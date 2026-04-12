Un ataque israelí mata a una niña pequeña en el sur del Líbano durante el funeral de su padre [ENG]

Envuelta en vendajes ensangrentados, Aline Saeed, de siete años, sobrevivió por los pelos al ataque israelí contra su casa en el sur del Líbano la semana pasada. Se encontraba allí para enterrar a su padre, mientras las esperanzas de una tregua se extendían por toda la región, pero un nuevo ataque acabó con la vida de su hermana pequeña y otros familiares. El ataque contra la casa de la familia Saeed en la aldea de Srifa tuvo lugar el miércoles, el primer día de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán que muchos en el Líbano...