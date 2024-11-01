Asociaciones de mujeres convocan este miércoles una concentración en Sevilla ante la crisis de los cribados de cáncer

Asociaciones de mujeres convocan este miércoles, 8 de octubre, una concentración ciudadana frente a la sede central del Servicio Andaluz de Salud (SAS), localizada en la Avenida de la Constitución de Sevilla, en protesta a los "inadmisibles" fallos en el cribado del cáncer de mama. El sindicato de Enfermería Satse ha mostrado "su firme respaldo" a la concentración, toda vez que han lamentado que "estos errores, consecuencia de una gestión inaceptable, están poniendo en peligro la vida de miles de mujeres andaluzas, lo que resulta intolerable"
| etiquetas: cáncer , junta , andalucía , cribado , sanidad , error , prevención