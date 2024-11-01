edición general
Aquí no vale mentir: este es el delito al que Mazón se enfrenta si no dice la verdad en el Congreso

Jornada clave en lo relativo a la investigación de la DANA que asoló la provincia de Valencia el 29 de octubre del año pasado. Este lunes, el president en funciones, Carlos Mazón, comparece en la comisión del Congreso de los Diputados en la que no solo está obligado a decir la verdad, sino que le es más complicado no hacerlo dado que, a diferencia de la que tuvo lugar en Les Corts, aquí sí tendrá que responder cara a cara a cada grupo parlamentario. Dicho de otra manera: no sirve con leer un discurso como hizo en la Cámara regional.

Estoeslaostia
"Aquí no vale mentir"
Pero si es para lo que están!
No saben hacer otra cosa.
4
#12 tromperri
#1 ¡como que no! Si saben hacer más cosas: dañar al más débil, repartir mordidas en sobres, financiarse en B las elecciones, llevarse dinero a Suiza, dañar todos los servicios públicos, favorecer a los más favorecidos, cagarla cada vez que hay que gestionar una catástrofe…

Ojalá solo mintiesen.
1
elgranpilaf
#12 Son inútiles para lo que les conviene
0
elgranpilaf
"Aquí no vale mentir"
xD xD xD
1
#2 VFR
Pero sí que vale el no recuerdo que otros han usado en el senado
1
#4 Seat127
#2 El "no me consta" lo reparten con el carnet del PP
1
denocinha
#4 Y con otros
0
#10 tromperri
#4 si llegas arriba del todo te dan el carnet del ‘fin de la cita’.
Eso si de inglés ni el básico.
0
#13 VFR
#4 Sánchez tiene la patente del "no recuerdo"
0
Andreham
#13 No, eso es más de la Infanta.

Pero bueno, el asunto es que todos todos todos son de derechas, qué cosas.

Para ser gente tan conservadora y tan centrada en el pasado y la tradición, olvidan muchas cosas de ese pasado.
0
ipanies
Otro circo que va a doler a las víctimas y que no va a resolver ninguna duda.
La comparecencia de este tipo debe ser ante la justicia lo primero y después, si se ve necesario, no está de más un análisis político, pero en este orden no va a valer para nada.
0
#11 poxemita
Seguro que lo más repetido será, noe consta y no recuerdo o que yo recuerde no.
Y para el combo debería haber borrado sus dispositivos y cuentas varias.
0
#7 tromperri
Es de derechas, los jueces estarán ocupados en otros asuntos.
Es importante saber cuántos bolis con el logo de Moncloa usó Begoña para firmar una carta de recomendación a un empresario al que también recomendaron desde el PP….
Y no olvidemos investigar a fondo por qué después que MAR filtrase todo lo filtrable y mintiese todo lo mentible el Fiscal General saco un comunicado para desmentir las insidias de MAR para defender a un ciudadano defraudador confeso anónimo.
0
ayatolah
Y recordemos que ahora hay cosas que ya se saben a ciencia cierta cierta, como aquella declaración de Feijóo diciendo que la tarde de la Dana estuvo informado en tiempo real por Mazón y ahora ya se sabe falso por el registro de llamadas presentado al juzgado.
0
#9 TOTEMICO
No va a contestar a nada concreto, divagará y mentirá, que es lo único que sabe hacer.
0

