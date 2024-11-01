Analizando a fondo la propuesta de prohibición de TP-Link del Tío Sam [eng]

Según se informa, el gobierno de EE. UU. se está preparando para prohibir la venta de routers inalámbricos y otros equipos de red de TP-Link Systems, una empresa tecnológica que actualmente goza de una cuota de mercado estimada del 50 % entre usuarios domésticos y pequeñas empresas. Los expertos afirman que, si bien la prohibición propuesta podría tener más que ver con los vínculos de TP-Link con China que con amenazas técnicas específicas, gran parte del resto de la industria que atiende a este mercado también se abastece de hardware de China