17
meneos
46
clics
Los apicultores de Salamanca, al límite: "Vamos a desaparecer"
Asfixiados por la varroa, la miel adulterada y los bajos precios, salen a la calle para denunciar una competencia "desleal" que pone en jaque al sector
|
etiquetas:
:
apicultores
,
salamanca
,
límite
,
varroa
,
miel
14
3
0
K
249
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
3
0
K
249
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#1
Un_señor_de_Cuenca
A ver si meten mano de una vez al fraude de la miel, están arruinando a los que se dedican a esto honradamente. Y con menos abejas, estamos jodidos.
2
K
49
#6
hazardum
En los supermercados por lo general no hay miel, lo venden como miel pero no lo es, deberían empezar a prohibir a usar ese nombre, cuando no lo es.
1
K
14
#3
omega7767
en Inglaterra, el 90% de la miel analizada de los supermercados, era adulterada (Sirope de azucar añadido etc). La mayoría de la miel importada viene de China.
Habria que ver si la situación es parecida en España, pero no me extrañaria.
www.theguardian.com/food/2024/nov/09/nine-in-ten-honey-samples-from-uk
0
K
11
#4
parladoiro
#3
food.ec.europa.eu/document/download/7186ec16-8f9d-4459-b155-f424ee6c7e
La miel importada del Reino Unido presentó una frecuencia de sospecha aún superior (10 de 10 partidas, es decir, el 100 %). Sin embargo, la información disponible relativa a la trazabilidad sugiere que esto podría deberse a que la miel se produjo en otros países y se transformó posteriormente en el Reino Unido antes de su reexportación a la UE.
0
K
10
#2
luckyy
Y los pesticidas que matan abejas
0
K
8
#5
manc0ntr0
En las ciudades no sé, en los pueblos es habitual encontrar miel de la zona, por no hablar de que es bastante más fácil conocer a alguien que tenga colmenas.
En mi casa jamás entró un bote de miel "comercial"
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
