equipo para
| etiquetas: ayuntamiento , santander , pasarela , policia , 112
Avisos seguro que hay muchos todos los días, algunos serán más precisos/urgentes/creíbles que otros y habrá que establecer prioridades porque los recursos son limitados, pero habrían de comprobarse todos.
Desgraciadamente la realidad es que asumen que "no es para tanto" y lo dejan para algún otro día que en muchos casos nunca llega. Especialmente si es un aviso único y no hay reiteración.
Balones fuera y que la culpa se la lleve otro.
Quizas, no se, un policia local fue y vio lo que habia. Y volvio y lo comunico de palabra...pero las palabras se las lleva el viento.
Yo en mi trabajo ya he aprendido, a golpes, que hay que dejar constancia de todo aunque sea por whatsapp para "porsi".
Balones fuera y que se coma la mierda el ultimo tonto.
Que oye, a veces ni hace falta ser ingeniero para determinar que algo presenta un riesgo inminente.
Un poco como si tras un accidente de tren todo se despacharse culpando al último en recibir las quejas, por si alguno quiere pararse a comparar cosas.