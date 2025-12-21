El análisis | El PP hunde al PSOE pero agiganta a Vox

Se ha pasado de la interpretación de las elecciones autonómicas ‘también’ en clave estatal a su lectura ‘solo’ en clave estatal. Al trasladar las extremeñas a una cita en el Congreso, cabe efectuar la corrección del célebre granero de voto socialista que en Extremadura mejora sensiblemente la media estatal, hasta el punto de elevar el 32 por ciento nacional vigente a un 39 en dicha comunidad. Con esta ecuación, el PSOE se quedaría hoy por debajo de los 80 diputados en Madrid.