Los aranceles de Trump costaron unos 1.000 dólares de media a cada hogar estadounidense en 2025 [ENG]

Los aranceles del presidente Donald Trump costaron de media 1.000 dólares a cada hogar estadounidense el año pasado, según una nueva investigación de la Tax Foundation, un centro de estudios no partidista. Según el informe, el coste está previsto que suba aún más este año, hasta 1.300 dólares por hogar, si se mantienen los aranceles actuales. La investigación calificó los aranceles de Trump como “el mayor aumento de impuestos en Estados Unidos como porcentaje del PIB desde 1993”.

nemeame #2 nemeame
Enhorabuena a todos los agraciados, nunca ha estado tan repartido un premio. Y ahora a seguir disfrutando lo votado :troll:
3 K 38
#1 eugeniodl
Sin comentarios.
0 K 8
Manuel_A. #3 Manuel_A.
La desinformación es algo concreto, los efectos económicos adversos se vuelven abstractos frente a las mentiras.
A los suyos los datos no les importa una mierda.
0 K 7

