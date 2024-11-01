Aumentan mensajes que califican de “montado” el tiroteo en cena en Washington D. C

Las teorías conspirativas comenzaron a circular casi de inmediato. Algunas sostenían, sin presentar pruebas, que el ataque habría servido como “distracción” de la guerra en Irán, mientras que otras sugerían que buscaba justificar el proyecto de un nuevo salón de baile de 400 millones de dólares promovido por Trump. Marjorie Taylor Greene: “Pero quiero saber por qué el Gobierno de Donald Trump publicó el de Cole Allen de inmediato y sigue sin revelar datos sobre Thomas Crooks”.