Un avión F/A-18 Super Hornet escapa por poco de un misil iraní durante un ataque a baja altitud  

Un F/A‑18 Super Hornet estadounidense evitó por muy poco ser alcanzado por un misil iraní durante un ataque a baja altitud cerca de Chabahar. El vídeo muestra al caza disparando su cañón M61 antes de virar y, segundos después, un misil explota muy cerca sin impacto directo. Irán afirmó haber derribado el avión, pero EE. UU. lo negó, aunque sin aclarar si hubo daños. El incidente ocurre en plena Operación Furia Épica, marcada por misiones cada vez más arriesgadas y la persistente amenaza de los MANPADS