Andrew Windsor (ex-Príncipe Andrés) acusado de tortura y asesinato en la última publicación de Epstein

En el correo electrónico inicial, un tal 'Brian Miller' escribe: "En los 90, Ghislaine Maxwell reclutó a una chica que tenía una carrera de modelo. En lugar de modelar, la vendieron como esclava para sexo y tortura. El príncipe Andrés fue cómplice de su muerte, torturándola a ella y a mí para obligarla a asesinarla" Todd Blanche, fiscal general adjunto, ha dicho que hay videos e imágenes que contienen “representaciones de muerte” asociadas con los archivos no publicados