Así es el plan militar de Alemania para encarar la amenaza de Putin: necesita 80.000 soldados y estudia una 'mili' semiobligatoria

"No estamos en guerra, pero ya no estamos más en paz. Debemos hacer mucho más para nuestra seguridad". Las palabras del canciller alemán, Friedrich Merz, el pasado 29 de septiembre, resumen el estado de ánimo de Alemania, o al menos el que describen las autoridades y principales fuerzas políticas. La Rusia de Putin está cerca y los países del Este de Europa lo tienen presente.