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La artista Florentina Holzinger se cuelga desnuda en una campana como mensaje de advertencia por el cambio climático en la Bienal de Venecia

La artista Florentina Holzinger se cuelga desnuda en una campana como mensaje de advertencia por el cambio climático en la Bienal de Venecia  

La austriaca Florentina Holzinger se colgó desnuda de una campana para cumplir la función del badajo. Su cuerpo golpeaba con las paredes de la campana para hacer una señal de advertencia. Su intención era dar una alerta por el cambio climático y su posible apocalipsis. La inminente inundación de Venecia sería el primer paso.

| etiquetas: florentina holzinger , campana , badajo , bienal , venecia
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18 comentarios
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Comentarios destacados:      
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Está como un cencerro.
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mandelbr0t #17 mandelbr0t
#4 Busca dar la campanada
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#9 Pitchford
Tiene mérito la performance. No sé si habrá salido ilesa del trance.
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#1 Leclercia_adecarboxylata *
Nunca he entendido por qué para protestar por el cambio climático hay que desnudarse.

Entiendo que para llamar la atención porque a Florentina Holzinger no la conoce ni su reflejo en el espejo y ahora todo el mundo pendiente de ella...
1 K 31
volandero #5 volandero
#1 Porque es la única forma de que la protesta llegue a los medios, la mayoría de los cuales está en manos de inversores que se oponen a cualquier medida contra el cambio climático.
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#6 soberao
#1 Mejor que manchar un cuadro con tinte. El desnudo siempre llama la atención y tiene más fotos.
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#11 Alcalino
#1 habría llegado la noticia a Menéame si no se hubiera desnudado?

Aunque reconozco que lo de la campana ya es de traca
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tetepepe #15 tetepepe
Fue a por trabajo y la colgaron de un badajo. :-D
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pitercio #12 pitercio
Me dices que es una tortura medieval y me lo creo.
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wata #16 wata
Esto... Está atada al badajo o ...?
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#18 Tiranoc
#16 o....o no xD
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Kantinero #8 Kantinero
Está colgada
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EsUnaPreguntaRetórica #10 EsUnaPreguntaRetórica
Son los llamados pechos campana.
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CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
que badajo hoyga!
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#2 To_lo_loco
Porque sino no agrandarías la imagen para ver que se ve.
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#3 sliana
De que irá forma te vas a tragar un vídeo de 10 minutos?

Lo he visto sin sonido y no hago más que oír tolón tolón en mi cabeza. Por lo que sea.
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EsUnaPreguntaRetórica #14 EsUnaPreguntaRetórica
#3 El vídeo dura 22 segundos. Otra cosa es que lo hayas reproducido 30 veces :troll:
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#13 burgerconqueso
Yo me pregunto si no son naturales o simplemente es por la divina juventud. Pero no parece que les afecten la gravedad ni esos golpes de campana :roll: :eli:
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menéame