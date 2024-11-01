edición general
14 meneos
237 clics
Un avión F/A-18 Super Hornet escapa por poco de un misil iraní durante un ataque a baja altitud

Un avión F/A-18 Super Hornet escapa por poco de un misil iraní durante un ataque a baja altitud  

Un F/A‑18 Super Hornet estadounidense evitó por muy poco ser alcanzado por un misil iraní durante un ataque a baja altitud cerca de Chabahar. El vídeo muestra al caza disparando su cañón M61 antes de virar y, segundos después, un misil explota muy cerca sin impacto directo. Irán afirmó haber derribado el avión, pero EE. UU. lo negó, aunque sin aclarar si hubo daños. El incidente ocurre en plena Operación Furia Épica, marcada por misiones cada vez más arriesgadas y la persistente amenaza de los MANPADS

| etiquetas: fa18 , iran , usa , misil
11 3 0 K 163 actualidad
13 comentarios
11 3 0 K 163 actualidad
Comentarios destacados:    
DDJ #10 DDJ
Si el vídeo es real y sin modificar yo diría que tocado sí que ha sido, por lo menos al chapista lo van a tener que llevar
2 K 29
ezbirro #13 ezbirro
#10 Otra lavadora a reparar.
0 K 6
HeilHynkel #8 HeilHynkel
A diferencia de otros misiles, los manpad están diseñados para atacar desde el lado, lo que le ha librado es que estaba haciendo la salida de la manibra de ataque y desde la perspectiva del misil, este ha llegado desde "arriba" con respecto a la trayectoria del misil y no por el lateral y este ha detonado sugiendo su diseño.

Si llega a estar con menos alabeo y girando más en la horizontal se lo come con patatas. Dudo mucho que los tripulantes se hayan dado cuenta del misil hasta que estuviera encima.
0 K 20
#5 pascuaI
La próxima vez será :-)
1 K 19
Malinke #4 Malinke
¡Uy que pena!
0 K 10
Artikan #1 Artikan
Me pregunto por qué se la juegan de esa manera con ataques a baja altura, desperdiciando toda la ventaja tecnológica que tienen.
0 K 10
security_incident #3 security_incident
#1 Porque las bombas de precisión que se tiran desde lejos se han acabado. Como dato, en 4 semanas USA ha utilizado más Tomahawks que en toda la guerra de Iraq (850) lo que supone aproximadamente 12 veces la capacidad anual de producción.
8 K 118
#6 tropezon
#1 Lo que yo no entiendo es por qué no van con el A10, que ese está preparado para que le peguen con (casi) todo y seguir volando.
0 K 20
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#6

Porque una cosa es la propaganda y otra dar trigo. El A-10 es lento y torpe de cojones en comparación con el F/A-18.
3 K 43
Laro__ #11 Laro__
#9 Que yo sepa, el A-10 no es más que un cañon bestia con alas. Sus misiones son de baja velocidad y baja altura, al alcance de cualquier soldado con manpads. En la guerra del golfo ya cayeron cuatro A10, con portátiles SA-16 fabricados en 1981. Imagina las capacidades de los manpads actuales 25 años después, inmunes a los flares y a otras contramedidas...
0 K 12
#2 endy *
El típico gatillazo, gran no-noticia
0 K 7
DocendoDiscimus #7 DocendoDiscimus
#2 No creas: básicamente demuestra que USA no tiene supremacía aérea (sólo superioridad), y que las defensas antiaéreas iraníes están activas.
3 K 44
GerardoSinMana #12 GerardoSinMana
A esa distancia difícilmente no va a haber daños por metralla  media
0 K 6

menéame