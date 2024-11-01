La artista Florentina Holzinger se cuelga desnuda en una campana como mensaje de advertencia por el cambio climático en la Bienal de Venecia  

La austriaca Florentina Holzinger se colgó desnuda de una campana para cumplir la función del badajo. Su cuerpo golpeaba con las paredes de la campana para hacer una señal de advertencia. Su intención era dar una alerta por el cambio climático y su posible apocalipsis. La inminente inundación de Venecia sería el primer paso.
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Entiendo que para llamar la atención porque a Florentina Holzinger no la conoce ni su reflejo en el espejo y ahora todo el mundo pendiente de ella...
Aunque reconozco que lo de la campana ya es de traca
Lo he visto sin sonido y no hago más que oír tolón tolón en mi cabeza. Por lo que sea.