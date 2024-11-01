edición general
Así es el plan militar de Alemania para encarar la amenaza de Putin: necesita 80.000 soldados y estudia una 'mili' semiobligatoria

"No estamos en guerra, pero ya no estamos más en paz. Debemos hacer mucho más para nuestra seguridad". Las palabras del canciller alemán, Friedrich Merz, el pasado 29 de septiembre, resumen el estado de ánimo de Alemania, o al menos el que describen las autoridades y principales fuerzas políticas. La Rusia de Putin está cerca y los países del Este de Europa lo tienen presente.

#1 Taniaaa
Quizás los que deberían ir a la mili son los políticos y que nos dejen en paz
JackNorte #2 JackNorte
Defenderse de quien no les ataca , despues de que no se han podido defender de un atentado de un socio que financian militarmente que ha cortado sus fuentes de energia barata, que le provocan perdidas millonarias cada dia.
Cuando los politicos equivocan sus prioridades y agravan los problemas y o los enquistan.
Si Rusia querria atacarles el ejercito servidria de poco solo tendrian que atentar y usar las mismas formas de Ucrania con el nordstream 2 para que le saliera gratis o incluso que les…   » ver todo el comentario
