El análisis | El PP hunde al PSOE pero agiganta a Vox

Se ha pasado de la interpretación de las elecciones autonómicas ‘también’ en clave estatal a su lectura ‘solo’ en clave estatal. Al trasladar las extremeñas a una cita en el Congreso, cabe efectuar la corrección del célebre granero de voto socialista que en Extremadura mejora sensiblemente la media estatal, hasta el punto de elevar el 32 por ciento nacional vigente a un 39 en dicha comunidad. Con esta ecuación, el PSOE se quedaría hoy por debajo de los 80 diputados en Madrid.
| etiquetas: opinión , elecciones , extremadura
No se, tú sí, sigues conduciendo, pero eso ya se sabía que los de atrás PSOE y Podemos, no iban a conducir, pero ahora estás solo dando pie a que el copiloto te mueva el sitio...
En esas estamos.
Edit: o mejor aún, el PSOE hunde al PSOE
Por eso en Chile votan a Nazis, en EEUU gobierna un loco, y en Europa nos vamos por la alcantarilla fascista, todo por culpa de Sánchez.
Lo bueno es que sobrevivimos a los años de trumpismo (ya veremos si no hunden todo), quedaremos vacunados contra esta basura por mucho tiempo.
#7 Lo de "al menos no gobierna la ultraderecha" hace tiempo que no cuela