Así van las encuestas en Chile: el ultraderechista Kast sería presidente con más del 50% del voto

Así van las encuestas en Chile: el ultraderechista Kast sería presidente con más del 50% del voto

El candidato ultraderechista a la presidencia de Chile, José Antonio Kast, ganaría las elecciones presidenciales del próximo 14 de diciembre, según el promedio de encuestas de DatosRTVE. Kast se impondría en la segunda vuelta a la comunista y candidata del oficialismo, Jeannette Jara, con algo más del 51% de los votos. Los dos candidatos llegan a la elección definitiva de las presidenciales en Chile después de una primera vuelta en la que se impusieron entre las ocho opciones políticas disponibles. Jara ganó esa elección con el 26,8% de los vot

7 comentarios
#2 mcfgdbbn3
Luego cuando se hunda la economía de su país vendrán en masa aquí, y votarán lo mismo. :palm:
5 K 80
#4 lameth
#2 Yo conocí a una argentina aquí en España, en un curro "de mierda": la tipa al principio diciendo maravillas de Milei, hasta que le dije que si tan de puta madre estaba el zumbao ese que se volviese a su país, ahí chitón. No volvió a hablar de politica, al menos delante mio.
4 K 63
#5 mcfgdbbn3 *
#4: En cuanto dejan de tener razón deciden dejar de hablar de política "porque es muy aburrido" o te sueltan el clásico "todos son iguales", que también lo he escuchado más veces. Y luego quieren que les escuchemos cuando les va mal y nos cuentan sus penas.
2 K 42
Expat_Guinea_Ecuatorial #6 Expat_Guinea_Ecuatorial
#4 Milei no puede arreglar 50 años de socialismo en tan poco tiempo pero va camino
1 K 18
#7 bestiapeluda
#2 Hay una parte grande de la ciudadanía (la q tiene un abuelo o abuela español/a) que tiene derecho a la nacionalidad española. Es decir, pueden votar desde allá sin ni siquiera venir aquí, porq son españoles de pleno derecho. Y sin vivir aquí ni tener ningún arraigo
0 K 7
wata #3 wata
Van a disfrutar mucho los chilenos, casi tanto como los argentinos.
2 K 42
#1 Dav3n *
Es el mercado, hamiguis! xD

Por eso es tan gracioso ver a los "socialistas" clamando al cielo...

Poco me parece, panda de vendidos, poco me parece para lo que os toca que tragar mientras seguís creyendo que sois de izquierdas o algo, ves a saber qué...
0 K 11

