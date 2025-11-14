edición general
29 meneos
67 clics
Andrew Windsor (ex-Príncipe Andrés) acusado de tortura y asesinato en la última publicación de Epstein

Andrew Windsor (ex-Príncipe Andrés) acusado de tortura y asesinato en la última publicación de Epstein

En el correo electrónico inicial, un tal 'Brian Miller' escribe: "En los 90, Ghislaine Maxwell reclutó a una chica que tenía una carrera de modelo. En lugar de modelar, la vendieron como esclava para sexo y tortura. El príncipe Andrés fue cómplice de su muerte, torturándola a ella y a mí para obligarla a asesinarla" Todd Blanche, fiscal general adjunto, ha dicho que hay videos e imágenes que contienen “representaciones de muerte” asociadas con los archivos no publicados

| etiquetas: epstein files , archivos epstein , andrew windsor , principe andrew
24 5 1 K 319 actualidad
12 comentarios
24 5 1 K 319 actualidad
Comentarios destacados:    
joffer #3 joffer
No tengo pruebas, pero no tengo dudas, de que el Mosad tiene en cinta una buena colección de vídeos originales.

Y lo de menos es ver a estos practicar sexo con menores.
12 K 142
obmultimedia #4 obmultimedia
#3 tendrán videos y fotos haciendo perversidades de todo tipo sin límite.
Lo que te puedas imaginar, lo hicieron.
Dantesco.
3 K 46
joffer #6 joffer
#4 y más dantesco aún lo que han conseguido gracias a eso chantajes.
3 K 49
obmultimedia #8 obmultimedia
#6 A mayor atrocidad perversa registrada, mayor es el precio a pagar por el silencio, venden el alma al diablo.
2 K 38
smilo #5 smilo
#3 estoy contigo. Ya hace tiempo que puse en un comentario que epstein era un agente del mossad y ya no recuerdo si me negativizaron o me dijeron que esta chalado
2 K 38
Un_señor_de_Cuenca #9 Un_señor_de_Cuenca
De momento son declaraciones, vamos a ver si hay fotos o vídeos incriminatorios.
Esto desde el punto de vista legal.
Desde el personal, me jugaría el salario a que esta basura de gente se ha dedicado a actos horribles durante años.
1 K 35
Milmariposas #10 Milmariposas
#9 Intuyo que febrero va a ser :popcorn: en muchos sentidos. Abróchate el cinturón! Preparado para un bombardeo de {0x1f4a9} a nivel internacional?
2 K 38
Un_señor_de_Cuenca #11 Un_señor_de_Cuenca
#10 Con los millones de documentos que hay, fotos y vídeos, esto va a parecer la batalla de Kursk pero con mierda
1 K 35
#7 davidvsgoliat
No hay palabras para describir a estos seres....
1 K 28
oceanon3d #12 oceanon3d *
Antes todo esto de millonarios depravados en oscuras islas haciendo todo tipo de aberraciones me parecían fantasía o teorías de la conspiración ... ¡¡¡eso en el mundo actual no es posible¡¡¡ ... después de la noticia de hace unos meses de ricos cazando gente con rifles de francotirador me di cuenta que el mundo es mas depravado de lo que pensaba y que los hdp no muchos mas de lo que puede imaginar.

"Jugaban a ser Dios": Reabren la investigación de Sarajevo, donde los ricos pagaron por cazar a civiles"

es.euronews.com/my-europe/2025/11/14/el-safari-de-sarajevo-extranjeros
1 K 12

menéame