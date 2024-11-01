La Audiencia juzga a López Madrid por contratar a Villarejo para hostigar a Elisa Pinto

La Audiencia Nacional juzga a partir de este lunes al excomisario José Manuel Villarejo y al empresario Javier López Madrid, por la presunta contratación del expolicía por parte del exconsejero de OHL para acosar y hostigar a la doctora Elisa Pinto, con quien mantenía un conflicto privado. Casi doce años después de que estallara el caso del presunto acoso del empresario a la dermatóloga con una primera denuncia en 2014, la Audiencia celebra el primer juicio por el caso Pinto contra López Madrid, acusado de un delito de cohecho.