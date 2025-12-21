edición general
4 meneos
21 clics
El análisis | El PP hunde al PSOE pero agiganta a Vox

El análisis | El PP hunde al PSOE pero agiganta a Vox

Se ha pasado de la interpretación de las elecciones autonómicas ‘también’ en clave estatal a su lectura ‘solo’ en clave estatal. Al trasladar las extremeñas a una cita en el Congreso, cabe efectuar la corrección del célebre granero de voto socialista que en Extremadura mejora sensiblemente la media estatal, hasta el punto de elevar el 32 por ciento nacional vigente a un 39 en dicha comunidad. Con esta ecuación, el PSOE se quedaría hoy por debajo de los 80 diputados en Madrid.

| etiquetas: opinión , elecciones , extremadura
3 1 0 K 38 politica
11 comentarios
3 1 0 K 38 politica
Herumel #4 Herumel
Vamos que lo mismo adelantar las elecciones al PP, solo le ha servido para hacer más fuerte aun a su compañero de viaje, ahora ya no solo pone la radio, ahora, te va diciendo por donde ir, utiliza el GPS, y tiene la mano puesta en el cambio de marchas...

No se, tú sí, sigues conduciendo, pero eso ya se sabía que los de atrás PSOE y Podemos, no iban a conducir, pero ahora estás solo dando pie a que el copiloto te mueva el sitio...

En esas estamos.
0 K 12
#9 VFR *
#4 ahora el voto útil para evitar que gobierne vox, desde el asiento del copiloto, será votar al pp
0 K 9
Tontolculo #1 Tontolculo *
Viendo los resultados, yo diría que más bien Vox hunde al PSOE, porque el PP solo pilla un escaño más

Edit: o mejor aún, el PSOE hunde al PSOE
0 K 10
johel #2 johel *
#1 los mas derechistas del posoe se han pasado al pp y los mas ultras del pp se han pasado a vox, ahi no creo que haya gran cosa que analziar. Analizar porque se prefiere la derecha del odio a la derecha razonable, eso si, eso da para otro debate.
0 K 11
#3 VFR
#1 Pones Sánchez hunde al PSOE y lo clavas
0 K 9
powernergia #7 powernergia
#3 #1 Si, el problema es Sánchez y los del PSOE que están en la cárcel como me han dicho antes.

Por eso en Chile votan a Nazis, en EEUU gobierna un loco, y en Europa nos vamos por la alcantarilla fascista, todo por culpa de Sánchez.

Lo bueno es que sobrevivimos a los años de trumpismo (ya veremos si no hunden todo), quedaremos vacunados contra esta basura por mucho tiempo.
0 K 11
bronco1890 #5 bronco1890 *
Quien iba a pensar que presentando a un candidato en el banquillo por el enchufismo familiar más zafio y con el fraude del aforamiento sobrevenido la gente no iba a votar al psoe.
#7 Lo de "al menos no gobierna la ultraderecha" hace tiempo que no cuela
0 K 11
Herumel #8 Herumel
#7 "en Europa nos vamos por la alcantarilla fascista, todo por culpa de Sánchez" ufff, tiene tantas aristas esa afirmación.... estoy aun sobreponiendome.
0 K 12
powernergia #10 powernergia
#8 Supongo que has pillado la ironía...
0 K 11
#11 VFR
que mal han envejecido algunos titulares y comentarios de esta última semana
0 K 9
#6 Shoemaker
Parece que al final sí que había unos cuantos que antes votaban al PSOE y ahora votan a Vox
0 K 5

menéame