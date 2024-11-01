edición general
Analizando a fondo la propuesta de prohibición de TP-Link del Tío Sam [eng]

Analizando a fondo la propuesta de prohibición de TP-Link del Tío Sam [eng]

Según se informa, el gobierno de EE. UU. se está preparando para prohibir la venta de routers inalámbricos y otros equipos de red de TP-Link Systems, una empresa tecnológica que actualmente goza de una cuota de mercado estimada del 50 % entre usuarios domésticos y pequeñas empresas. Los expertos afirman que, si bien la prohibición propuesta podría tener más que ver con los vínculos de TP-Link con China que con amenazas técnicas específicas, gran parte del resto de la industria que atiende a este mercado también se abastece de hardware de China

Javi_Pina
Teneis que usar Cisco, cojones ya
1
plutanasio
#1 o mikrotik, que es europea. Pero sí, los tplink que he usado siempre les meto openwrt porque están cargados de backdoors
0
Javi_Pina
#2 hostia pensaba que mikrotik era China con lo baratos que son. Pero no, tio Sam quiere que compres Cisco, no seas mal chico
0
shinjikari
#4 Hombre, baratos, baratos...no son.
0
aPedirAlMetro
#2 "les meto openwrt porque están cargados de backdoors"
Fuente ?
0
eqas
Bueno, lo de las vulnerabilidades supongo que es cierto. Yo tengo routers Asus y TPLink, y mientras que Asus los actualiza con funciones nuevas y parches de seguridad durante años y años, los TPLink quedan olvidados del todo por la marca en como mucho 2 años o menos. Y algunos Asus populares han tenido actualizaciones más de 10 años, algo inconcebible en TPLink, al menos en SOHO.
0

