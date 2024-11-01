Aumentan mensajes que califican de “montado” el tiroteo en cena en Washington D. C

Las teorías conspirativas comenzaron a circular casi de inmediato. Algunas sostenían, sin presentar pruebas, que el ataque habría servido como “distracción” de la guerra en Irán, mientras que otras sugerían que buscaba justificar el proyecto de un nuevo salón de baile de 400 millones de dólares promovido por Trump. Marjorie Taylor Greene: “Pero quiero saber por qué el Gobierno de Donald Trump publicó el de Cole Allen de inmediato y sigue sin revelar datos sobre Thomas Crooks”.
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“¿Por qué todos los tiradores tienen un manifiesto? La mayoría permanece clasificada para no inspirar a otros. ¿Por qué publicaron el de Cole Allen casi de inmediato?”, preguntó Marjorie Taylor Greene a sus 1,7 millones de seguidores.
Si esta brecha de seguridad (inexplicable por cierto sabiendo todos los altos mandos que había en el lugar), sirve para justificar la ejecución de un edificio en la Casa Blanca no permitido por la justicia, cobraría sentido el espectáculo.