La Audiencia juzga a López Madrid por contratar a Villarejo para hostigar a Elisa Pinto

La Audiencia Nacional juzga a partir de este lunes al excomisario José Manuel Villarejo y al empresario Javier López Madrid, por la presunta contratación del expolicía por parte del exconsejero de OHL para acosar y hostigar a la doctora Elisa Pinto, con quien mantenía un conflicto privado. Casi doce años después de que estallara el caso del presunto acoso del empresario a la dermatóloga con una primera denuncia en 2014, la Audiencia celebra el primer juicio por el caso Pinto contra López Madrid, acusado de un delito de cohecho.

Aguarrás #1 Aguarrás
Desde aquí huele al agua de rosas... El compiyogui se va a ir perfumadito y si acaso con dos palmadas en el dorso de la mano. ¬¬
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
¿Tan pronto? Yo creo que podrían demorarlo otros 5 años más.
cocolisto #4 cocolisto
Nosecuantosañosya.Menida vergüenza de un sistema judicial mafioso.Unos tan rápido al trullo y éstos delincuentes aún sin juzgar después de tantos años.
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#4 Eso venía a decir, 12 años después.
Asimismov #7 Asimismov
#6 creo que lo has dicho justo a tiempo.
:-D
#2 Leon_Bocanegra
Se fuerte, compiyogui!
#5 Pivorexico *
Veo posibilidades de que la Dra Pinto termine entre rejas y/o le salga a pagar ..

Es sabido que el tipo es intocable .
menéame