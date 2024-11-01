Los aranceles de Trump costaron unos 1.000 dólares de media a cada hogar estadounidense en 2025 [ENG]

Los aranceles del presidente Donald Trump costaron de media 1.000 dólares a cada hogar estadounidense el año pasado, según una nueva investigación de la Tax Foundation, un centro de estudios no partidista. Según el informe, el coste está previsto que suba aún más este año, hasta 1.300 dólares por hogar, si se mantienen los aranceles actuales. La investigación calificó los aranceles de Trump como “el mayor aumento de impuestos en Estados Unidos como porcentaje del PIB desde 1993”.