Aquí no vale mentir: este es el delito al que Mazón se enfrenta si no dice la verdad en el Congreso

Jornada clave en lo relativo a la investigación de la DANA que asoló la provincia de Valencia el 29 de octubre del año pasado. Este lunes, el president en funciones, Carlos Mazón, comparece en la comisión del Congreso de los Diputados en la que no solo está obligado a decir la verdad, sino que le es más complicado no hacerlo dado que, a diferencia de la que tuvo lugar en Les Corts, aquí sí tendrá que responder cara a cara a cada grupo parlamentario. Dicho de otra manera: no sirve con leer un discurso como hizo en la Cámara regional.
| etiquetas: mazon , congreso , mentiras , delitos
Pero si es para lo que están!
No saben hacer otra cosa.
Ojalá solo mintiesen.
Eso si de inglés ni el básico.
Pero bueno, el asunto es que todos todos todos son de derechas, qué cosas.
Para ser gente tan conservadora y tan centrada en el pasado y la tradición, olvidan muchas cosas de ese pasado.
La comparecencia de este tipo debe ser ante la justicia lo primero y después, si se ve necesario, no está de más un análisis político, pero en este orden no va a valer para nada.
Y para el combo debería haber borrado sus dispositivos y cuentas varias.
Es importante saber cuántos bolis con el logo de Moncloa usó Begoña para firmar una carta de recomendación a un empresario al que también recomendaron desde el PP….
Y no olvidemos investigar a fondo por qué después que MAR filtrase todo lo filtrable y mintiese todo lo mentible el Fiscal General saco un comunicado para desmentir las insidias de MAR para defender a un ciudadano defraudador confeso anónimo.